No hay barrio que no tenga sus pequeñas tiendas, sus restaurantes, sus droguerías y, por supuesto, sus peluquerías y salones de belleza con su clientela fiel para corte de cabello y arreglo de uñas. Si bien son actividades en las que se gana para el sustento diario, el problema en muchos casos es que los trabajadores no cotizan pues están del lado de la informalidad.



Desde el 2019, los pequeños negocios pueden acogerse a los beneficios del régimen simple de tributación, un mecanismo que ofrece la Dian y que brinda menores tarifas, las cuales se establecen según el nivel de ingresos de cada empresario. Además, se les facilita y simplifica la declaración de impuestos, ya que pueden presentar hasta 7 tributos en un solo formulario.



Henry y su esposa, Luz Farid, vieron en este régimen la oportunidad de montarse en el tren de la formalidad y ya llevan varios años con todas las de la ley en su peluquería, situada en Santa Bárbara, en el norte de Bogotá.



“Lo que nos llamó la atención es que nos pedían pagar varios impuestos en uno solo y nos daban la facilidad y tarifas de acuerdo con los ingresos de la empresa”, explica el peluquero de Henry & Farid, empresa que lleva más de 17 años en el barrio y que cuenta actualmente con cuatro empleados.

Henry Vanegas, dueño de la peluquería Henry & Farid, en Santa Bárbara en el norte de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

Además, dice que ya están en la era de la nómina y de la factura electrónica, lo que les da más seriedad entre sus clientes. “Nos vemos más formales. Nos parece una buena entrada a la legalidad y para nosotros ahora es más fácil pedirle un préstamo al banco”, asegura este microempresario.



Por ejemplo, por ser peluquería, el régimen les permite no ser responsables del IVA y sus tarifas van de 1,2 a 5,6 por ciento, en función de sus ingresos.

Avance del régimen



En los últimos cuatro años, 76.272 empresarios se han inscrito al régimen simple de tributación, el sistema ideado en la ley de financiamiento de 2019 que reemplazó al monotributo y que, con corte a diciembre del 2022, logró recaudar 2,1 billones de pesos.



De ese total, más de 42.000 negocios son nuevos contribuyentes que la Dian no tenía en el radar. Estos no contaban con el régimen único tributario (RUT), y por ello se entiende que son nuevos establecimientos o que decidieron formalizar sus actividades.

Precisamente, este régimen se creó para incentivar la generación de empleo formal en las micro y pequeñas empresas con ingresos brutos hoy inferiores a 100.000 UVT, es decir, 4.241 millones de pesos.

Del total de 76.272 negocios en el régimen, 42.367 son actualmente personas jurídicas y 33.905, naturales. El mayor porcentaje de los empresarios inscritos pertenece a las actividades profesionales, científicas y técnicas, donde hay 13.678 establecimientos, lo que representa el 18 por ciento del total.



Después le sigue el rubro del comercio y reparación de vehículos, donde hay 13.310 inscritos, y en tercer lugar aparece la manufactura, donde se contabilizan 6.880 negocios. Por ejemplo, en la construcción ya hay 4.964 negocios.



Por lugares, donde hay más negocios en el régimen simple es en Bogotá, con 26.590 inscritos; seguido de Antioquia, que tiene 10.419 personas, y Valle del Cauca, con 6.228. Después aparecen otros como Atlántico, con 4.736, y Cundinamarca, con 4.075.

Los pequeños negocios pueden registrarse en el régimen simple de tributación. Foto: Cortesía David Rondón Arévalo.

Avance del régimen simple de tributación. Foto: Infografías El Tiempo

Beneficios del régimen



Las micro y pequeñas empresas que forman parte de este régimen cuentan con beneficios que reducen sus cargas tributarias, se facilita y simplifica el cumplimiento de las obligaciones, así como con herramientas que les permiten tener un mejor flujo de caja.



Es así como los establecimientos no están sujetos a retenciones en la fuente a título de renta ni de ICA. Lo que se hace es una sola declaración anual con una tarifa con hasta siete impuestos como industria y comercio, impuesto al consumo para el expendio de comidas y bebidas, ganancia ocasional y sobretasa bomberil.



Además, las tarifas que se aplican son menores. En función de las diferentes actividades reportadas y de los ingresos brutos, están entre 1,8 y 8,3 por ciento, es decir, son muy inferiores a las del impuesto sobre la renta.



Igualmente, este mecanismo incentiva la bancarización puesto que el 0,5 por ciento de los pagos recibidos por el empresario a través de tarjetas débito o crédito u otros mecanismos de pagos electrónicos se descuentan del impuesto por pagar del régimen simple.



A los emprendedores también se les reduce el costo de contratación porque los pagos por concepto de aportes de pensiones de los empleados se descuentan del impuesto por pagar del régimen. Además, pueden descontar de su impuesto el 4 por 1.000.