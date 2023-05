Esta semana se conoció el esperado informe de reservas de hidrocarburos de Colombia al 31 de diciembre de 2022 y las cifras negativas volvieron a abrir el debate sobre la necesidad de adjudicar nuevos contratos que permitan continuar con la búsqueda de petróleo y gas natural con el fin de garantizar la autosuficiencia y la seguridad energética en el país.



(ea también: ¿De verdad nos toca ir pensando en cambiar los electrodomésticos de la casa?)

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Colombia tiene menos reservas de gas por la caída en las revisiones técnicas que hacen menos viables volúmenes ya descubiertos. Los 2.817 gigapiés cúbicos actuales se acabarían en 7,2 años, esta es la vida útil más baja en los últimos 17 años.



En petróleo el panorama no es muy diferente. Aunque se logró un leve aumento para llegar a 2.074 millones de barriles el año pasado, un mayor consumo hizo caer la autosuficiencia a 7,5 años.



Esto significa que, si se mantiene el ritmo de la demanda actual y no se encuentran nuevos recursos que se puedan extraer del subsuelo, Colombia se vería obligada a importar crudo aproximadamente en el 2030.



(Le puede interesar, además: Llamado general a Gobierno para que reconsidere la firma de nuevos contratos petroleros)



Pese a conocer estas cifras, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se mantiene en su posición de que no es necesario adjudicar nuevas áreas porque la prioridad es lograr una mayor eficiencia en los contratos existentes.



Sin embargo, el llamado que hacen las empresas, expertos y gremios de esta industria va en una dirección totalmente contraria. La presidenta de Naturgás, Luz Stella Murgas, asegura que Colombia ha entrado en un estado de “urgencia” que amerita que se tengan acciones en todos los frentes y que se establezca un cronograma a corto y mediano plazo que permita garantizarles este combustible a todas las familias colombianas en el largo plazo.



Para esto no solo es necesario –dice– mantener la actividad exploratoria en los contratos existentes, sino también evaluar la posibilidad de asignar nuevos contratos para aumentar la autosuficiencia en gas natural.



El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta también espera que el Gobierno Nacional repiense su decisión porque, si bien es cierto que es inconveniente que la economía colombiana y las finanzas públicas dependan del carbón y del petróleo, es peor depender de las importaciones de petróleo.



“Ese fantasma de la importación de crudo, que hace rato nos viene rondando, hoy está más cerca que ayer”, agrega.



El gas natural no solo llega a diario a 36 millones de colombianos, sino también a las térmicas para que puedan generar electricidad. Estas plantas son los mayores consumidores de gas natural en el país y demandan el 25 por ciento de la producción nacional.



Por lo tanto, la reducción en la autosuficiencia del país “preocupa bastante”, señala el director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, quien agrega que lo que está mostrando esta caída es que Colombia no fue capaz de reemplazar lo que se consumió en un año y la preocupación aumenta cuando se tiene en cuenta que se espera que aumente el consumo de este combustible en el país, en línea con los planes de descarbonizar la economía.



Al igual que los demás expertos, Castañeda también cree que sí se debe continuar con la firma de contratos y más teniendo en cuenta que la transición va a estar apalancada en gas natural. “Si queremos vincular energías renovables, las térmicas a gas y a carbón permitirán el ingreso de esa nueva capacidad; de lo contrario, no se tendrá estabilidad en el sistema para poder hacerlo”, expresa.

¿Cómo subir las cifras?

El informe de la ANH también indica que los recursos contingentes de gas, que son una estimación de un potencial de hidrocarburos que en un futuro podría convertirse en reservas, se duplicaron al cierre del 2022 y llegaron a 5.800 gigapiés cúbicos gracias, principalmente, a los descubrimientos que se han reportado en el mar Caribe.



Para que este potencial pueda convertirse en reservas y, por ende, incrementar la autosuficiencia del país, la presidenta de Naturgás manifiesta que es necesario determinar cuáles de los descubrimientos que se hicieron en el 2022 pueden acelerarse para poder contar con esas moléculas en un menor tiempo al inicialmente previsto, pues llevar a la fase de producción un hallazgo en costa afuera puede tomar entre ocho y 12 años.



Igualmente, se deberían priorizar los proyectos donde haya un mayor potencial de reservas como, por ejemplo, los de costa afuera. De acuerdo con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en Uchuva se han identificado 7.000 gigapiés cúbicos de gas natural, mientras que en Gorgon hay 2.500 gigapiés cúbicos y en Orca, 500 gigapiés cúbicos.



No obstante, el director ejecutivo de Andeg asegura que “lo que hay que hacer es adicionar reservas probadas, lo demás son recursos que pueden existir y se necesita de un ambiente propicio para que eso se desarrolle y creo que no es el momento. Los mensajes que están llegando del Gobierno es no continuar haciendo lo que se debería hacer”.



Desde el Gobierno Nacional también se ha planteado seguir aumentando el factor recobro mejorado, que entre 2021 y 2022 subió de 21 a 23 por ciento, lo que significa que este es el porcentaje de petróleo que realmente se está logrando sacar de cada pozo.



“Este aumento nos indica que comienza a ser efectiva la política del Gobierno de mejorar las reservas vía eficiencia en la explotación a través del recobro”, destaca la ministra Irene Vélez.

Gas para la transición

Al reducir en un 40 por ciento las emisiones de CO2 y en un 96 por ciento el material particulado, el gas natural tendrá un papel protagónico en la transición de Colombia hacia el uso de energías más limpias, no solo por ser un combustible más amigable con el medioambiente sino porque las termoeléctricas seguirán siendo un respaldo para la generación hidráulica y complementarán las intermitencias de la generación solar y eólica.



Pero para sacar adelante la transición energética también se requiere contar con la participación del sector privado, que reclama un marco regulatorio y políticas públicas estables para que pueda llegar inversión a Colombia y para que las empresas que ya tienen presencia en el país sigan invirtiendo.



“No podemos estar cambiando los expertos de la Creg permanentemente, necesitamos que definan quiénes van a ser. No podemos perder la independencia del regulador”, pide el presidente de Promigás, Juan Manuel Rojas.



Así mismo, expresa que “si debemos esperar todos los años el informe de reservas para definir si se van a asignar áreas de exploración nuevas, así no se planea un país. Tenemos que aumentar los años de reservas de gas y necesitamos señales de largo plazo con un marco regulatorio estable”.



En esa misma línea, Carlos Machado, presidente de Lewis Energy, aseguró que “sería ilógico y un error” que no se puedan producir todos los recursos de hidrocarburos que tiene Colombia en el subsuelo.



“Hay que seguir fomentando la inversión privada en la exploración de hidrocarburos, hay que atraerla porque los problemas energéticos aparecen sorpresivamente y ninguno tiene soluciones rápidas; las soluciones son a largo plazo y con inversiones cuantiosas”, asegura.



También manifiesta la necesidad de contar con reglas de juego claras y una seguridad jurídica para que el sector pueda hacer inversiones de largo plazo con el fin de asegurar la autosuficiencia energética del país.



Y si el Gobierno se sigue manteniendo en su posición de no entregar nuevas áreas, Machado indica que se debe incrementar el esfuerzo exploratorio en los contratos existentes “porque se trata de un esfuerzo de años, de paciencia, de talento humano y de muchos recursos económicos que se apuestan a riesgo”.



LINA QUIROGA RUBIO

deiqui@eltiempo.com