La SIC sanciona a Bodytech por vulnerar derechos de los consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de 175'560.600 pesos a Bodytech S.A. "por incumplir normas que regulan las condiciones objetivas de la publicidad en las promociones y ofertas, las condiciones negociables generales de los contratos de adhesión, y las ventas a distancia mediante métodos telefónicos".



Esta decisión, señaló la SIC en un comunicado, se adoptó tras adelantar el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio, en el que se demostró que Bodytech S.A. había publicitado unos incentivos en relación con sus servicios estéticos y de nutrición en los que no indicó la fecha de iniciación de los mismos, elemento esencial para que los consumidores pudieran tomar decisiones de consumo razonables y accedieran a dichos beneficios.



Asimismo, se comprobó que la empresa incluyó en sus contratos “élite sin permanencia” condiciones que no fueron claras, toda vez que en el mismo documento

les informaba a los consumidores que la duración era por un término indefinido, pero

acto seguido estipulaba que la relación contractual podía renovarse indefinidamente y en forma consecutiva, por un término igual o diferente, generando confusión y

equívocos en los usuarios respecto de la vigencia de ese tipo de afiliaciones.



De igual manera, se determinó que utilizaba diferentes medios para hacer las ventas de sus servicios médico deportivos, entre ellos, vía telefónica; sin embargo, en el desarrollo de las mismas se comprobó que no les suministró a los consumidores, ni en la etapa previa a la aceptación de la oferta ni en la celebración del contrato, su información de contacto, el precio de los paquetes para hacer uso de sus gimnasios, la existencia de los derechos de retracto y reversión, ni el término para ejercerlos.



Teniendo en cuenta todo lo anterior, la SIC no solo impuso la multa, sino que impartió una orden administrativa para garantizar la claridad en las condiciones generales de los contratos y el derecho de información para la adopción de decisiones de consumo razonables. Así las cosas.



1. Debe eliminar de la cláusula “duración” de los contratos élite sin permanencia de

duración indefinida, la estipulación que establece: “el plazo inicial podrá

renovarse indefinidamente y en forma consecutiva, por un término igual o

diferente, mediante la suscripción un nuevo (sic) contrato de afiliación, que corresponderá al formato vigente a tal fecha”, con el fin de que las condiciones

negociales del contrato de adhesión sean claras, frente a la vigencia de dicho

vínculo jurídico.



2. Informar en todas sus ventas a distancia mediante el empleo de métodos

telefónicos, en la etapa previa a la aceptación de la oferta, la información de

contacto, el precio, la existencia del derecho de retracto, así como la existencia

del derecho a la reversión del pago.



3. Informar de manera suficiente en todas sus ventas a distancia mediante el

empleo de métodos telefónicos, en la celebración del contrato, la información de

contacto, el precio, así como las condiciones y modalidades de ejercicio de los

derechos de retracto y reversión del pago.

