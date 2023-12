Las claves de la delegación minera que enfrenta a los antioqueños con el Gobierno Petro

La determinación de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) reasuma las funciones de autoridad minera delegadas desde el 2001 a la Gobernación de Antioquia y que tenía a su cargo la Secretaría de Minas, se tomó luego de que una inspección "revelara casos en los cuales no se adoptaron los parámetros y directrices de la ANM".

El núcleo de ese cambio es que a partir del próximo lunes, 1 de enero la ANM retomará las labores que hace 23 años había delegado al departamento de Antioquia.

Para la agencia, es claro que prorrogar de manera permanente las funciones de una entidad pública del orden nacional en ese sector, va en contra de la Constitución Política.



El acuerdo finalizó y esa alianza que desde el 2001 había tenido sucesivas prórrogas y modificaciones como la del 2013 cuando se le se delegó la tramitación y celebración de contratos de concesión y la del 2020 con la que se le permitió a la Gobernación la fiscalización, seguimiento y control de la minería.



Para el Gobierno, del presidente Gustavo Petro, quien celebró la decisión a través de su cuenta de X, es claro que esta decisión hace parte del proceso de fortalecimiento institucional de la ANM y de los planes del Gobierno Nacional de reenfocar la minería en la nueva visión sectorial

Mi gobierno ha decidido terminar la delegatura que en materia de minas se había expedido para el departamento de Antioquia. recobramos nuestra función constitucional y la ponemos al servicio del pequeño minero. https://t.co/jIn26CTnVV — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 26, 2023

Incluso Petro señala que es para recobrar la función constitucional del Estado, para ponerla al servicio del pequeño minero.



La determinación, no fue bien recibida por el Gobernador, Anibal Gaviria quien apuntó que no prorrogar la delegación minera vuelve a poner de presente el centralismo en el país.



Esta no ha sido la única determinación que ha tomado la ANM , ya que reasumió la fiscalización, seguimiento y control de los cuatro Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINE) ubicados en el departamento: Jericó (Quebradona), Buriticá (Zijin Continental Gold), Bagre (Mineros Aluviales) y San Roque (Gramalote).



También es competencia directa de la ANM la declaración y delimitación de las Reserva de Áreas Estratégicas Mineras para Formalización, las cuales son fundamentales para avanzar en los programas de formalización asociativa.

