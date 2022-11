Bruce Mac Master, presidente de la Andi, el gremio de empresarios más representativo del país, está preocupado por las declaraciones del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien después de la aprobación de la reforma tributaria por la ambiciosa cifra de 20 billones de pesos aseguró que los empresarios están “alarmando” y generando “pánico”, motivo por el cual el Gobierno está teniendo poca credibilidad. En entrevista con EL TIEMPO, dijo que estas afirmaciones son un “error” que van en contra de la democracia e instó al Gobierno a que les diga con detalle cuál es su plan fiscal.



(Puede leer también: Los pilares de una reforma que tuvo al país bajo un intenso debate)

El Congreso aprobó una tributaria donde los que más van a poner son los empresarios. ¿No se tuvieron en cuenta sus alertas?



Hicimos muchos esfuerzos por tratar de concientizar al Gobierno y al Congreso alrededor de las consecuencias que podía tener una tributaria de este tamaño y de estas características. Es muy fácil decir “los empresarios nunca quieren pagar impuestos”, lo cual no es cierto porque, de hecho, el año pasado salimos y dijimos “cóbrennos” y estamos pagando unas tasas altísimas. Cada vez que se hablaba de la tributaria se decía que era progresiva y que ponía a los más ricos a pagar, pero evidentemente no era más que un lema del proyecto de ley. El tema es el efecto concreto de cada medida tomada. Por ejemplo, nos estaban preocupando mucho la inversión, la tasa de cambio, la sostenibilidad del Estado o el sector minero-energético. Aunque hubo cosas que se lograron, creo que quedan hechos importantes que van a tener efectos sobre la economía.

Ocampo dijo que los empresarios están generando “pánico” y que este era el motivo por el cual el Gobierno tiene poca credibilidad. ¿Qué opina?



Me parece una afirmación equivocada y en parte también injusta porque nosotros lo que hemos hecho es un ejercicio de generar opiniones basadas en lo técnico y demostrarle al país cuáles son las eventuales consecuencias sobre unas cosas y las otras. No deberíamos caer en calificar de generador de pánico a cualquiera que eventualmente critique al Gobierno o haga una propuesta distinta. Creo que es un error grande y en contra de la democracia que vale la pena evitar. Las razones por las cuales la economía ha reaccionado no tienen que ver con las alertas que nosotros hacíamos sobre el futuro. Los mercados no son tontos. La construcción de confianza es una de las principales tareas de los gobiernos. Nosotros estamos listos para trabajar en ese ejercicio y solo lo podemos hacer de la mano del Gobierno.

¿Entonces se puede afirmar que los empresarios no están generando tal "pánico"?



Claro que no, nosotros somos las principales víctimas de que a la economía le vaya mal e inmediatamente aparecen también los ciudadanos. Si a los empresarios no les va bien, no le va bien a la economía ni a la ciudadanía en general. No podemos tratar de tapar el sol con las manos cuando nos encontramos con hechos y decisiones de política pública que nos preocupan estructuralmente. Colombia tiene que tener mecanismos de debate transparentes, amplios y constructivos. Yo de verdad desafío a cualquiera a que me diga donde nosotros en la asociación hemos sido irrespetuosos o mentirosos, o hemos sido estigmatizantes o deslegitimantes con el Gobierno.

¿Y cree que con la aprobación de la tributaria se calmen los mercados?



Ojalá suceda. Una vez aprobada la tributaria tenemos que hacer todos lo mejor posible para que a Colombia le vaya bien. A nadie le conviene que no sea así. Yo realmente espero que haya una situación de mayor tranquilidad y estabilidad en los mercados. Tendremos que ver qué sucede de aquí en adelante porque al final, en el caso de la tasa de cambio, siempre es un ejercicio de oferta y demanda, de expectativas alrededor de la capacidad del país de producir dólares.

Ocampo también les pidió reconocer en público que el Gobierno es responsable fiscalmente, ¿sí lo piensa?



Me parece muy interesante que el ministro haya hecho esas afirmaciones porque creo que vale la pena que nos sentemos para tratar de entender cuál es el plan fiscal y el futuro económico del país. Tenemos que conocer en qué se va a gastar el dinero de la tributaria, qué tanto se va a ahorrar o se va a dedicar al cumplimiento de la regla fiscal o a reducir la deuda. No tenemos luces todavía para poder emitir un concepto. Para ello necesitamos ver exactamente las cifras.

¿Le preocupa que la tributaria sea un factor para que la desaceleración prevista para el próximo año sea más pronunciada?



Efectivamente, una tributaria de ese tamaño es una preocupación frente a la desaceleración. Lo fue siempre. A nivel general, está el tema de la inflación. Los hogares colombianos se están enfrentando a una situación compleja. También las compañías, que no logran ajustarse a la inflación y hay un problema que tiene que ver con el costo de las materias primas y cómo se logra eventualmente mantener el margen y esto además se ve superexacerbado por el aumento en el dólar.

Facebook Twitter Linkedin

Bruce Mac Master dijo que la discusión sobre el alza del salario mínimo será compleja. Foto: Héctor Fabio Zamora .EL TIEMPO

Uno de los temas que han generado incertidumbre es la posibilidad de que no se lleguen a firmar nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo. ¿Debería dar el Gobierno señales de lo que va a hacer pronto?



Hasta ahora han dicho que van a continuar con los vigentes, pero eso no es suficiente. La pregunta es si habrá nuevos contratos de exploración y explotación. El mundo del petróleo está siempre persiguiendo una meta volante que está relativamente cerca y es cuándo se acabarán las reservas. Entonces la verdadera perspectiva respecto de la producción de dólares está en que nosotros podamos mover hacia adelante esa meta y eso solo se logra con nuevos contratos, exploraciones, hallazgos y nuevos planes. Como dijo Lula, político más o menos de la misma ideología del actual gobierno colombiano, Brasil no se puede dar el lujo de eso porque significaría una gran inestabilidad. A Colombia le puede pasar exactamente lo mismo.

Pronto empieza la negociación del salario mínimo, ¿cómo se puede dar la discusión para no salir aún más golpeados?



En este momento tenemos dos grandes problemas: nos movemos entre la inmensa inflación que ha afectado a los hogares y la necesidad de generar empleo. Va a ser una discusión compleja. Yo espero que no se polarice. Le he propuesto a la mesa que nos sentemos y entre todos tengamos en cuenta todos los efectos y tratemos de tomar una decisión que sea la más conveniente para el país.

¿Cómo quedó finalmente la tasa combinada de renta más el impuesto a los dividendos a los socios?



Terminó en alrededor del 48 por ciento, muy por encima de países de la Ocde. Ahora tenemos que ver qué puede hacer Colombia para tratar de compensar esa tasa.



NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Redacción Economía y Negocios