En 2022 las exportaciones colombianas hacia Venezuela sumaron 632,3 millones de dólares, prácticamente el doble si se compara con la cifra reportada al cierre del 2021 (331,1 millones de dólares).



Entre octubre y diciembre del año pasado, luego de la apertura total de la frontera, se destacaron las exportaciones de artículos de confitería, aceites de petróleo y polímeros de propileno.



Para este año, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo espera un intercambio comercial bilateral de entre 1.600 y 1.800 millones de dólares, pero las estimaciones de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) oscilan en alrededor de 1.200 millones de dólares.



De acuerdo con el gremio, para aumentar el comercio bilateral y alcanzar las metas de que se han planteado es necesario avanzar en cinco temas importantes: sistema de pagos, los pasos fronterizos, el acuerdo de promoción y protección de inversiones, la profundización del Acuerdo de Alcance Parcial 28 y la admisibilidad sanitaria.

El gremio señala que el sistema de pagos no ha cambiado con la reapertura y no depende de Colombia, pues es un tema internacional de sanciones sobre un número de bancos y empresas venezolanas.



"Hasta que Estados Unidos no levante las sanciones a estos actores va a ser muy complejo establecer transacciones financieras directas con Venezuela. Actualmente, las transacciones se realizan a través de bancos aliados de Venezuela en el exterior, ubicados en Panamá, Miami, España y algunas islas del Caribe. Esos bancos transfieren, por medio del sistema SWIFT, a los bancos colombianos", comentó Javier Díaz.



No obstante, previo a este proceso hay que tener en cuenta que no se exime de sanciones por hacer transacciones con sujetos que estén en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos.



Por tanto, Analdex hace un llamado a hacer la debida diligencia y verificación de que la empresa con la cual se pretende iniciar relación comercial no esté en Ofac, para posteriormente realizar esa tercerización bancaria.



El tema que ha generado más dudas a los empresarios es el Acuerdo de Alcance Parcial 28. Aunque su marco jurídico no se ha interrumpido y el comercio bilateral no se ha cerrado por el paso de Paraguachón, fue necesario, por petición de Venezuela, revisar y renegociar el acuerdo, en su preocupación por proteger la industria agropecuaria y de alimentos, así como de otros sectores de interés, materializando una relación comercial equilibrada.

El grueso de las modificaciones expuestas en la profundización fue en el sector agropecuario y agroindustrial. Colombia en muchos renglones ve reducido preferencias arancelarias del 100 por ciento, sin embargo, el gran potencial del país en el mercado vecino es el sector manufacturero y los costos por los ajustes arancelarios para este sector son muy bajos.



Frente a la reapertura de pasos fronterizos, se ha evidenciado que los niveles de tránsito de carga han aumentado, sin embargo, se presentan retos en el paso del puente Atanasio Girardot 'Tienditas' porque no se tiene la infraestructura óptima para el transporte de carga.



Si bien los comerciantes están confiando cada vez más en que el paso de carga si está funcionando, la mayoría del comercio está pasando todavía por trochas.



Por otro lado, el acuerdo de promoción y protección de inversiones ya tiene su primer debate aprobado en Senado y ya está aprobado en Venezuela.



Sin embargo, según Analdex, no cuenta con una gran cantidad de especificidades técnicas como otros acuerdos de inversión, pero es un acuerdo de confianza bajo el cual los empresarios colombianos pueden tener garantía, por ejemplo, en temas de expropiación, entre otros.



Finalmente, en admisibilidad sanitaria se han adelantado reuniones con la autoridad

sanitaria de Venezuela y el Ministerio de Pesca y Acuicultura, para fortalecer el intercambio de información y requisitos. Es así como se ha avanzado en los procedimientos de visitas para admisibilidad de carne porcina, bovina, aviar y admisibilidad vegetal.



Transversal a esto, Analdex espera mejoras en materia de transporte, logística y seguridad. Frente a este último tema, se contempla que el aumento de los flujos comerciales por transporte de carga desplace las actividades ilegales.