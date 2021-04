'El cheque' / Opinión

No es un secreto para nadie que la pandemia de covid-19 ha dejado convaleciente al mundo y Colombia no es ajena a esto. Estamos ante un momento sin precedentes en la historia, la humanidad ha vivido diferentes pandemias; sin embargo, esta ha sido implacable en impactar la economía social; eje para avanzar hacia la disminución de la pobreza y crecer como nación.



Todos estamos afectados: familiares, amigos, conocidos, ciudadanos y, sobre todo, las familias vulnerables, aquellas que sobreviven gracias a los programas sociales del Gobierno.



Por eso debemos actuar ahora, de lo contrario tendremos que prepararnos para la peor recesión desde la gran depresión. Nuestra propuesta es tomar decisiones importantes llamando a la solidaridad. Y ante este momento crucial, debemos tomar medidas excepcionales.



La situación nos obliga a ponernos en los zapatos del ciudadano, a asumir compromisos económicos para sanear las finanzas, y cuanto más nos demoremos, más se complica la reactivación de Colombia. Por eso llamamos a la solidaridad, pero en un camino sostenible, sobre todo para los colombianos más vulnerables.



Se trata de aplicar el principio de siembra y cosecha. Si queremos cosechar una transformación social sostenible, debemos sembrar con esfuerzo y con conciencia social.



La esencia de nuestra propuesta, claramente planteada en el proyecto de ley de Solidaridad Sostenible, es la equidad: los ciudadanos que más pueden aportar, el Estado que debe ahorrar y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) trabajando aún más de lo que hemos logrado en los últimos tres años en la lucha contra la evasión y el contrabando. Solo así podemos desafiar los efectos económicos generados por el despiadado covid-19.



Pero como no podemos huir de nuestros problemas, debemos concientizarnos de que la solución está en nuestras manos.



El llamado es a mirar objetivamente, sin apasionamientos ni tintes políticos, la crisis económica y el impacto social. No es nada inventado, está en la Constitución Política, en su artículo primero, que dice que Colombia es un Estado social de derecho, una nación “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”, en pocas palabras, estamos obligados a proteger a los más vulnerables, a que todos pongamos, a que nuestros principios actúen y funcionen.



Y como cada peso cuenta, proponemos que el ‘cheque’ que gira la Dian por concepto de devolución de IVA en la cadena productiva de bienes exentos, que vale cerca de un billón de pesos y que reciben los empresarios de productores de bienes exentos pase a quienes más lo necesitan en este momento, a nuestros ciudadanos más vulnerables.

Así, con el cheque transferido a los programas sociales, los ciudadanos que más lo necesitan podrán comprar los mismos alimentos que creemos que deben pasar de exentos a ser excluidos, sin que suba el precio a nuestros consumidores y sea contrarrestado el efecto en las utilidades corporativas.



Extendemos nuestra invitación a todos los sectores para discutir democráticamente el proyecto de ley de Solidaridad Sostenible como el vehículo para confrontar los problemas actuales y los que podríamos enfrentar a futuro; siempre con el objetivo de obtener los recursos para los programas sociales para quienes más que nunca lo necesitan.



Por último, hay diferentes sectores de la sociedad que buscan que avancemos en los programas sociales que proponemos en la ley de Solidaridad Sostenible, pero no creen que se necesiten ingresos ni fortalecer los ingresos tributarios. En pocas palabras, quieren omelette, pero sin poner los huevos.



Urge que trabajemos juntos por el país, por los más vulnerables, por la formalización, por la generación y protección del empleo.



LISANDRO JUNCO RIVEIRA

DIRECTOR DIAN