Desde Acolgén se dio un parte de tranquilidad porque Colombia tiene recursos de generación de energía suficientes para aguantar el fenómeno de El Niño, que comenzará a sentir con mayor fuerza a partir de octubre próximo.



Sin embargo, existe una gran preocupación en el sector porque las señales que está dando el Gobierno Nacional están generando gran incertidumbre y poniendo en riesgo las inversiones que se necesitan para garantizarle electricidad a todos los colombianos.



La presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez, señaló que es preocupante el panorama del sector eléctrico en el mediano y largo plazo, es decir, a partir de 2025 porque se observa un déficit de electricidad.



"Si nosotros nos dedicamos a crecer una matriz de una forma desordenada y si no tenemos una energía base que nos permita contar con electricidad por las noches, a nosotros sí nos preocupa la confiabilidad. No creemos que la solución es mudarnos única y exclusivamente a energía solar y eólica", señaló Natalia Gutiérrez.



Y es que, según explicó, las únicas plantas que ofrecen confiabilidad y brindan energía las 24 horas del día los siete días de la semana son las térmicas y las hidráulicas, porque el viento y la radiación solar no es constante durante todo el día ni todos los días.



Datos de la Upme indican que actualmente Colombia tiene un "colchón" de oferta de energía en firme del 9,5 por ciento, que es aquella que se debe generar aún en condiciones críticas, como lo es un fenómeno de El Niño.

Presidenta de Acolgén, Natalia Gutiérrez Foto: Acolgén

Pero, hacia el 2025-2026 ese "colchón" se reduce a 2,5 por ciento y no daría espacio ni para que una planta pueda entrar a mantenimiento. En 2026-2027 este "colchón" baja a 0,4 por ciento y para el periodo 2027-2028 se vislumbra un déficit de energía del 1,8 por ciento.



Lo más preocupante es que la presidenta de Acolgén asegura que actualmente no se están dando señales de política pública para que se sigan haciendo las inversiones necesarias que permitan aumentar el parque de generación de energía en el país.



"Este sector invierte aproximadamente 7 billones de pesos anuales para atender la demanda como está creciendo y solamente pide señales de política pública para hacer las inversiones", manifestó.



Sin embargo, en el sector se está generando una gran incertidumbre que podría afectar futuras inversiones, especialmente, por decisiones y señales que está dando el Gobierno Nacional.



Una de ellas son los cambios que anunció a las leyes 99 de 1993 (Ley ambiental), 142 de 1994 (Ley de servicios públicos) y 143 de 1994 (Ley eléctrica). También generó preocupación la intervención de las tarifas que intentó hacer la Presidencia de la República.



Esto se suma a la intranquilidad que existe porque las medidas adoptadas en el decreto de emergencia en La Guajira harán subir las tarifas de electricidad que pagan los usuarios y que los proyectos de generación están registrando graves atrasos en sus construcciones, al igual que las redes de transmisión.



Además, no hay un viceministro de Energía en propiedad desde enero de 2023 y aún hay cuatro comisionados de la Creg en calidad de encargados desde marzo y abril de este año, porque el presidente Gustavo Petro no ha hecho los nombramientos en propiedad.



Todo esto se está presentando previo a la subasta de Cargo por Confiabilidad que se realizará en noviembre de este año para buscar la energía que hará falta a futuro, lo que hace que el éxito de este proceso también pueda estar en riesgo.



"Nos preocupa que en el afán en que está en este momento del Gobierno de incentivar solo ciertas tecnologías, se le está olvidando la energía en firme, que es la que se tiene 24 horas al día y siete días a la semana", dijo Natalia Gutiérrez.

Hidroeléctrica Chivor Foto: Chivor

La líder gremial es enfática en asegurar que Colombia no puede renunciar a las plantas hidráulicas y térmicas, al tiempo que debe seguir incentivando el hidrógeno y las energías solar y eólica.



"Hay muchos proyectos hidráulicos y térmicos que se podrían estar haciendo, pero con la ola de renunciar a ciertas tecnologías y solo promover otras, y el movimiento social y ambiental en contra de ciertas tecnologías, los inversionistas no les juegan a ciertos proyectos. Es una tristeza porque Colombia los va a necesitar", agrega.



Otro tema que prende las alarmas en el sector eléctrico es la nueva metodología de caudal ambiental que está trabajando el Ministerio de Ambiente. Esto se refiere a la cantidad de agua que debe mantenerse en un cuerpo de agua, como un río, para asegurar la salud de los ecosistemas acuáticos.



De acuerdo con Acolgén, como actualmente el 67 por ciento de la energía que se consume en el país se genera con agua, esta nueva metodología pondría en riesgo la atención de la demanda e implica la reducción o pérdida de la regulación de los embalses y un incremento del costo total de operación, lo cual impactaría el precio de energía en bolsa.



Llamado a ahorrar agua y electricidad

Aunque hay suficientes recursos de generación para enfrentar el fenómeno de El Niño, Acolgén lanzó la campaña 'Que tu foco sea ahorrar' con el propósito de incentivar el ahorro de agua y energía eléctrica en el país.

La presidenta del gremio aseguró que esta tranquilidad actual no puede significar que se deba bajar la guardia, ni que no existan retos logísticos que se deben solucionar para que el sistema deba funcionar como debe ser.



"Esto no es porque creamos que vamos a tener un apagón, sino porque la incertidumbre nos debe poner a trabajar a todos en conjunto para que pasemos el fenómeno de El Niño tranquilos", dijo.



'Que tu foco sea ahorrar' se enfocará en darles a los colombianos tips de ahorro de agua y energía para que todos aporten a un mejor uso de estos recursos con los que se cuenta en el país.



Entre estos consejos sobresalen algunos como desconectar los aparatos electrónicos o electrodomésticos mientras no estén en uso, apagar las luces cuando no sean necesarias, usar bombillos LED que utilizan 75 por ciento menos energía y duran 25 veces más, pasar menos tiempo en la ducha, revisar que no haya fugas y/o goteras en los grifos y tuberías, entre otros.