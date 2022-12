Con la aclaración que hizo el presidente Gustavo Petro a las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, sobre el ahorro pensional de los colombianos y la futura reforma, se recordaron al menos tres situaciones en las que las contradicciones del Gobierno han generado un efecto en las inversiones o tasa de cambio en el país.

No es la primera vez que el presidente Petro o el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, tienen que salir a rectificar a otros funcionarios.



Aunque en un inicio la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, fue tajante al asegurar que no se adjudicaría ni un contrato petrolero más, con el pasar de los días cambió de opinión, pues en varias ocasiones el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, salió a decir que aún no se había definido nada al respecto.



De hecho, el ministro Ocampo manifestó hace unos días, durante la actualización del Plan Financiero de 2023, que "no estamos cerrados" a la posibilidad de nuevas adjudicaciones.



El propio mandatario señaló a comienzos de octubre pasado de la necesidad de reformar el Marco Fiscal y elevar el endeudamiento del país para comprar tierras y cumplir con los compromisos de la paz, idea que finalmente no se volvió a tocar.



Ese mismo mes, el presidente también hizo un pronunciamiento en el sentido de imponer un control a los capitales que tuvo un impacto fuerte en el mercado cambiario con un encarecimiento en el precio del dólar.



De inmediato, el ministro Ocampo tuvo que salir a corregir lo dicho por el mandatario. "Quiero señalar de forma muy enfática, en nombre del presidente de la República, que el Gobierno no va a proponer control de cambios ni va a poner impuestos a los ingresos de capital", señaló el funcionario, tras agregar que los inversionistas no tienen que tener ningún temor al respecto.



Otro capítulo en esta serie de salidas en falso en lo que va de la actual administración, tuvo que ver con el supuesto voto en contra de subir las tasas de interés en la reunión de la junta directiva del Banco de la República de septiembre.



El mandatario dijo a comienzos de octubre que subir la tasa de interés para contener la inflación no sirve y que el ministro de Hacienda se opuso a esta decisión, cuando en verdad, en la junta de septiembre todos los miembros estuvieron a favor de elevar las tasas.



Para Felipe Campos, gerente de Inversiones & Estrategia del Grupo Alianza, esas salidas del presidente y de algunos de sus ministros le ha costado mucho al país en términos de costo del dólar, riesgo país y precio de la acción de Ecopetrol.



No todas esas salidas tienen el mismo efecto, unas golpean más que otras, dice.

En lo que va de año el indicador de riesgo país ha aumentado 144 puntos pues comenzó en 267 puntos básicos hasta ubicarse por encima de los 411 puntos, por encima del riesgo de otras naciones de la región, lo que indica que hoy a Colombia le cuesta más endeudarse.



El dólar también se vio afectado y alcanzó su precio más alto de la historia, los 5.061,6 pesos a comienzos de noviembre.

Más noticias

Inversiones en infraestructura se hacen con apego a la ley: Asofondos

Europa, el espejo en el que se debe mirar Colombia para evitar crisis energética