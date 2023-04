Según la Real Academia, la palabra calvario –tan propia de la Semana Santa– hace referencia a un “camino señalado con cruces y altares, que se recorre rezando en cada uno de ellos en memoria de los pasos de Jesús” hacia el monte del mismo nombre. Igualmente, el órgano rector de la lengua española define el término como “sucesión de adversidades y pesadumbres”.



A la luz de lo ocurrido la semana pasada, más de un observador podría decir que Gustavo Petro vivió una especie de calvario, por cuenta de la suma de hechos que alteran el desarrollo de su programa de Gobierno. Dos hechos puntuales: el desacuerdo entre el Ejecutivo y tres partidos políticos en torno a la reforma de la salud y el cobarde ataque del Eln contra un destacamento militar traen ramificaciones profundas que pueden extenderse por el resto del cuatrienio.



Otros sucesos, que incluyeron el cese de operaciones de la aerolínea Ultra Air, el paso difícil por algunas vías troncales justo antes de la temporada de descanso, al igual que el estado de máxima alerta en las poblaciones aledañas al volcán nevado del Ruiz, mantuvieron a la opinión en vilo. Aunque el viernes durante su paso por Cartagena el mandatario buscó enviar un parte de normalidad y destacar el avance de diferentes propuestas, lo cierto es que las cosas no le están saliendo bien.

La cuerda se tensa



Para comenzar, las piedras angulares del paquete legislativo enfrentan problemas que comprometen su aprobación, al menos en los términos planteados por la Casa de Nariño. Si bien se radicó en el Capitolio la ponencia de la reforma de la salud con la firma de congresistas de diferentes bancadas, al no contar con el apoyo de liberales, conservadores, ‘la U’ y parte de los verdes, basta sumar votos potenciales a favor y en contra para concluir que la iniciativa está condenada al fracaso.



Más allá de que la intención del Ministerio del Interior sea la de convencer, uno a uno, a un número amplio de parlamentarios para conseguir las mayorías requeridas, eso no es tan sencillo como suena. Y menos en época de elecciones regionales, cuando los avales provenientes de los jefes de los partidos son clave para cualquier aspirante a alcalde o gobernador que forme parte de la misma cuerda de un legislador que desee alinearse con el oficialismo.



Gerardo Yepes, del partido conservador, y el presidente Petro en una reunión sobre la reforma. Foto: Presidencia

En caso de que la pita se estire más y eventualmente se rompa, los proyectos laboral y de pensiones también pueden enredarse o sufrir modificaciones de fondo. Tanto el hundimiento de la reforma política, como la “peluqueada” a la solicitud de facultades extraordinarias que solicitaba el texto original de la ley que acoge el plan de desarrollo –algo ocurrido antes de las tensiones de los últimos días– demostró que no hay tal Congreso de bolsillo.



No menos complicado es lo que pasa con el orden público en diferentes puntos del territorio. El asesinato de nueve militares en el Catatumbo pone todavía más en entredicho el propósito de la ‘paz total’, que ya venía haciendo agua por cuenta del fin de la tregua con el ‘clan del Golfo’ o el actuar de las disidencias de las Farc en varios departamentos.



La crisis en la mesa de diálogo, admitida por el comisionado Danilo Rueda, sumada al lenguaje hostil de representantes de la guerrilla del Eln, lleva a recordar los desencuentros de años pasados en los cuales el ruido de los fusiles sepultó cualquier ánimo de entendimiento con ese grupo. Así desde Bogotá se hagan llamados a la cordura, la sucesión de amenazas, paros armados y ataques a la Fuerza Pública complican todavía más el éxito de un proceso que desde el comienzo venía con pronóstico reservado.

En la medida en que los cambios sean más moderados, la prima de riesgo que se expresó en la tasa de devaluación empieza a corregirse parcialmente

TWITTER

Curiosamente, la reacción de algunos mercados podría calificarse de tranquila en medio de tantas turbulencias. De acuerdo con la agencia Bloomberg, durante marzo el peso colombiano acabó siendo la moneda emergente que más terreno recuperó frente al dólar, mientras la tasa de interés a la cual se negociaron los bonos TES con vencimiento en 2028 se ubicó en su punto más bajo de los últimos ocho meses.



Aquí surge una interpretación relacionada con la impresión de los inversionistas sobre la menor probabilidad de éxito de las reformas radicales impulsadas por la administración Petro. En la medida en que los cambios sean más moderados, la prima de riesgo que se expresó en la tasa de devaluación empieza a corregirse parcialmente.



Guardadas proporciones, hay quienes ven ciertas similitudes con lo sucedido en Perú a los seis meses de la posesión del hoy defenestrado Pedro Castillo. Una vez quedó claro que el entonces presidente no contaba con la capacidad de volver realidad su programa, el sol experimentó una fuerte valorización frente al dólar.

Sumas y restas



No obstante, sería ingenuo sostener que aquí sucederá lo mismo. Así haya bajado en las encuestas, el Presidente de la República cuenta todavía con un amplio margen de maniobra y una buena base de seguidores. Y en lo que atañe a la política, puede recomponer las alianzas maltrechas con bancadas que no desearían entrar en un antagonismo a toda costa y están dispuestas a apoyarlo en varias iniciativas claves.



Para que eso suceda, la Casa de Nariño se encuentra en la obligación de mirar el tablero de ajedrez y jugar sus piezas de manera estratégica. Ello incluye saber hacer sacrificios con el fin de ganar posiciones que aseguren un buen desenlace, en lo cual requiere más cabeza que hígado.

La reforma de la salud perdió el apoyo de liberales, conservadores, ‘la U’ y parte de los verdes. Foto: Presidencia

¿Cuál será el paso siguiente del mandatario? Un agudo análisis en video de Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina, que circula por las redes sociales, da valiosas luces sobre los escenarios factibles. “Mucha gente se está haciendo la pregunta: ¿Petro se va a moderar o se va a radicalizar?”, resume quien fuera ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos.



Antes de examinar las respuestas de los expertos, vale la pena señalar que, aparte de las complejidades propias de gobernar a Colombia, las cosas se le han complicado al Ejecutivo por cuenta de sus propios errores. Además de un gabinete en el que abundan los activistas movidos por la ideología, mientras los técnicos se cuentan con los dedos de una mano, aparecen las heridas autoinfligidas.



Por ejemplo, ningún observador entiende por qué la administración decidió arrancar con el proyecto de reforma de la salud, el menos esperado de los tres que componen el paquete social. Aparte de que las encuestas muestran que los colombianos respaldan en forma mayoritaria el sistema actual, era evidente que un buen número de congresistas –comenzando con el presidente del Senado, Roy Barreras– le veían peros a la idea de implantar un esquema primordialmente público.



Para colmo de males, la labor de “vender” el modelo quedó en manos de Carolina Corcho, quien ignoró las observaciones de sus colegas de gabinete, ante lo cual se gestó un impase que acabaría llevando a la salida de Alejandro Gaviria. Esa misma actitud, de asistir a reuniones y no incluir los planteamientos de terceros, volvió a quedar en evidencia en las reuniones con los partidos que defendían la herencia positiva de la Ley 100 de 1993.



La Casa de Nariño se encuentra en la obligación de mirar el tablero de ajedrez y jugar sus piezas de manera estratégica

TWITTER

Lejos de corregir o llamar al orden a su funcionaria, ahora la Casa de Nariño se apresta a medir fuerzas con las colectividades que le han hecho reparos. Quienes saben del asunto dicen que es posible que la propuesta logre avanzar en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero que en la plenaria el desenlace será muy distinto.



En el caso de una confrontación abierta, la lucha se extenderá a los temas laboral y de pensiones. Sobre el primero, no está de más señalar que el texto gubernamental reúne tres asuntos distintos bajo el mismo paraguas: recargos, seguridad en el trabajo y protección sindical.



Pocos parlamentarios se opondrán a que el pago por horas extras y dominicales suba, pero la trepada en los costos de despedir a un empleado o la facultad para que se permita la huelga en las empresas de servicios públicos generan muchas dudas. La amenaza que enfrentan las plataformas tecnológicas está presente, ante lo cual quedará por verse el espíritu conciliador de la ministra Gloria Inés Ramírez, quien viene de responderles con cajas destempladas a las protestas de los repartidores de Rappi.



Lo de un nuevo régimen pensional despierta menos emociones, entre otros motivos porque la discusión es compleja y muchas personas no se preocupan por lo que les puede pasar en varias décadas, cuando lleguen a la edad de retiro. Aun así, aquí también habrá que buscar puntos medios, que demandarán la participación del Ministerio de Hacienda en el debate.

El arte de lo posible



Sin embargo, el punto de fondo es si el Gobierno está dispuesto a ceder y, en caso negativo, la manera en que reaccionará ante eventuales derrotas en el Capitolio. Una de las opciones es que busque el apoyo de la calle para presionar mediante manifestaciones a los congresistas.



El problema, como quedó claro a mediados de febrero, es que no solo la capacidad de convocatoria tiene límites, sino que la oposición también puede sacar gente a protestar. Los sondeos muestran que la mayor popularidad presidencial está en regiones como Pacífico y Caribe, pero no necesariamente en las capitales, que es donde resulta importante que se llenen las plazas.



Así las cosas, Mauricio Cárdenas sostiene que enfrentado a una coalición que se desmorona y una ciudadanía que ve las cosas de manera más crítica, “Petro no tiene cómo radicalizarse”. Por ello, su única salida para asegurar algo de gobernabilidad en lo que le queda de mandato es acomodarse.



En caso de optar por la línea de la terquedad y el dogma, las posibilidades electorales del Pacto Histórico se verán muy disminuidas

TWITTER

A su vez, Mauricio Reina dice que un político de tanta experiencia “debería tender puentes”, aunque advierte que la mezcla de mesianismo y soberbia lo pueden conducir a posiciones más extremas. “No tengo claro”, advierte, “de dónde sacaría la gasolina para sostenerse ahí”.

Aparece, adicionalmente, un tercer escenario distinto a uno bipolar. Mauricio Cárdenas habla de algo “mixto” en el cual Petro sigue con su discurso fuerte de siempre, pero en el día a día es más flexible. “Para ciertos sectores seguirá siendo el caudillo conocido, mientras en la práctica adopta salidas pragmáticas”, añade.

Si la lógica usual se impone, estos días de descanso le servirían al Presidente de la República para hacer una lectura de la realidad y buscar maneras de recuperar el espacio perdido. En términos prácticos, ello implicaría una recomposición del gabinete que incluiría a ministerios como Interior, Defensa, Salud y Minas, entre otros, cuyo desgaste es indiscutible.



Pero esa manera de proceder con la práctica de borrón y cuenta nueva no necesariamente será la escogida. Como señala la politóloga Mónica Pachón, “hasta ahora se ha demostrado que a la Casa de Nariño no le interesa conciliar, algo que podría impedir el paso de las reformas, aunque aumenta el peligro de que se le haga daño al funcionamiento del Estado”.



Dentro de las reflexiones típicas de esta época de recogimiento, hay que agregar el legado potencial de un Gobierno que busca la continuidad de la izquierda en el poder. En caso de optar por la línea de la terquedad y el dogma, las posibilidades electorales del Pacto Histórico se verán muy disminuidas.



Aunque siempre se puede alegar que la herencia recibida era muy mala o que existe una conspiración de las oligarquías que hizo fracasar la agenda progresista, la opinión tiende a no tragar entero y se encargará de premiar o castigar en las urnas éxitos o fracasos. Puesto en términos del Nuevo Testamento, el desafío de Gustavo Petro no es solo transitar hacia el calvario, sino evitar la crucifixión o, en último término, aspirar a la resurrección. Y eso no lo va a conseguir si sigue como va.

RICARDO ÁVILA

ANALISTA SÉNIOR

Especial para EL TIEMPO

​Twitter: @ravilapinto