Estos son los factores que mejorarían las exportaciones en Colombia durante 2024

Colombia vería un escenario favorable para sus exportaciones en 2024, esto tras mostrar una reducción respecto al periodo enero–octubre del año anterior (–14,2 por ciento); sin embargo, existen factores geopolíticos bastante volátiles que definirán el futuro inmediato del comercio exterior del país. Así lo analiza la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) a través de comunicado de prensa, donde se enuncian algunas de esas variables.



Javier Díaz, presidente de Analdex, explica que un hecho favorable para las exportaciones sería que se mantenga la tendencia decreciente en la inflación: “Para el 2024 esperamos que la inflación baje y consecuentemente bajen también las tasas de interés y ello permita incrementar el consumo”.



En la perspectiva del líder gremial, para un país pequeño como Colombia, la dinámica de la demanda internacional es vital para el comportamiento de sus ventas al exterior. “Una mayor demanda, junto con unos mejores precios, nos permiten unas mayores exportaciones”, agregó.

Analdex cita en su comunicado la perspectiva de The Economist sobre el 2024 como un “año atípico”, en el que habrá votaciones generales, regionales o legislativas en más de 70 países, que suman más de la mitad de la población mundial. Entre los países con estas características están Estados Unidos, Rusia, y Brasil o actores clave para Colombia como México o Chile.



“Sabemos que las votaciones generan zozobra en los mercados bursátiles y económicos y queda la duda de si los que queden a cargo van a tener una política de comercio exterior que le apueste al multilateralismo y al libre mercado o más hacia una corriente proteccionista”, aseguró el presidente de Analdex.

Además de las variables electorales, el panorama militar puede también definir el devenir de las exportaciones. Los conflictos entre Ucrania y Rusia, Israel y Hamás, y las tensiones entre China y Taiwán, son elementos que también dificultan los intercambios de bienes y servicios a nivel global. Sobre estos, Díaz reflexiona expresando que “los conflictos bélicos, así sean lejanos a nosotros, generan incertidumbre y afectan al comercio mundial. Adicionalmente, impactan la logística y, por ende, los costos de los productos”.

Otro factor mencionado por el gremio de exportaciones son las altas de interés en los principales mercados a nivel mundial, las cuales podrían hacer que los consumidores sean más cautos a la hora de comprar productos importados. “Es muy importante que estemos preparados para que estas circunstancias puedan jugar a favor de los exportadores colombianos, los cuales tienen una oferta que le apuesta más a la calidad que a la cantidad, para conquistar algunos nichos de mercado en distintos países en el exterior”, puntualizó Díaz.



“Hay que mirar las distintas variables exógenas, no solamente las internas: ¿qué va a pasar con la Reserva Federal en Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con el Banco Central Europeo? ¿Cuál va a ser su comportamiento en materia monetaria? Son claves para poder definir lo que puede pasar en materia de comercio en el 2024”, concluyó.

Persisten los inconvenientes con los servicios informáticos electrónicos de la Dian

El comercio internacional en Colombia se ha visto considerablemente afectado desde la actualización hace un mes del Sistema Syga Importaciones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Desde ese momento, el sistema informático ha presentado reiterados problemas que resultan afectando a los importadores, quienes han redondeado a 50.000 millones de pesos las pérdidas diarias.



Nuevamente, Analdex realizó un llamado público a la Dian frente a sus servicios que desde hace un mes se encuentran en contingencia, en la que la indisponibilidad, la intermitencia, los errores especialmente en la generación de recibos oficiales de pago, selectividad, dobles registro de operaciones, entre otros, han marcado sus dificultades.

Presidente de Analdex, Javier Díaz Foto: Analdex

Javier Díaz expresó que desde el gremio se entendía que este asunto era un ajuste de un fin de semana y la entidad llevaba preparando a los usuarios para lo que sería este cambio en materia de seguridad y fortaleza de la herramienta.



“No tenemos una fecha de restablecimiento de los sistemas, por eso estamos pidiendo que publiquen un plan de contingencia para que los usuarios sepan lo que deben hacer”, afirmó el líder gremial. Según él, esta semana se han presentado más inconvenientes que de costumbre: “No se sabe qué hacer, máxime cuando no suspendieron términos, las fechas siguen corriendo para cumplir con las obligaciones, pero el sistema no me permite efectuar las operaciones o los trámites respectivos”.



En su carta propuso informar “cuál es el problema real”, así como “tomar medidas que permitan atender de manera más eficiente las operaciones, destacando más personal en las áreas críticas y tener especial cuidado en esta época de navidad, en la que mucha gente sale a sus vacaciones, para que el servicio no tenga una mayor afectación por la que ya estamos pasando”.





SANTIAGO BOHÓRQUEZ GARROTT

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO