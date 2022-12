Las graves megaamenazas están poniendo en peligro nuestro futuro. No sólo nuestros empleos, ingresos, riqueza y la economía mundial, sino también la relativa paz, prosperidad y progreso logrados en los últimos 75 años. Muchas de estas amenazas ni siquiera estaban en nuestro radar durante la próspera era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Crecí en Oriente Medio y Europa entre finales de la década de 1950 hasta principios de los 80 y nunca me preocupé de que el cambio climático pudiera destruir el planeta.

Además, después de la distensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la visita del presidente estadounidense Richard Nixon a China, a principios de la década de 1970, nunca me angustió la posibilidad de otra guerra entre grandes potencias. El término “pandemia” tampoco se registró en mi conciencia, porque la gran última había sido en 1918. Y no dimensioné que la inteligencia artificial (IA) podría algún día destruir la mayoría de los empleos y hacer que el homo sapiens quedara obsoleto.



Del mismo modo, términos como “desglobalización” y “guerra comercial” no se estudiaban. La liberalización del comercio estuvo en apogeo tras la Gran Depresión y pronto condujo a la hiperglobalización que comenzó en la década de 1990. Las crisis de la deuda no representaban ninguna amenaza, porque la relación deuda pública y privada/PIB era baja en las economías avanzadas y los mercados emergentes, y el crecimiento se mantenía sólido.



Nadie se preocupaba por la acumulación masiva de deuda implícita, en forma de pasivos no financiados de los sistemas de seguridad social y atención médica de reparto. La oferta de trabajadores jóvenes estaba aumentando, la proporción de ancianos era baja y la inmigración, en su mayoría sin restricciones, del Sur Global al Norte continuaba apuntalando el mercado laboral en las economías avanzadas.

En este contexto, los ciclos económicos fueron contenidos y las recesiones cortas y superficiales, excepto durante la década estanflacionaria de 1970. Pero incluso entonces, no hubo crisis de deuda en las economías avanzadas, porque los coeficientes eran bajos.



El tipo de ciclos financieros que conducen a las crisis se contuvo no sólo en las economías avanzadas sino en los mercados emergentes, debido al bajo apalancamiento y asunción de riesgos, la sólida regulación financiera, los controles de capital y las diversas formas de represión financiera que prevalecieron durante este período.



Las economías avanzadas eran democracias liberales fuertes que estaban libres de una polarización partidista extrema. El populismo y el autoritarismo se limitaron a una cohorte ignorante de países más pobres.

Adiós a todo eso

El mundo ha entrado en lo que yo llamo una depresión geopolítica con al menos cuatro potencias peligrosas que hay que observar: China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Estas naciones están desafiando el orden económico, financiero, de seguridad y geopolítico que Estados Unidos y sus aliados crearon después de la Segunda Guerra Mundial.



Existe un riesgo cada vez mayor no solo de guerra entre grandes potencias, sino también de un conflicto nuclear. En este 2023, la agresión de Rusia en Ucrania podría convertirse en un conflicto no convencional que involucre directamente a la OTAN. E Israel y tal vez EE.UU., podrían decidir lanzar ataques contra Irán, que está en camino de construir una bomba nuclear.



Con el presidente chino Xi Jinping consolidando aún más su gobierno autoritario, y con EE.UU. endureciendo sus restricciones comerciales contra China, la nueva guerra fría chino-estadounidense se está enfriando día a día, siendo Taiwán la línea roja entre las relaciones bilaterales.

Mientras tanto, Corea del Norte, con armas nucleares, ha estado buscando una vez más la atención disparando cohetes sobre Japón y Corea del Sur. La guerra cibernética ocurre diariamente entre estas potencias revisionistas, y Occidente y muchos otros países han adoptado una postura no alineada hacia los regímenes de sanciones.



Incluso descartando la amenaza del Armagedón nuclear, el riesgo de un ‘Apocalipsis’ ambiental se está volviendo cada vez más latente. Dado que la mayor parte de la charla sobre neutralidad de carbono y ESG (medio ambiente, social y gobernanza) es solo green washing o deseo ecológico. La nueva greenflation ya está en pleno apogeo, porque resulta que acumular los metales necesarios para la transición energética requiere energía costosa.



También existe un riesgo creciente de nuevas pandemias que serían peores que las plagas bíblicas, debido al vínculo entre la destrucción del medio ambiente y las enfermedades zoonóticas. La vida silvestre, portadora de patógenos peligrosos, está entrando en contacto más cercano y frecuente con los seres humanos y el ganado. Es por eso que hemos experimentado pandemias y epidemias más frecuentes y virulentas (VIH, SARS, MERS, gripe porcina, gripe aviar, Zika, Ébola, covid-19) desde principios de la década de 1980.

Toda la evidencia sugiere que este problema empeorará aún más en el futuro. De hecho, debido al derretimiento de la capa de hielo permanente siberiano, es posible que pronto nos enfrentemos a virus y bacterias peligrosos que han estado congelados durante milenios.



Además, los conflictos geopolíticos y las preocupaciones de seguridad nacional están alimentando las guerras comerciales, financieras y tecnológicas, y acelerando el proceso de desglobalización. El retorno del proteccionismo y el desacoplamiento chino-estadounidense dejarán a la economía global las cadenas de suministro y los mercados más balcanizados y fragmentados. Las palabras de moda “friend-shoring” y “secure and fair trade” han reemplazado a “offshoring” y “free trade”.



En el frente interno, los avances en IA, robótica y automatización destruirán más y más empleos. Si los responsables políticos construyen muros proteccionistas más altos, al restringir la inmigración y exigir más producción nacional, el envejecimiento de las economías avanzadas creará un incentivo más fuerte para que las empresas adopten tecnologías que ahorren mano de obra. Si bien los trabajos rutinarios están en riesgo, también lo estarán los empleos cognitivos y creativos que se pueden desagregar en tareas discretas.

Decisiones difíciles

La situación macroeconómica no es mejor. Por primera vez, desde la década de 1970, nos enfrentamos a una alta inflación y a la perspectiva de una recesión: estanflación. El aumento de la inflación en las economías avanzadas en 2022 no fue “transitorio”. Es persistente, impulsado por una combinación de malas políticas (monetarias, fiscales y crediticias excesivamente laxas que se mantuvieron durante demasiado tiempo) y mala suerte.



Nadie podría haber anticipado cuánto el shock inicial de covid-19 reduciría el suministro de bienes y mano de obra y crearía cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales. Lo mismo ocurre con la brutal invasión rusa a Ucrania, que causó un fuerte aumento en la energía, los alimentos, los fertilizantes, los metales industriales y otros productos básicos.



Así mismo, que China hubiera mantenido por un buen tiempo su política de “cero covid” (que se relajó en los pasados días) contribuyó a crear más cuellos de botella de suministro adicionales y la desescalada de restricciones traerá un aumento en la demanda de productos básicos que se sumará a las presiones inflacionarias globales.

Por otro lado, los factores de oferta han desempeñado un papel cada vez más decisivo. Esto es importante para las perspectivas económicas, porque la inflación impulsada por la oferta es estanflacionaria y, por lo tanto, aumenta el riesgo de que el endurecimiento de la política monetaria produzca un aterrizaje forzoso (aumento del desempleo y potencialmente una recesión).



¿Qué se derivará del endurecimiento actual de la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos centrales importantes? Hasta hace poco, la mayoría de los bancos centrales y Wall Street pertenecían al “Equipo Soft Landing”. Pero el consenso ha cambiado rápidamente, e incluso el presidente del Sistema de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, reconoce que una recesión es posible y que todos deberían prepararse. El modelo del Banco de la Reserva Federal de Nueva York muestra una alta probabilidad de un aterrizaje forzoso, y el Banco de Inglaterra ha expresado opiniones similares sobre el Reino Unido. Varias instituciones prominentes de Wall Street también han hecho de una recesión su escenario base.



La historia apunta a problemas más profundos por delante. Durante los últimos 60 años en los EE.UU., siempre que la inflación ha estado por encima del 5 por ciento (está por encima del 7,1 por ciento hoy), y el desempleo por debajo del 5 por ciento (ahora es del 3,7 por ciento), cualquier intento de la FED de reducir la inflación hacia su objetivo del 2 por ciento ha causado una recesión. Por lo tanto, un aterrizaje forzoso es mucho más probable que uno suave, tanto en ese país como en la mayoría de las demás economías avanzadas.

Estanflación pegajosa

Además de los factores a corto plazo, los shocks negativos de la oferta y los factores de demanda a mediano plazo harán que la inflación persista. Por el lado de la oferta, cuento once choques negativos que reducirán el crecimiento potencial y aumentarán los costos de producción. Entre ellas está la reacción contra la hiperglobalización, que ha ido ganando impulso y creando oportunidades para los políticos populistas y proteccionistas, y la creciente ira pública por las marcadas desigualdades de ingresos y riqueza, lo que está llevando a más políticas para apoyar a los trabajadores y a los “dejados atrás”. Por muy bien intencionadas que sean, tales medidas contribuirán a una peligrosa espiral de precios y salarios.



Otras fuentes de inflación persistentes incluyen el aumento del proteccionismo (tanto de la izquierda como de la derecha), que ha restringido el comercio, impedido el movimiento de capital y aumentado la resistencia política a la inmigración, lo que a su vez ha ejercido una presión adicional al alza sobre los salarios.



Igualmente, la seguridad nacional y las consideraciones estratégicas han restringido aún más los flujos de tecnología, datos y talento, y los nuevos estándares laborales y ambientales, por importantes que sean, están obstaculizando tanto el comercio como las nuevas construcciones.

Esta balcanización de la economía global es profundamente estanflacionaria y coincide con el envejecimiento demográfico, no solo en los países desarrollados sino también en las grandes economías emergentes como China. Debido a que los jóvenes tienden a producir y ahorrar más, mientras que las personas mayores gastan sus ahorros y requieren servicios más caros en la atención médica y otros sectores. Por lo que esta tendencia también conducirá a precios más altos y un crecimiento más lento.



La agitación geopolítica actual complica aún más las cosas. Las perturbaciones del comercio y el aumento de los precios de los productos básicos tras la invasión de Rusia no fueron un fenómeno aislado. Las mismas amenazas a las cosechas y los envíos de alimentos que surgieron en 2022 bien pueden persistir en 2023.



Tampoco hay un final a la vista para el desacoplamiento chino-occidental, que se está acelerando en todas las dimensiones del comercio (bienes, servicios, capital, mano de obra, tecnología, datos e información). Y, por supuesto, Irán, Corea del Norte y otros rivales estratégicos de Occidente pronto podrían contribuir, a su manera, al caos global.

Ahora que el dólar estadounidense ha sido completamente armado para fines estratégicos y de seguridad nacional, su posición como la principal moneda de reserva mundial podría eventualmente comenzar a declinar. Y un dólar más débil, por supuesto, se sumaría a las presiones inflacionarias en los Estados Unidos.



En términos más generales, un sistema mundial de comercio sin fricciones requiere un sistema financiero sin fricciones. Pero las amplias sanciones primarias y secundarias han arrojado arena en lo que alguna vez fue una máquina bien engrasada, aumentando masivamente los costos de transacción del comercio.



Además de todo, el cambio climático también creará presiones estanflacionarias persistentes. Las sequías, las olas de calor, los huracanes y otros desastres están interrumpiendo cada vez más la actividad económica y amenazando las cosechas (lo que eleva los precios de los alimentos). Al mismo tiempo, las demandas de descarbonización han llevado a una inversión insuficiente en capacidad de combustibles fósiles antes de que la inversión en energías renovables haya llegado al punto en que puedan compensar la diferencia.

La mayor probabilidad de futuras pandemias también representa una fuente persistente de estanflación, teniendo en cuenta lo poco que se ha hecho para prevenir o prepararse para una próxima.



Un futuro brote contagioso dará más impulso a las políticas proteccionistas a medida que los países se apresuren a cerrar las fronteras y acumular suministros críticos de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.



Finalmente, la guerra cibernética sigue siendo una amenaza subestimada para la actividad económica e incluso para la seguridad pública. Las empresas y los gobiernos se enfrentarán a más interrupciones estanflacionarias en la producción, o tendrán que gastar una fortuna en ciberseguridad. De cualquier manera, los costos aumentarán.

La peor economía posible

Cuando llegue la recesión, no será corta y superficial, sino larga y severa. No sólo nos enfrentamos a perturbaciones negativas de la oferta a corto y mediano plazo, sino que también nos dirigimos hacia la madre de todas las crisis de deuda, debido al aumento vertiginoso de los coeficientes de deuda privada y pública en las últimas décadas.



Los bajos coeficientes de endeudamiento nos salvaron de ese resultado en la década de 1970. Y aunque ciertamente tuvimos crisis de deuda después de 2008 — resultado de la deuda excesiva de los hogares, los bancos y el gobierno—, también tuvimos deflación. Fue un shock a la demanda y una contracción del crédito que se pudo enfrentar con una relajación monetaria, fiscal y crediticia masiva.



Hoy en día, estamos experimentando los peores elementos tanto de la década de 1970 como de 2008. Múltiples y persistentes perturbaciones negativas de la oferta han coincidido con coeficientes de endeudamiento que son incluso más altos que durante la crisis financiera mundial.

Estas presiones inflacionarias están obligando a los bancos centrales a endurecer la política monetaria a pesar de que nos dirigimos a una recesión. Eso hace que la situación actual sea fundamentalmente diferente tanto de la crisis financiera mundial como de la del covid-19. Todos deberían estar preparándose para lo que puede llegar a ser recordado como la Gran Crisis de la Deuda Estanflacionaria.



Si bien los bancos centrales se han esforzado por sonar más agresivos, deberíamos ser escépticos de su voluntad declarada de luchar contra la inflación a cualquier costo. Una vez que se encuentren en una trampa de deuda, tendrán que parpadear.



Con los índices de deuda tan altos, la lucha contra la inflación causará una crisis económica y financiera que se considerará políticamente inaceptable. Los principales bancos centrales sentirán que no tienen más remedio que dar marcha atrás y la inflación, la degradación de las monedas fiduciarias, los ciclos de auge y caída y las crisis financieras se volverán aún más graves y frecuentes.

Facebook Twitter Linkedin

Liz Truss estuvo en el cargo menos de dos meses. Foto: EFE

La inevitabilidad de que los bancos centrales se debiliten se exhibió recientemente en el Reino Unido. Ante la reacción del mercado al imprudente estímulo fiscal de la corta administración de Truss, el BOE (Bank of England) tuvo que lanzar un programa de flexibilización cuantitativa (QE) de emergencia para comprar bonos del Gobierno. Ese triste episodio confirmó que en el Reino Unido, como en muchos otros países, la política monetaria está cada vez más sujeta a la captura fiscal.



Recordemos que un cambio similar ocurrió en 2019, cuando la FED, después de señalar previamente continuas alzas de tasas y ajuste cuantitativo, detuvo su programa QT (contracción cuantitativa)y comenzó a buscar una combinación de QE de puerta trasera y recortes de tasas de política a la primera señal de presiones financieras leves y una desaceleración del crecimiento.



Los bancos centrales prometerán, pero en un mundo de deuda excesiva y riesgos de una crisis económica y financiera, hay buenas razones para dudar de su voluntad de hacer “lo que sea necesario” para devolver la inflación a su tasa objetiva.

Dado que los gobiernos no pueden reducir las altas deudas y los déficits gastando menos o aumentando los ingresos, aquellos que pueden pedir prestado en su propia moneda recurrirán cada vez más al “impuesto inflacionario”: confiar en el crecimiento inesperado de los precios para eliminar los pasivos nominales a largo plazo a tasas de interés fijas.



¿Cómo se comportarán los mercados financieros y los precios de las acciones y los bonos frente al aumento de la inflación y el retorno de la estanflación? Es probable que, como en la estanflación de la década de 1970, ambos componentes de cualquier cartera de activos tradicional sufran, lo que podría incurrir en pérdidas masivas.



La inflación es mala para las carteras de bonos, que sufrirán pérdidas a medida que aumenten los rendimientos y caigan los precios, así como para las acciones, cuyos valores se ven afectados por el aumento de las tasas de interés.

Por primera vez en décadas, una cartera 60/40 de acciones y bonos sufrió pérdidas masivas en 2022, porque los rendimientos de los bonos han aumentado mientras que las acciones han entrado en un mercado bajista. Para 1982, en el pico de la década de estanflación, la relación precio-ganancias promedio de Standard & Poor’s ( S&P) 500 se redujo a ocho. Hoy, está más cerca de 20, lo que sugiere que el mercado bajista podría terminar siendo aún más prolongado y severo.



Los inversores tendrán que encontrar activos para protegerse contra la inflación, los riesgos políticos y geopolíticos y el daño ambiental: estos incluyen bonos gubernamentales a corto plazo y bonos indexados a la inflación, oro y otros metales preciosos, y bienes raíces que son resistentes al daño ambiental.

Momento de la verdad

En cualquier caso, estas megaamenazas contribuirán aún más al aumento de la desigualdad de ingresos y riqueza, que ya ha estado ejerciendo una fuerte presión sobre las democracias liberales y alimentando el surgimiento de regímenes populistas radicales y agresivos.



Uno puede encontrar manifestaciones derechistas de esta tendencia en Rusia, Turquía, Hungría, Italia, Suecia, los Estados Unidos (bajo Donald Trump), la Gran Bretaña post-Brexit y muchos otros países y manifestaciones de izquierda en Argentina, Venezuela, Perú, México, Colombia, Chile y ahora Brasil.



Y, por supuesto, el dominio autoritario de Xi ha desmentido la vieja idea de que el compromiso occidental con una China de rápido crecimiento llevaría ineluctablemente a ese país a abrirse aún más a los mercados y, eventualmente, a los procesos democráticos. Bajo Xi, China muestra todos los signos de volverse más cerrada y más agresiva en asuntos geopolíticos, de seguridad y económicos.

¿Cómo se llegó a esto? Parte del problema es que durante mucho tiempo hemos tenido nuestras cabezas atrapadas en la arena. Ahora, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Sin una acción decisiva, nos dirigiremos a un período que se parece menos a las cuatro décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y más al período entre guerras (Primera y Segunda Guerra Mundial, la pandemia de gripe española, el colapso de Wall Street en 1929, la Gran Depresión, guerras masivas de comercio y divisas, inflación, hiperinflación y deflación, crisis financieras y de deuda, que conducen a colapsos masivos e incumplimientos, y el surgimiento de regímenes militaristas autoritarios en Italia, Alemania, Japón, España y otros lugares, que provocaron el Holocausto judío).



En este nuevo mundo, la relativa paz, la prosperidad y el creciente bienestar global que hemos dado por sentado desaparecerán. Evitar un escenario distópico no será fácil. Si bien existen soluciones potenciales para cada megaamenaza, la mayoría son costosas a corto plazo y ofrecerán beneficios en el futuro.



Muchos también requieren innovaciones tecnológicas que aún no están disponibles. Para complicar aún más las cosas, las megaamenazas actuales están interconectadas y, por lo tanto, se deben de abordar mejor de manera sistemática y coherente. El liderazgo interno, tanto en el sector privado como en el público, y la cooperación internacional entre las grandes potencias son necesarios para evitar el ‘Apocalipsis’ venidero.

Sin embargo, hay muchos obstáculos nacionales e internacionales que se interponen en el camino de las políticas que permitirían un futuro menos distópico (aunque aún controvertido y conflictivo).



Por lo tanto, si bien un escenario menos sombrío es obviamente deseable, un análisis lúcido indica que la distopía es mucho más probable que un resultado más feliz. Los próximos años y décadas estarán marcados por una crisis de deuda estanflacionaria y megaamenazas relacionadas: guerra, pandemias, cambio climático, IA disruptiva y desglobalización, situaciones que serán adversas para el empleo, las economías, los mercados, la paz y la prosperidad.

NOURIEL ROUBINI (*)

PROJECT SYNDICATE

NUEVA YORK



(*) Profesor emérito de economía de la Universidad de Nueva York y economista

jefe de Atlas Capital Team.