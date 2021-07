Tras venta de ISA, 4 firmas eléctricas aportarán al presupuesto de 2022

Si bien se calcula que la venta de la participación del Gobierno en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), del 51,41 por ciento, le daría al fisco unos 14 billones de pesos que permitan paliar el hueco de este año que se abrió en las finanzas públicas, por la necesaria atención de la pandemia del covid-19, el Gobierno ya viene trabajando en el plan para enajenar otras empresas eléctricas en las que tiene acciones.



La idea, según conoció EL TIEMPO, es que una vez se protocolice la operación de traspaso del control de ISA a Ecopetrol, cuyo plazo se amplió hasta el 31 de agosto, el Ejecutivo reciba una actualización de la valoración de la participación que tiene actualmente en tres electrificadoras regionales y en una central hidroeléctrica.



Una fuente enterada del tema indicó que el asunto tomó más fuerza y urgencia luego de que el país perdió el grado de inversión en mayo por parte de la calificadora Standard & Poor’s, decisión que iniciando julio adoptó la firma Fitch Ratings.



Tras ello, y con poco espacio para seguir subiendo la deuda pública, el Ministerio de Hacienda también tiene claro que el costo de esta subirá, ante lo cual se requiere salir de estos activos para cubrir parte del faltante del Presupuesto General de la Nación de 2022 y para complementar el recaudo previsto por la reforma tributaria que radicó en el Congreso el 20 de julio.

Y para ello en las últimas semanas se vienen ultimando los detalles de la valoración que la firma de banca de inversión Inverlink hizo de la Electrificadora del Meta (Emsa), de la que el Ministerio de Hacienda tiene el 55,67 por ciento; al igual que en la Electrificadora del Huila, en la que el Estado, a través del Ministerio de Minas y Energía, tiene una participación del 83,05 por ciento.



En el plan de valoración también aparece la Electrificadora de Caquetá, cuyo 72,34 por ciento controla la cartera de las finanzas públicas y la Empresa Urrá, operadora de la hidroeléctrica del mismo nombre y que es controlada en un 99,98 por ciento también por el Minhacienda.



EL TIEMPO contactó al viceministro de Hacienda, Fernando Jiménez, para conocer los detalles del proceso, pero no fue posible obtener respuesta a las preguntas formuladas.



Posibles interesados

No obstante, se pudo establecer que existe un marcado interés del Grupo Energía Bogotá (GEB) por hacer una oferta por el control de la Electrificadora del Meta, en la que participa con el 16,22 por ciento de las acciones detrás de la Gobernación del departamento, que tiene una cuota de 26,15 por ciento.



Incluso, dentro de la renovada alianza del GEB con el Grupo Enel se ha planteado el interés en apoyar este proceso haciendo una oferta cuando el Gobierno saque el activo a venta, y este entraría a ser parte de un canje de acciones en una fusión, para integrarla a la nueva compañía que se está creando tras los acuerdos reciente alcanzados por las dos firmas para resolver litigios y fortalecer su alianza estratégica.



Así, la parte del GEB en Emsa se incorporaría a la compañía internacional que nacerá de la absorción, por parte de Emgesa, de Codensa, Enel Green Power Colombia y Essa Chile, incluyendo así activos de Enel en Colombia, Costa Rica, Panamá y Guatemala.



Y al igual que el GEB, una fuente conocedora de la compañía Celsia, del Grupo Argos, indicó que habría interés de esta compañía por entrar en el proceso de enajenación de la cuota del Gobierno en Electrohuila y Electrocaquetá, que le permitiría consolidar su posición en estos dos departamentos en el negocio de distribución, ampliando así la presencia que ya tiene en el mercado del Tolima, a través de Celsia Tolima.



Además, la persona consultada explicó que Celsia todavía cuenta con recursos derivados de la venta de la termoeléctrica Termoflores.



Y Celsia también tendría interés en hacerse con el control de la operación de la Empresa Urrá, ya que con ello se fortalecería en energías renovables, en línea con su estrategia de crecer en este segmento y en la eficiencia energética.



Igualmente, al adquirir una hidroeléctrica como Urrá, Celsia también ganaría al poder reforzar la confiabilidad con más fuentes de generación hídrica, no solo para participar en futuras subastas del cargo por confiabilidad que realiza la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), sino que le daría respaldo a la participación de sus unidades de generación solar y eólica en las subastas de contratos o de energías renovables, como la que se alista para octubre de 2021.



EL TIEMPO también consultó a Celsia al respecto de estas opciones, pero al cierre de esta publicación no fue posible obtener una respuesta.

