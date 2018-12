Trump lanza nueva carga de críticas contra la Fed

desplome de Wall Street está poniendo nervioso a Donald Trump, que no hace ni tres meses se apuntaba como mérito propio la remontada más larga de la historia del parqué.



Ante el declive bursátil el presidente de Estados Unidos vuelve a cargar contra la Reserva Federal, al afirmar que es el “único problema” que tiene la economía. Y esta vez recurre a su deporte favorito, el golf, para cuestionarla.

“La Fed es como un poderoso golfista que no anota porque no tiene toque”, afirma en Twitter justo cuando su entorno trata de calmar los ánimos en la peor víspera de Navidad que se recuerda.



“No sabe golpear en corto”, dice de la Fed el republicano, que tuvo que quedarse en Washington esta Navidad por el caos político que llevó a la parálisis parcial de la Administración pública.



Trump asegura en su analogía que “no tiene dotes para el mercado” y sus miembros no entienden las necesarias guerras comerciales o un dólar fuerte o incluso los cierres demócratas por la frontera. La retórica presidencial no hace más que alimentar las dudas.

La ansiedad llegó al punto de que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, entró en contacto durante el pasado fin de semana con los principales ejecutivos de los grandes bancos de Estados Unidos para tratar de contener la negatividad que ha lastrado a los principales índices en las últimas sesiones.



El lunes cerró su peor semana desde la Gran Crisis. Pero la maniobra produjo más preguntas entre los inversores que alivio, por la incertidumbre. “Todos confirmaron que hay amplia liquidez disponible para prestar a los mercados de consumidores y empresas”, afirma el responsable de la cartera del Tesoro en una nota de prensa.



Mnuchin habló, en concreto con Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan Chase; Brian Moynihan, de Bank of America; Michael Corbat, de Citigroup; Tim Sloan, de Wells Fargo; David Solomon, de Goldman Sachs; y Jamie Gorman, de Morgan Stanley. La plana mayor de las finanzas estadounidenses.



Coincidieron, según Mnuchin, en que la economía crece con solidez.



El objetivo de esta maniobra es animar a los inversores en la recta final de año tras la fuerte corrección de las últimas semanas. El S&P 500 ha visto evaporarse cerca del 18 por ciento de su valor desde el máximo anual y el Nasdaq está ya en la zona de mercado bajista. El secretario del Tesoro habló este lunes con los responsables de las agencias y organismos que regulan el sistema financiero.



El presidente atribuye esta tensión al alza de tipos de interés. En plena furia, Steven Mnuchin tuvo que salir también a la palestra el pasado sábado para desmentir que Trump se esté planteando despedir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (el banco central estadounidense), como se había especulado en los últimos días.



No acepta presiones

El mensaje de confianza que trata de mandar Mnuchin entra en contradicción con la retórica del presidente. Powell justificó la retirada de los estímulos como una necesidad para evitar un recalentamiento de la economía que obligue a ser más agresivos en el proceso de normalización.



La Fed admite, en cualquier caso, que hay corrientes contrapuestas que le invitan a estar vigilante y por eso actuará en base a los datos, no por presión política. Los mercados abrieron este lunes, aunque operaron solo media jornada en víspera de la Navidad.



El intento de Mnuchin por calmarlos no fue suficiente y volvieron a caer cerca de un 3 por ciento en la sesión, con el Dow Jones, el S&P 500 entrando en zona de mercado bajista como el Nasdaq. La nota también hace referencia al cierre parcial de la Administración por el choque político derivado de la financiación del muro con México, una situación que podría durar varios días. El secretario del Tesoro asegura que el personal esencial sigue trabajando.

