Colombia necesita una gran reforma laboral. Esa es la conclusión fundamental a la que se llega luego de conversar durante varias horas con el presidente de la Andi, Bruce Mac Master. Nuestro diálogo surgió como consecuencia de la inquietud que produjo la intensa acción del alto ejecutivo empresarial ante el Congreso de la República para que se negara la reforma presentada por el Gobierno. El líder empresarial ya lleva 10 años al frente de la Andi.

¿Es necesaria una reforma laboral en el país?



Sí. La necesitamos desde hace rato. El hecho de que tengamos mucho desempleo y el nivel tan alto de informalidad es la muestra de que Colombia tiene una estructura laboral con inmensos problemas que tienen que ser corregidos.



¿Necesita una reforma laboral para establecer normas como cuáles?



Primero, generar empleo. Segundo, protección social a los trabajadores. Tercero, reducción de la informalidad. Cuarto, aumento de la productividad del trabajo. Quinto, modernización del mundo laboral. Necesitamos contratos modernos, contratos que se ajusten a las relaciones laborales internacionales, al mundo digital.

¿Desgraciadamente, no le parece que la modernización del mundo laboral está seriamente amenazada por la inteligencia artificial?



Tenemos que prepararnos para eso y hacer todo lo posible para que no produzca desempleo, pero es un gran riesgo.



Pero ¿modernizar el trabajo no es robotizarlo?



Todas esas nuevas herramientas tienen que ponerse a disposición del ser humano y buscar actividades en las que los humanos seamos irreemplazables. El cambio viene y tenemos que estar listos. La reforma laboral no puede negar que eso va a suceder. Todo el mundo tiene hoy en día una herramienta de inteligencia artificial en su celular y hasta ahora comienza a saberlo.



¿Cómo debemos preparamos?



La Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) hoy en día tiene la misma discusión. Qué hacemos nosotros para lograr que la inteligencia artificial no le haga daño a la humanidad. Esa es la gran pregunta.

¿Puede producir desempleo?



Claro, tenemos que prepararnos. Y para el crecimiento del mundo digital. La reforma laboral del Gobierno no dice una sola palabra sobre eso. Y es que no estamos hablando solo de costos laborales. La reforma es una reforma para el siglo XX. No reconoce que estamos en el siglo XXI.



Además el desempleo está afectando gravemente a la gente joven…



Sí. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por tratar de legislar para ese mundo que viene, que es distinto, moderno, flexible. Colombia tiene la oportunidad de legislar muy bien y legislar además en forma moderna. Vea por ejemplo España. Hizo una reforma parecida a esta. Se les disparó el desempleo. Mire: todas las decisiones que estamos tomando en este momento son decisiones del siglo XX. No del siglo XXI. Hay muchas cosas que cambiaron o están cambiando. Hoy en día el problema más grave que existe en el mundo laboral es el desempleo. Alrededor del 10 %. Y tenemos la distorsión más grande, que es la informalidad.

¿Por qué sostiene la Andi que la reforma laboral del Gobierno crea desempleo?



La Andi no es quien lo dice, lo dicen el Banco de la República, Eafit, Anif, Fedesarrollo, todos han demostrado que la reforma crea desempleo. Los estudios estiman que se perderán 425.000 empleos. Solicitamos al Gobierno y al Congreso que oigamos los estudios técnicos. El Gobierno tiene la Unidad de Análisis Macro en el Ministerio de Hacienda. Oíganlos.



¿Usted no defiende la posición del banco, pero está de acuerdo con ella?



Sí señor, creo que es un estudio correcto.



El grave problema que afecta al trabajo es la informalidad. ¿Qué la origina?



Muchos estudios demuestran que una de las causas de la informalidad son los costos asociados al trabajo. Especialmente los que no recibe el trabajador, parafiscales o prestaciones sociales y que hacen que haya trabajadores que estén en el mundo de la informalidad. La reforma tiene una serie de disposiciones que aumentan las barreras a la formalidad, por lo tanto, generan informalidad. El ministro de Hacienda incluso dijo en la Cámara que muy probablemente esos 425.000 de los cuales hablaba el Banco de la República no iban a ser de nuevos desempleados, sino nuevos informales.

¿Por qué cree usted que el ministro dijo eso?



Seguramente porque sabe que se crean condiciones que desestimulan la creación de empleo formal. Tiene razón.



¿Condiciones como cuáles?



Como los costos asociados al trabajo, los parafiscales, los costos extra que pagan las compañías más allá del salario que reciben los trabajadores. El 60 % de las personas económicamente activas en Colombia están en la informalidad. Recuerde esto: Colombia tiene 22 millones de personas económicamente activas, de las cuales 12 millones están en la informalidad. ¿Entonces, vamos a hacer una reforma laboral que se olvida de esas personas? Un informal no es alguien sin pensión, sin ARL (riesgos laborales), sin cesantía, sin contrato laboral, sin dominicales y sin extras. Un informal no tiene nada de eso. Es un trabajador sin derechos.

¿La gran informalidad en Colombia se presenta en qué actividad?



Casi siempre en pequeñas y medianas, en el campo, en el autoempleo.



El presidente Petro los acusó a ustedes los empresarios de ser los responsables del fracaso de la reforma laboral en el Congreso. ¿Esa es la posición de la Andi?



Esa es nuestra posición, pero nosotros no pedimos votar en contra de la reforma. Lo que hicimos fue argumentar. Incluso aquí tengo un documento que muestra que la reforma no es conveniente para los trabajadores, ni para los informales, ni para las pymes ni para los emprendedores, y los congresistas tomaron su decisión.



Pero es que la opinión pública en general ha considerado que la reforma laboral supone una hora nocturna más, mayor salario por los dominicales…



Sí, claro. Ese es el mensaje que trata de difundir el Gobierno. Pero estamos hablando de un grupo relativamente pequeño de trabajadores. Está estimado que esos beneficios no alcanzan a ser para 3 millones de personas. Recuerde Yamid que somos 22 millones de trabajadores. La reforma tenía muchas otras cosas que en realidad eran, en nuestra opinión, muy radicales y sesgadas desde el punto de vista del mundo laboral, que se referían a temas como las negociaciones colectivas. Incluía disposiciones para permitir huelgas en los servicios públicos, lo que es inconstitucional, incluía disposiciones muy malas para las pymes y las mipymes.

Para usted, en general, ¿la reforma qué significaba?



El certificado de defunción para pymes y para emprendedores, porque establecía que las pymes y los emprendedores, para poder venderle a una compañía, obligatoriamente tenían que ofrecer las mismas condiciones laborales que la compañía compradora o contratante les ofrece a los suyos. Entonces, es muy extraño que Colombia fuera a hacer una reforma en contra de los pequeños, obligando a las empresas grandes a hacer todo directamente, a tener sus propios camiones, sus propios contadores, sus propios desarrolladores de software y nunca contratar.



Es decir, ¿la reforma terminaba generando una gran integración vertical?



Exacto. Olvidándose de los encadenamientos, que deben producirse para que crezcan las pymes, las mipymes y los emprendedores. Muchas equivocaciones.



Entonces, ¿qué se debería hacer?



Concertar para buscar las mejores decisiones para todos. Hay muchas cosas por hacer en el tema del desempleo y de la informalidad.

El ministro de Hacienda anunció que volverá a presentar la reforma. ¿La Andi mantendrá su oposición?



Si es la misma reforma, sí. Creemos que se les haría un gran daño a los trabajadores aprobándola, pudiendo aprobar una reforma buena, tenemos la oportunidad para hacerlo.



Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta, puntual, de los empresarios?



Es que hagamos una reforma basada en, por ejemplo, el trabajo hecho por el economista del Banco Mundial, el mexicano Santiago Levy, acompañado por OIT (Organización Internacional del Trabajo), que fue entregado como misión de empleo. Es una buena base. Que tengamos en cuenta el trabajo digital o el trabajo transfronterizo de quien trabaja aquí, pero está contratado por alguien en Noruega. El Presidente ha pedido que se aumente la productividad del trabajo. Colombia tiene una productividad del trabajo muy baja. El Presidente incluso dice que nosotros trabajamos demasiadas horas y producimos poco. Tiene razón.

¿Y qué hacer para no trabajar tantas horas, sino producir más?



Eso se logra con productividad laboral. Hay que generar las condiciones para incluir a los informales. Hemos propuesto implementar un proceso progresivo de inclusión; una especie de justicia transicional para los informales, donde les permitamos ir entrando poco a poco al sistema, pero que sus costos no se incrementen tan velozmente, sino que podamos tomarnos cinco o diez años en que, por ejemplo, los costos parafiscales desaparezcan.



Una de las razones de la informalidad es el costo de la contratación. ¿No le parece?



Sí. Y se puede combatir por la vía de generar incentivos, reduciéndoles costos a los informales para que entren al mundo formal.



¿Cómo se haría eso?



Reconociendo derechos a los trabajadores que no los tienen, empezando por universalizar la cotización a pensiones, robustecer las cajas de compensación. O trabajar en crear un seguro de desempleo. Hay muchas cosas por hacer.

¿Cómo es la idea del seguro de desempleo?



Tenemos muchas ideas para implementar en lo laboral. Hay formas de implementar un seguro de desempleo, o nuevos tipos de contratos.



¿Pero que el seguro lo pague quién?



El sistema; hay que diseñarlo bien. La informalidad es fuente de pobreza y es fuente de inequidad. Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo, una parte muy importante de esa inequidad está en la informalidad.



¿La empresa privada contribuye efectivamente a combatir la informalidad?



Por supuesto Yamid, es justamente la empresa formal la que ofrece el trabajo formal. Europa tiene una informalidad inferior al 5%, representada casi siempre por inmigrantes ilegales. Y nosotros estamos en el 60 %.

¿Cómo se construye formalidad?



Creando las condiciones. Bajándole los sobrecostos al empleo. El empleo tiene cantidad de sobrecostos, razón por la cual los informales consideran que emplearse formalmente es muy costoso. Debe ser atractivo ser formales. Se requiere un Estado fuerte que proteja la formalidad, vigile la informalidad y no la estimule. Es un proceso que debe ser progresivo, lento.



¿Qué quiere decir muy lento?



Que dure diez años, que el primer año, por ejemplo, paguen solo el 10 % de los sobrecostos que pagan los empleadores formales, que el segundo año paguen el 20 %, que es muy poco, y así sucesivamente.

¿La propuesta suya es de diez años?



Yo digo diez años, pueden ser menos.



¿Un peso de salario significa cuánto de costo final?



Un peso significa 1,65 de costo total, o sea, 65 centavos adicionales.



Usted me contó que llamó al Presidente para pedir audiencia. ¿Ya le respodió?



No, no me ha respondido.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO