En noviembre del 2018, exportaciones colombianas crecieron 8 % 

De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el Dane y la Dian, en noviembre de 2018 las ventas externas del país fueron US$ 3.349 millones, con un aumento de 7,9 % en relación con igual mes de 2017.



El resultado se explicó principalmente por el crecimiento de 19,8 % en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas.

Entre tanto, en el periodo enero-noviembre 2018, las exportaciones fueron US$ 38.440 millones, con un aumento de 13,4 %, frente al mismo periodo de 2017.



Las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas sumaron US$ 22.715,5 millones y aumentaron 23,4 %, frente al mismo periodo de 2017. Este comportamiento obedeció principalmente al crecimiento en las ventas externas de petróleo, productos derivados del crudo y materias primas conexas (31,9 %) y hulla, coque y briquetas (8,4 %), que contribuyeron en conjunto 23,2 puntos porcentuales.



En el periodo enero-noviembre 2018, las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$ 6.739 millones y presentaron una disminución de 0,9 %, frente al periodo enero-noviembre 2017.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS