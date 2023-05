La Costa Caribe se ha caracterizado por tener un gran potencial para el desarrollo de proyectos de energía renovable no convencional, como la solar y la eólica. Es en esta zona donde se está concentrado gran parte del "boom" de las renovables.



Especialmente, en La Guajira la velocidad del viento es dos veces más rápida que el promedio mundial, mientras que la radiación solar puede ser hasta 60 por ciento mayor que en otras partes del mundo.



Para aprovechar este potencial y atraer nuevos inversionistas, la Asociación de Energías Nuevas y del Hidrógeno del Caribe construirá un banco de proyectos. En entrevista con EL TIEMPO, la presidenta ejecutiva del gremio, Fanny Guerrero, contó más detalles de este tema.

Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE

¿Por qué la necesidad de crear un nuevo gremio de energía?

La Asociación de Energías Nuevas y del Hidrógeno en el Caribe nace para darle una atención focalizada al desarrollo de parques eólicos, energía solar y todas las nuevas tecnologías que están llegando con mucho impacto a la región. Además, vemos que la región Caribe tiene unas potencialidades en hidrógeno, que permiten generar economía y desarrollo social.



La región Caribe está intentando escribir su nueva historia energética, están confluyendo muchas cosas que hacen suponer que la Costa caribe puede redignificar toda la conflictividad energética que ha tenido por muchos años.

¿Se ha medido el potencial que se tiene en estas energías no convencionales?

Las altas radiaciones hacen que en todo el Caribe estén habilitadas las condiciones para generar energía solar. En cuanto a la eólica, estamos georreferenciados como la zona donde los vientos cuentan con las mediciones necesarias, tanto en intensidad como en permanencia, que hacen que definitivamente sean los sitios ideales para hacer este tipo de proyectos.



En el caso del hidrógeno, el hecho de tener todas estas fuentes de energías verdes hace que el Caribe sea fuerte precisamente en hidrógeno verde, pero también tenemos gas, carbón e, incluso, petróleo que con unos procesos de transformación permite producir hidrógeno azul, que es muy importante para el transporte y movilidad.



Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

¿Hay interés de nuevos inversionistas para este tipo de proyectos?

Queremos encontrar una solución estructural a las tarifas de energía en la región Caribe

Vamos a trabajar mucho en la creación de un banco de proyectos para poder recopilar todos los proyectos de energía y de hidrógeno que se están haciendo en materia con el fin de ponerlos a disposición de los inversionistas nacionales e internacionales para que vean toda la oferta que tiene la Costa Caribe.



Adicionalmente, queremos generar el conocimiento necesario para que los empresarios se animen a ver en el sector energético y en el hidrógeno unas nuevas fuentes de generación de empresas. Buscamos que el Caribe se reconozca como una región que a través de la energía puede generar nuevas empresas, empleos, emprendimientos e innovaciones.



Es darle toda esa perspectiva de desarrollo al ciudadano para que en el territorio quede la riqueza de toda esta generación de oportunidades que se está dando en el Caribe.



Adicionalmente, queremos encontrar una solución estructural a las tarifas de energía en la región Caribe y motivar la autogeneración desde las casas y desde las industrias, de tal manera que dependan menos de la energía de la red y se pueda tener una energía más barata y ambientalmente más sostenible.

¿Cuándo estará listo ese banco de proyectos?

Tenemos como meta hacer el primer lanzamiento de esa recopilación de proyectos, en todas sus fases, en unos tres meses para poder encontrar desde dónde se pueden seguir promocionando. Esperamos tener proyectos en fase uno y listos para construcción.

¿Qué tan cerca está Colombia de producir hidrógeno verde a escala comercial?

Facebook Twitter Linkedin

Fanny Guerrero, presidenta ejecutiva de la Asociación de Energías Nuevas y del Hidrógeno del Caribe. Foto: Asociación de Energías Nuevas y del Hidrógeno del Caribe

El país tiene unos pilotos aislados y desde la asociación queremos promover la generación de hidrógeno. Si bien la región Caribe tiene unos elementos a su favor para desarrollar el hidrógeno, también es cierto que tiene que resolver unos retos fuertes y uno de ellos es su infraestructura eléctrica para que la energía no convencional que se produzca pueda llegar al usuario final.



En hidrógeno todo está por hacer y es importante que toda esta industria del hidrógeno pueda generarle riqueza, o le genere sentido, al ciudadano de a pie.

¿Qué se está haciendo para destrabar todos los proyectos que tienen problemas?

La segunda gran dificultad que se tiene el manejo de las comunidades, todavía tenemos comunidades que ven estos proyectos como enemigos de su modelo de vida.



Mientras que el Gobierno Nacional no defina unas políticas claras sobre los derechos de prelación y los derechos que tienen las comunidades cuando hay este tipo de desarrollos, claramente esta conflictividad va a seguir existiendo porque es un tema que no puede resolver solamente el sector privado y la comunidad.



¿Si esos proyectos no entran rápido hay riesgos de un apagón?

Sí, claro. En este momento la oferta energética está apalancada en todos estos proyectos que tienen una fecha de entrada en operación y se está contando con esa energía para poder satisfacer la demanda del país.



Claramente, si en este momento no hay un plan b o un plan c para esa energía que puede no estar llegando, podemos tener algún tipo de dificultades.

¿Colombia está preparada para el fenómeno de El Niño?

Estas amenazas que conllevan a un fenómeno de El Niño brindan una reflexión muy clara al país y, especialmente, al Gobierno Nacional en cuanto a que debemos seguir incentivando las térmicas.



Tampoco podemos, bajo ninguna circunstancia, poner en riesgo el modelo del Cargo de Confiabilidad, que es el que les da la tranquilidad a los colombianos de que en un ‘Niño’ se contará con el servicio de energía.

¿Qué se debe hacer desde el Gobierno para darle mayor competitividad al sector?

Nosotros hemos tenido conversaciones con el Gobierno y lo que queremos es que nos conozcan como sus aliados principales en el territorio para desarrollar todas las políticas públicas. Esperamos que se apalanquen en nosotros como una entidad que puede llevar conocimiento, aportar en el desarrollo de las comunidades energéticas y para poder captar la atención de inversionistas.