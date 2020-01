Las 25 plataformas que ya hicieron lo que Uber no ha querido

Al recalcar y enfatizar que la entidad a su cargo no puede expedir un decreto reglamentario que permita la operación provisional de la plataforma Uber, pues no tendría sustento jurídico en ninguna ley de la república, el Ministerio de Transporte dio a conocer el nombre de las 25 plataformas de movilidad que hoy operan bajo las normas vigentes, es decir, constituyéndose como una empresa de transporte.



La ministra Ángela María Orozco indicó que, por ahora, la única salida legal para mitigar la situación de los usuarios de esta plataforma es que presten el servicio en vehículos de transporte público de placa blanca, un paso que ya han dado a la fecha 25 empresas desde 2017, y otras empresas de taxis que han querido operar usando plataformas.

“Estos carros están habilitados y podrían registrarse como empresa de transporte. Ellos dicen que no lo son. Esa es su decisión, y no lo puedo cuestionar”, agregó la funcionaria, al revelar los nombres de las otras empresas que han comprado las plataformas para prestar el servicio en vehículos blancos, las tienen habilitadas y están funcionando.



Lo anterior mientras se tramita un proyecto de ley que modifique las leyes vigentes que definen qué es un vehículo de servicio público y uno particular, y qué deberían cumplir los segundos para transportar pasajeros.

Las empresas

De acuerdo con los registros del Ministerio de Transporte, en el 2017 un total de 18 empresas recibieron la autorización respectiva, vía resolución, para constituirse como empresas de transporte con su respectiva aplicación o plataforma.



Las otras restantes se crearon entre 2018 y 2019. La última que se aprobó recibió el visto bueno el 12 de agosto del 2019.

La funcionaria recordó que hay por lo menos 20 fallos similares en igual número de países del mundo, en donde por actos de competencia desleal se ha condenado a Uber, lo cual ha hecho que esas naciones saquen una nueva legislación y exijan unas condiciones mínimas para prestar el servicio; y donde Uber ha querido, se ha regularizado.



“Esto implica un registro como empresa, implica unos requisitos mínimos para las licencias de conducción y para las pólizas básicas de seguros”, indicó.



Y agregó que en Colombia, por ley, el que define un vehículo de transporte público y uno particular es el Código Nacional de Tránsito y la Ley 1316 de 1996, que no se pueden modificar por decreto.



La ministra agregó que Uber tiene derecho a usar todos los recursos legales procedentes frente a la decisión tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio en su fallo por competencia desleal.© ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO