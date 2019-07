Impuestos y tasas frenan mejores precios de tiquetes aéreos: Iata

Aunque en los últimos años ha sido notoria la fuerte competencia en el mercado aeronáutico del país, y con la llegada de operadores de bajo costo –que desafiaron el modelo tradicional– las tarifas promedio han tenido una reducción que ha permitido que nuevas personas se suban al avión, este descenso no ha podido verse de una forma más marcada para beneficio de los consumidores.

Lo anterior, por los impuestos y tasas que asumen los viajeros y lo que las aerolíneas deben pagarles a las concesiones aeroportuarias.



Esta es una de las principales conclusiones del documento titulado ‘El valor de la aviación en Colombia’, presentado ayer por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (Iata, por su sigla en inglés), que, además de señalar las causas de este factor, da un panorama de la competitividad del país y formula cinco acciones concretas para impulsar la industria, que aporta más por la actividad económica que por los impuestos que paga o produce.



Según el estudio, entre el 2012 y el 2018, el precio de los pasajes internacionales y nacionales ha tenido una reducción anual promedio de 4,9 y 4,8 por ciento, respectivamente, y si bien el remezón que le ha dado a la industria local la llegada de actores como Viva Air, Jet Blue, EasyFly y Spirit, entre otras, ha contribuido a ello, dos factores han jugado en contra.

“Las crecientes privatizaciones de aeropuertos han contribuido a un incremento en tasas aeroportuarias en muchos países. Ambas tendencias incrementan el costo del transporte aéreo y hacen daño a la competitividad económica de la industria”, asegura el documento.



Y agrega que en el caso de Colombia, la sumatoria de impuestos y tasas incluidas en los tiquetes de avión representan en promedio 20 dólares en la tarifa doméstica y 100 dólares en una internacional, situación que llevó a que en el 2018 dicho monto representara el 30,3 por ciento y 40,9 por ciento del total del precio cobrado a los viajeros.

El aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Foto: Odinsa / Archivo El Tiempo

Potencial por aprovechar

El director general y presidente ejecutivo de la Iata, Alexandre de Juniac, asegura que si bien por las restricciones fiscales el Gobierno ha dejado claro que bajar impuestos no es una alternativa en la actualidad, esta visión es errónea, puesto que el valor económico del sector no está en los tributos que paga o que produce, sino en la actividad económica que genera, que a mayor nivel implica mayores tasas de recaudo de impuestos en general.



“Los estudios de Iata muestran que una reducción del IVA del 19 por ciento al 10 por ciento tendrá un impacto positivo en los ingresos fiscales derivados del aumento del tráfico y de la actividad económica adicional”, aseguró el directivo.



En este sentido, las proyecciones de la entidad muestran que si se bajara en nueve puntos porcentuales el IVA, la demanda anual de viajeros subiría en 2,2 millones en vuelos nacionales, y en más de 3 millones de pasajeros al año si se agregan los trayectos internacionales.

Y es que durante su encuentro con el alto gobierno, Juniac planteó, además de los impuestos, otros cuatro ejes que llevarían al país a duplicar las proyecciones que hoy existen para el año 2037.



Entre estas figura la inversión en la infraestructura, básicamente en el aeropuerto El Dorado; el mejor uso del espacio aéreo; una regulación en función de las mejores prácticas internacionales y vincular al sector de forma más activa en la planeación de los proyectos aeroportuarios que se decidan.



Según las cuentas de la Iata, bajo las condiciones actuales, para el 2037 el número de pasajeros se duplicaría, llegando a los 68,2 millones anuales, y el aporte al PIB sería de 17.000 millones de dólares en ese año (en el 2017 fueron 7.500 millones).



Pero si se hacen los ajustes sugeridos, la movilización de pasajeros llegaría al cabo de 18 años a 153 millones de personas, y la contribución de este renglón al PIB superaría los 38.000 millones de dólares.



Y ello se vería en mejoras sustanciales en competitividad, pues según el ‘Informe de competitividad de viajes y turismo’ del 2017, del Foro Económico Mundial, Colombia ocupa en este aspecto el puesto 134 entre 135 países.

Fuerte impacto a competitividad

El presidente ejecutivo de la Iata, Alexandre de Juniac, recordó que según el ‘Informe de competitividad de viajes y turismo’ del 2017, del Foro Económico Mundial, Colombia está en el puesto 134 entre 135 países, mientras que Chile está en el tercer lugar.



El estudio resalta que dicha posición obedece, en una importante medida, al nivel de impuestos que hoy pesan sobre esta actividad. “Colombia está rezagada con respecto a sus vecinos en la región en competitividad de costos, resaltando las tasas como un área de enfoque en la que cambios de políticas podrían tener un impacto positivo”, agrega el documento.

La capacidad de El Dorado es un tema crítico

El año pasado, la Aeronáutica Civil y la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (Iata) terminaron el rediseño del espacio aéreo en Bogotá, para mejorar la gestión de tráfico, lo que llevó a un ahorro anual por demoras aéreas y en tierra que se estima en 4,6 millones de dólares, así como a pasar de 68 a 92 movimientos por hora, incluyendo aterrizajes y despegues.



Pero como el aeropuerto El Dorado de la capital mueve cerca del 65 por ciento del tráfico de pasajeros de Colombia, se calcula que para el 2037, con la tendencia actual, la terminal pasaría a mover mínimo 44 millones de pasajeros al año (actualmente moviliza más de 19,6 millones).



Y como se trata de sacarle todo el jugo posible a una demanda creciente, la Iata recomendó en primer lugar subir las horas de operación, toda vez que la licencia ambiental vigente limita la actividad en la pista sur entre las 10 p. m. y las 6 a. m., mientras que la pista norte solo puede operar hacia el occidente en ese horario.



También recalca la importancia de alinear los objetivos de la concesión aeroportuaria (a cargo de Opaín) con las metas del país. “Esto es relevante ya que tiene implicaciones directas sobre la capacidad del país para atraer negocios, turismo e integrarse comercialmente”, señala uno de los apartes del documento entregado ayer al Gobierno.



Asimismo, subraya que para aprovechar el potencial operativo del país, hay que incluir no solo las ciudades con tráfico aéreo propio, sino también las que alimentan a El Dorado. “La expansión adicional para utilizar el espacio de Palanquero (Caldas) 24 horas al día podría generar ahorros adicionales hasta de 15.000 kilogramos diarios de combustible”, agrega.



Además, el informe de la entidad recalca que en las restricciones de capacidad no solo deben contarse las obvias, como la infraestructura y el manejo del espacio aéreo, sino cualquier limitación de tipo regulatorio, impositivo y ambiental, entre otras, que les impida a las aerolíneas responder a la demanda de los consumidores.



Incluso, advierte que si no hay un incremento en este frente en los siguientes cuatro años, los cuatro principales aeropuertos del país estarán saturados para comienzos de la siguiente década.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO