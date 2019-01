Tres dudas alrededor de los impuestos a pensiones

El asunto de las pensiones está que suena por todos lados. Mientras el Gobierno procedió a instalar (ayer) la mesa pensional para definir los plazos en los cuales se hará la rebaja del porcentaje de pago que aportan los jubilados por su salud, entre los colombianos aún reina la confusión en torno a lo que se aprobó o no en la ley de financiamiento, relacionado con la gravación de ese ingreso o las modificaciones impositivas al ahorro pensional.

Que si las pensiones al fin quedaron gravadas como los salarios, que si estarán sujetas a retención en la fuente, ¿qué pasó con las propuestas de cambiar los beneficios fiscales aplicables a los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias?, ¿‘castigarán’ tributariamente al que retire el ahorro pensional antes de tiempo?



Estos interrogantes están volviendo a cobrar relevancia ahora que la ley de financiamiento empieza a aplicarse en toda su plenitud. Aunque las preguntas sobre el tratamiento de las pensiones en esta ley se suelen resolver con ‘todo quedó igual’, tampoco es tan así. Estos son algunas dudas y sus respuestas.

Algunas dudas

1. Pensiones con retefuente.



No. En la norma vigente antes de la ley de financiamiento se establecía que las pensiones estarían exentas hasta 1.000 UVT (unidad de valor tributario), lo que prácticamente las deja a todas libres de impuestos, pues no es mucha la gente en Colombia que gana más de 33 millones de pesos. En el proyecto original de ley de financiamiento se intentó gravar las pensiones a partir de 4,8 millones de pesos, monto que se fue modificando, para finalmente dejar todo como estaba. Sin embargo, la confusión se generó porque en los textos definitivos, publicados en la Gaceta del Congreso, aparece un artículo que da la idea de una retención en la fuente para las pensiones, basada en la tabla del impuesto de renta, que arranca a imponer el tributo en 87 UVT (base gravable de $ 2’900.000). La duda la resuelve un parágrafo que ratifica expresamente que las pensiones no están sometidas a retención.



2. Cambio en ahorro voluntario

​

Se refiere a los aportes voluntarios a la cuenta obligatoria del régimen de ahorro individual con solidaridad. El artículo 23 de la ley de financiamiento cambió el panorama que tenía al respecto el Estatuto Tributario. Antes se podía hacer un ahorro ilimitado. Ahora, tiene tope (2.500 UVT-$85 millones).



3. Aumenta retefuente para el que retire los ahorros destinados a la pensión.



Sí. La tarifa de retención en la fuente para los retiros de las cotizaciones voluntarias que hayan realizado los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, para fines distintos a la obtención de una mayor pensión o un retiro anticipado, constituye renta líquida gravable. Tenía retención en la fuente de 15 y ahora será de 35 por ciento.



Hay que precisar que los aportes voluntarios que realizan las personas continúan bajo las mismas reglas establecidas antes de la expedición de la Ley de Financiamiento, es decir, para conservar el carácter de exentas no podrán exceder de 3.800 UVT.

Empiezan demandas a Ley de financiamiento

Quitar el halo de confusión a la ley de financiamiento es clave, toda vez que, con menos de un mes de la entrada en vigencia de esta ley, ya cursan en su contra, en la Corte Constitucional, tres demandas contra varios de los artículos de la norma, sin contar con que se habla de un posible ‘vicio de procedimiento en su aprobación’.



Los demandantes reparan en el artículo 115, sobre contratación de personal para fiscalización en la Dian, lo que se hizo extensivo a otras entidades y no tendría unidad de materia con el tema de la ley. También se repara en los artículos 66, sobre régimen tributario simple y en otros ligados a tarifas de impuesto de renta a personas naturales.

Menor pago de salud sería para mesadas hasta de 4 salarios mínimos

Tras el compromiso establecido en el marco de la negociación del salario mínimo, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, y otros integrantes de esa cartera instalaron la mesa de trabajo pensional que tendrá como misión analizar medidas que atañen a los pensionados, como la reducción del aporte a salud, del 12 al 4 por ciento.



Hay que recordar que este tema viene desde hace unos meses atrás, cuando el presidente Iván Duque dijo a las centrales de trabajadores que buscaría una fórmula para hacer la reducción de este aporte, que, para los pensionados, implicaría una mejoría en su nivel de ingresos, toda vez que este se reduce sustancialmente una vez hacen uso del derecho al retiro laboral.



Según indicó Arango, desde la próxima semana empezarán las negociaciones que buscarán escoger la mejor alternativa, alrededor de la cual se pueda lograr el objetivo, que costaría alrededor de 3,22 billones de pesos, cifra relevante para un Estado que tiene desfinanciación en su presupuesto para este año y un gasto abultado en pensiones.



Por ello, la expectativa de los voceros de los gremios de pensionados es que “se cumpla”, según indicó Orlando Restrepo, presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia.



Alrededor de la mesa estará también una de las cartas más importantes para que el cumplimiento de esta reducción sea equitativo y sostenible financieramente.

Según ha indicado la Confederación General de Trabajadores (CGT), el acuerdo implica que la reducción del 12 al 4 por ciento en el aporte a la salud de los pensionados solo se aplicará a aquellos que no devenguen ingresos altos. Esto beneficiaría, en cálculos generales, al 86 por ciento de los jubilados, que son los que reciben menos de cuatro salarios mínimos.



Los integrantes de la mesa

​

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio del Trabajo, la mesa de trabajo pensional estará integrada por representantes de los ministerios de Hacienda y Trabajo; contará con participación de Colpensiones, al igual que un delegado por cada central sindical y de las confederaciones de pensionados.



