La semana pasada el Ministerio de Minas y Energía presentó un balance de las empresas que se habían sumado al Pacto por la Justicia Tarifaria, entre ellos una serie de generadoras. Natalia Gutiérrez, presidente Acolgen, señaló que sus agremiados han hecho esfuerzo para reducir los precios de la energía.

¿Cuál es el trabajo de las generadoras en términos de la renegociación de sus contratos?

Las empresas de generación fuimos las primeras en presentar medidas reales y nos acomodamos a un cronograma que nos propuso la ministra. Hay que resaltar que hubo un trabajo alineado con el Ministerio buscando soluciones; segundo que se trabajó con las instituciones del sector, con el marco regulatorio actual, que además le brinda seguridad y confianza a los inversionistas que han apostado por este país durante tanto tiempo. Y tercero, los esfuerzos puntuales que se hicieron sobre las propuestas iniciales que hicimos desde la generación para trabajar en temas de plazos de pago, precios y cambios de indexadores. Nosotros tenemos un balance general de que casi todas las empresas del sector y gran parte de las de generación, tomaron medidas frente a precios y a modificación de los indexadores.

¿Cuántas generadoras se han sumado hasta el momento y en qué medida son las descuentos?

Yo represento el 80% de la generación de energía del país y puedo hablar de mi agremiación. Ocho empresas generadoras en negociación de contratos de energía se han sumado y 9 empresas si contamos que las térmicas están asumiendo un trabajo de restricciones y de mejoramiento de eficiencia en las restricciones también para mejorar la tarifa.

¿Con respecto a indexadores, qué avances han hecho las empresas?

Nosotros hemos propuesto temporalmente que cada empresa analice si le pone un techo al IPP y eso lo revisará con cada uno de los comercializadores, pero a mediano plazo toca revisar qué indexador se debería utilizar para los contratos de energía y eso amerita un estudio mucho más técnico. Nosotros estamos iniciando una consultoría para poder tener insumos en esa conversación que muy seguramente, en el mediano plazo, vamos a tener con el Ministerio.

De hecho la Creg habló de un posible cambio de indexador ¿Cómo analiza que ya mismo esté dando esa discusión?

Hay que pensar en que el indicador que se use, pues tiene que reflejar la realidad inflacionaria y que tenga un comportamiento mucho más estable para que los contratos de mediano y largo plazo no tengan estas afectaciones. Y sobre todo para que estas coyunturas inflacionarias a nivel mundial sean recogidas de forma diferente en ese indexador. Nos parece muy bueno, que ya ahora la Comisión esté trabajando en eso.

Reducción en las tarifas de energía para la región del Caribe se verán reflejadas en los recibos públicos. Foto: iStock

Los generadores han tenido un incremento en sus ingresos, ¿cuál es el alza en el último año?

No puedo hablar por todos. Pero hablar de utilidades exageradas es un poco subjetivo, si no vemos la película completa. Ese dato aislado desafortunadamente creo que ha hecho mucho daño. Quiero aclarar que las empresas de generación se han comprometido por los próximos dos años a hacer inversiones a riesgo propio por $13 billones. Cuando uno compara eso con utilidades de aproximadamente $5 billones, lo que se puede analizar es que la apuesta que están haciendo las empresas es mucho más grande.

¿Por qué los no regulados verían menores disminuciones en precios de energía?

Esa es una negociación individual entre dos actores. Hay que hacer un esfuerzo focalizado en dos frentes: uno en los hogares y especialmente en los hogares de la costa.



Hay empresas que han hecho un esfuerzo adicional para la coyuntura de la costa, que tiene dos temas adicionales que son las restricciones y las llamadas perdidas no técnicas.



Le tenemos que dar una mirada estructural a cómo se disminuye el robo de energía de la costa, porque lo que sí es verdad, es que están pagando esos robos los que sí pagan la factura y eso está completamente desbalanceado.



Creo que hubo una focalización en los hogares y seguramente las negociaciones con el mercado no regulado, que son las grandes empresas, se dieron en otros términos.

¿Qué alerta les genera la reforma tributaria y el impuesto a las hidroeléctricas?

Una preocupación que tenemos es que todo este esfuerzo que está haciendo el gobierno en cabeza de la ministra y que busca quebrar la tendencia de alzas en el corto plazo y mejoras a mediano plazo, no se vean materializadas por los impuestos que están promoviendo en la reforma tributaria, en particular el impuesto para la generación eléctrica proveniente de hidroeléctrica.



Esto puede afectar, no solo la formación de precios de todas las tecnologías tipo, sino que también ponen riesgo las inversiones más grandes que se tienen en este momento en renovables no convencionales. Hay que aclarar que las compañías que tienen generación hidroeléctrica en este momento son las que han hecho la apuesta más grande por la entrada de proyectos solares y eólicos.



Nos preocupa mucho que todo este esfuerzo que estamos haciendo se vea opacado por estas medidas que se están promoviendo en el Congreso, que además no estaban incluidas en la primera ponencia y que por una discusión incompleta.

