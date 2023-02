La inflación aumentó considerablemente a lo largo de 2022 tanto en las economías avanzadas como en los mercados emergentes. Las tendencias estructurales sugieren que el problema será secular, más que transitorio. Específicamente, muchos países ahora están involucrados en varias “guerras”, algunas reales, otras metafóricas, que conducirán a déficits fiscales aún mayores, más monetización de la deuda y una inflación más alta en el futuro.

El mundo atraviesa una forma de “depresión geopolítica” coronada por la creciente rivalidad entre Occidente y las potencias revisionistas alineadas (si no aliadas) como China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Paquistán.



Las guerras frías y calientes están en aumento. La brutal invasión rusa de Ucrania aún podría expandirse e involucrar a la Otán. Israel, y por lo tanto Estados Unidos, está en curso de colisión con Irán, que está a punto de convertirse en un Estado con armas nucleares. El Medio Oriente más amplio es un polvorín. Y EE. UU. y China se enfrentan por las cuestiones de quién dominará Asia y si Taiwán se reunirá por la fuerza con el continente.



En consecuencia, EE. UU., Europa y la Otán se están rearmando, al igual que casi todos en Oriente Medio y Asia, incluido Japón, que se ha embarcado en su mayor acumulación militar en muchas décadas. Los niveles más altos de gasto en armas convencionales y no convencionales (incluidas las nucleares, cibernéticas, biológicas y químicas) están casi garantizados, y estos gastos pesarán en el erario.



La guerra mundial contra el cambio climático también será costosa, tanto para el sector público como para el privado. La mitigación y adaptación al cambio climático podría costar billones de dólares por año durante las próximas décadas, y es una tontería pensar que todas estas inversiones impulsarán el crecimiento.



Después de una guerra real que destruye gran parte del capital físico de un país, una oleada de inversión puede, por supuesto, producir una expansión económica; sin embargo, el país es más pobre por haber perdido gran parte de su riqueza. Lo mismo ocurre con las inversiones climáticas. Una parte significativa del stock de capital existente tendrá que ser reemplazado, ya sea porque se ha vuelto obsoleto o porque ha sido destruido por eventos climáticos.

Ahora también estamos librando una guerra costosa contra futuras pandemias. Por una variedad de razones, algunas de ellas relacionadas con el cambio climático, los brotes de enfermedades con el potencial de convertirse en pandemias serán más frecuentes. Ya sea que los países inviertan en prevención o aborden futuras crisis de salud después del hecho, incurrirán en costos más altos de forma perpetua, y estos se sumarán a la creciente carga asociada con el envejecimiento social y los sistemas de atención médica de pago por uso y planes de pensiones. Ya se estima que esta carga de deuda implícita no financiada está cerca del nivel de deuda pública explícita para la mayoría de las economías avanzadas.



Además, cada vez más nos encontraremos librando una guerra contra los efectos disruptivos de la “globótica”: la combinación de globalización y automatización (incluidas la inteligencia artificial y la robótica) que amenaza a un número creciente de ocupaciones de cuello azul y blanco.



Los gobiernos estarán bajo presión para ayudar a los que se quedan atrás, ya sea a través de esquemas de ingresos básicos, transferencias fiscales masivas o servicios públicos con una mayor cobertura.

La inteligencia artificial está revolucionando el empleo a nivel mundial. Foto: iStock

Estos costos seguirán siendo altos incluso si la automatización conduce a un aumento en el crecimiento económico. Por ejemplo, mantener un ingreso básico universal exiguo de 1.000 dólares por mes le costaría a EE. UU. alrededor del 20 por ciento de su PIB.



Finalmente, también debemos librar una guerra urgente (y relacionada) contra el aumento de la desigualdad de ingresos y riqueza. De lo contrario, el malestar que aqueja a los jóvenes y a muchos hogares de clase media y trabajadora seguirá provocando una reacción violenta contra la democracia liberal y el capitalismo de libre mercado.



Para evitar que los regímenes populistas lleguen al poder y apliquen políticas económicas imprudentes e insostenibles, las democracias liberales deberán gastar una fortuna para reforzar sus redes de seguridad social, como ya están haciendo muchas.

Pelear estas cinco “guerras” será costoso y los factores económicos y políticos limitarán la capacidad de los gobiernos para financiarlas con impuestos más altos. La relación impuestos-PIB ya es alta en la mayoría de las economías avanzadas, especialmente en Europa, y la evasión, la elusión y el arbitraje fiscales complicarán todavía más los esfuerzos para aumentar los impuestos sobre los altos ingresos y el capital (suponiendo que tales medidas puedan incluso superar a los cabilderos o asegurar la compra) adentro de los partidos de centro-derecha.



Por lo tanto, librar estas guerras necesarias aumentará el gasto público y las transferencias como porcentaje del PIB, y sin un aumento proporcional de los ingresos fiscales. Los déficits presupuestales estructurales crecerán aun más de lo que ya son, lo que podría conducir a índices de deuda insostenibles que aumentarán los costos de endeudamiento y culminarán en crisis de deuda, con efectos adversos evidentes en el crecimiento económico.

Para los países que se endeudan en sus propias monedas, la opción adecuada será permitir que una inflación más alta reduzca el valor real de la deuda nominal a tasa fija a largo plazo.



Este enfoque funciona como un gravamen sobre el capital contra los ahorradores y acreedores en favor de los prestatarios y deudores, y puede combinarse con medidas draconianas complementarias, como la represión financiera, los impuestos sobre el capital y el incumplimiento total (para países que toman préstamos en moneda extranjera o cuyos la deuda es mayoritariamente a corto plazo o está indexada a la inflación).



Debido a que el “impuesto inflacionario” es una forma sutil y astuta de impuestos que no requiere aprobación legislativa o ejecutiva, es el camino predeterminado de menor resistencia cuando los déficits y las deudas son cada vez más insostenibles.

Me he centrado principalmente en los factores del lado de la demanda que conducirán a un mayor gasto, déficit, monetización de la deuda e inflación. Pero también hay muchos shocks negativos de oferta agregada a mediano plazo que podrían sumarse a las presiones estanflacionarias actuales, aumentando el riesgo de recesión y crisis de deuda en cascada. La Gran Moderación está muerta y enterrada; la Gran Crisis de la Deuda Estanflacionaria está sobre nosotros.

NOURIEL ROUBINI (*)

© PROJECT SYNDICATE

NUEVA YORK



(*) Profesor emérito de economía de la Stern School of Business de la U. de Nueva York, economista jefe de Atlas Capital Team, director ejecutivo de Roubini Macro Associates, cofundador de ‘TheBoomBust.com y autor de MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future y Cómo sobrevivir a ellos’ (Little, Brown and Company, 2022). Fue economista sénior de asuntos internacionales en el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante la administración Clinton y ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal de EE. UU. y el Banco Mundial. Su sitio web es NourielRoubini.com y es el anfitrión de NourielToday.com.