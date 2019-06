Apuestas ilegales, un negocio que mueve cada día $ 4.800 millones

Las apuestas ilegales en Colombia lograron ‘reinventarse’ en los últimos años y encontraron en las páginas web su nueva mina de oro.

Las cifras son contundentes: mientras que el tamaño del mercado legal de juegos de suerte y azar –descontando inversión y aportes– es de 1,1 billones de pesos, el ilegal se acerca a los 1,8 billones (incluyendo apuestas online, las deportivas y el chance).



Así lo concluye un estudio de investigadores asociados a Fedesarrollo, en el cual detallan que el chance ilegal sigue proliferando a lo largo y ancho del país –y lidera el mercado negro–, pero las apuestas en línea ilícitas, incluyendo las deportivas, y las máquinas tragamonedas irregulares ganan cada vez más terreno.

Radiografía ilegal

Según el informe, varias razones explican este panorama, siendo la tributaria la principal. Según los expertos, “los impuestos son altos, y esto hace que los ilegales se interesen por participar, pues les permite ofrecer mejores premios”. Además, añadieron: “Si bien hay acciones importantes y persistentes desde Coljuegos, los recursos destinados al control son limitados, y en los territorios los esfuerzos de apoyo son disimiles”.

Si bien hay acciones importantes y persistentes desde Coljuegos, los recursos destinados al control son limitados, y en los territorios los esfuerzos de apoyo son disimiles FACEBOOK

TWITTER

Según un informe de esa entidad, el año pasado se decomisaron más de 3.000 elementos de juegos de suerte y azar que operaban de forma ilegal, y cerca de 2.900 páginas de apuestas por internet fueron bloqueadas, al no ser legales.



Sin embargo, la operación del mercado negro ha aumentado su participación, a tal punto que, según los cálculos de Fedesarrollo, les deja de aportar cada año unos 230.000 millones de pesos a las regiones.



Particularmente, el mercado negro le ‘quitó’ 15.000 millones de pesos a Colciencias, 50.000 millones a la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) y otros 161.000 millones a los entes territoriales –que también los podrían haber destinado a programas de salud–.



Los cálculos de Fedesarrollo muestran que el chance es el flagelo que mayores dineros les arrebata a este tipo de programas y entidades. De los 1,8 billones de pesos que maneja el mercado ilícito de juegos de suerte y azar en el país, tres cuartas partes las compone esta modalidad, que sobre todo pulula en la costa Caribe, “un lugar de alta concentración de ilegalidad”, según los expertos.

A este tipo de juego le siguen las máquinas tragamonedas que operan bajo cuerda, de las cuales se calcula que hay cerca de 50.000 en todo el territorio nacional y mueven 480.000 millones de pesos cada año. De acuerdo con los analistas del centro de estudios, “la costa Atlántica es tal vez la región en donde hay más ilegalidad en el mercado de máquinas tragamonedas. Allí son comunes los aparatos en ruta que no están registrados, y también hay casinos de tamaño considerable y establecimientos sofisticados sin licencia”.



No obstante, este submercado opera de forma similar en el resto del país: “Existen redes que tienen plata y máquinas, que llegan a un negocito o una tienda de barrio; le instalan la máquina ahí y periódicamente van y le hacen control y se llevan el producido, para al final darle al dueño del local cualquier arriendo”, dijo un funcionario de Antioquia.

Por internet

De otro lado, la facilidad de no tener que llegar a ese extremo y la expansión de internet han llevado a que las apuestas en línea aumenten cada vez más. En el país, los juegos online llevan dos años bajo el radar de las autoridades y su tamaño legal ya supera los 110.000 millones de pesos anuales, en tanto que el ilegal se acerca a los 90.000 millones.



La canalización de dineros non sanctos por este modo responde, según el dueño de un portal ilegal, a la seguridad que genera estar detrás de una pantalla: “Ellos pueden ofrecer mayor protección de la identidad del ganador; aquí, por un millón de pesos matan a la gente (...)”, afirmó.



Este diario consultó a Coljuegos para conocer el plan de choque del Gobierno sobre este flagelo, pero no obtuvo respuesta. No obstante, para los investigadores, las apuestas en línea seguirán creciendo, y se preguntan: “¿Este crecimiento se dará dentro de los canales legales o ilegales?” Esa sería la cuestión.



SEBASTIÁN LONDOÑO