Si bien durante el 2021 las actividades laborales presentaron cambios relacionados con la virtualidad, los riesgos laborales no deja- ron de existir y Positiva Compañía de Seguros estuvo presente y reinventándose a lo largo del año para poder ofrecerles mejores alternativas a sus afiliados.



Tanto así que Francisco Manuel Salazar, presidente de la asegura- dora, afirma que los resultados financieros del 2021 superaron las expectativas de crecimiento que tenía la empresa. Para hacerse una idea de la expansión que ha presentado la compañía basta con revisar algunas cifras.

De acuerdo con información entregada por el directivo, sus relaciones laborales o afiliaciones de trabajadores independientes entre el 2018 y diciembre de 2021 tu- vieron un crecimiento del 8 por ciento que equivale a cerca de 190.400 nuevos clientes.



Mientras que el incremento de empresas de este mismo periodo aumentó un 12 por ciento. Y para marzo de 2022 Positiva ya contaba con 450.872 empresas afiliadas y 3.038.391 trabajadores afiliados a la ARL.



Al analizar a detalle estas cifras (ver gráfico) es notorio que, duran- te el 2021, el segundo año de pandemia por Covid 19 y el mismo en el que muchos trabajadores debieron retornar a la presencialidad después de un año de confinamiento, los riesgos laborales se hacían más latentes y el número de nuevos afiliados ascendió a más de 213.000 alcanzando un total de 2. 600.000 de los cuales solo un poco más de 65.000 fueron independientes.



Por su parte, las empresas que accedieron a los servicios de Positiva mostraron una reducción pasando de unas 448.000 en 2020 a 444.794 empresas en 2021. Sin embargo, para marzo de 2022 las relaciones laborales con empresas llegaron a 450.872, logrando brindar- les protección a más de 700.000 trabajadores vulnerables de los sectores económicos de mayor accidentalidad como minería, agricultura y construcción, con lo cual la ARL cumple con su compromiso de inclusión social y a la vez llevó sus ventas hasta 1 billón 287 mil 379 millones de pesos.



De acuerdo con Jorge Silva, vicepresidente técnico de Positiva, cubrir los riesgos laborales de este grupo de trabajadores es un gran logro debido a que muchas otras aseguradoras no los incluyen como clientes debido a la peligrosidad de sus labores, pero afirma que la razón de que exista una ARL estatal es cubrir esos vacíos que otras no pueden.



Cabe recordar que en medio de todas las circunstancias a las que se expone un trabajador en el día a día, en el 2021 el riesgo más latente era el contagio de covid-19 razón por la que Positiva atendió a más de 122.000 trabajadores afiliados que contrajeron el virus protegiendo así la vida y la salud laboral de más de 7,9 millones de afiliados.



Al seguir ahondando en las cifras de la aseguradora encontramos que en el segundo año de pandemia sus ventas de servicios técnicos en seguridad y salud en el trabajo alcanzaron una cifra de 1.100 millones de pesos que se factura- ron a través de su naciente Unidad Corporativa de Negocios obteniendo como resultado neto del 2021 una suma de $4 .763 millones, man- teniendo la generación de utilidades.

Transformación digital

Durante el 2021 la innovación se encontró con la obligatoriedad de la virtualidad, por eso Positiva se dio a la tarea de avanzar en la digitalización de sus servicios alcanzando varios hitos.



En 2020 se logró la virtualización del 100% de los trámites de afiliaciones y novedades, lo cual les ha facilitado los procesos a sus clientes que pueden realizar sus gestiones sin tener que desplazarse has- ta un punto de atención físico.



Igualmente, en el 2020 se implementó el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) siguiendo lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social en las Resoluciones 2389 y 2945 expedidas en 2019 y que buscan facilitarles a los ciudadanos la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a los afiliados el reporte de sus novedades.



Y como el covid y la virtualidad no paraban, la ARL tampoco, por eso en 2021 desarrolló un Web Service que les simplifica la gestión a las empresas de servicios temporales, dándoles la facilidad de interactuar con la base de datos de Positiva, sin tener que ingresar al portal transaccional, favoreciendo así su gestión y generando fidelización de estos clientes, todo desde sus propios aplicativos de gestión.



Otro gran logro fue la implementación de la firma electrónica a través de la cual tanto empleadores como trabajadores independientes hoy pueden realizar su afiliación a riesgos laborales de forma virtual.



Con estas acciones la empresa está garantizando su relaciona- miento con los clientes de forma ciento por ciento virtual mientras que sigue conservando sus alternativas para la atención presencial.



Continuando con la línea de la virtualización, desde el 2020, solicitar devoluciones o correcciones en el pago de aportes se convirtió en una tarea más sencilla para el usuario que antes debía diligenciar un formulario que debía radicar en un punto físico de atención.



Pues a raíz de la pandemia se priorizó al interior de la compañía la automatización de este proceso para incluirlo dentro del portal transaccional y se convirtió en una realidad en febrero de 2020 para empresas e independientes con afiliación activa y a partir de abril estuvo disponible para quienes no estaban afiliados.



Esta gestión evidenció una disminución del 41 por ciento en las solicitudes durante el 2021 gracias a las validaciones implementadas dentro del trámite que permiten mayor eficiencia en el proceso.



En junio de 2020 se implementó el trámite de correcciones en el recaudo a través del portal transaccional, que a la fecha se ha convertido en un proceso estable y eficiente para los clientes.



Todas estas mejoras son adelantadas por la aseguradora con el fin de ofrecer un mejor servicio a sus clientes y por supuesto con miras a crecer en ventas para lo cual prevén una expansión de un 6,3 por ciento para llegar a facturar un bi- llón 369 mil millones de pesos.



Y como todo objetivo requiere de un plan para alcanzarlo, la aseguradora incrementará su participación en algunos ramos de seguro de vida, y trabajará en el mantenimiento de sus clientes.