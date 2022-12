El presidente de Findeter, Ricardo Bonilla, entregó un balance de la reconstrucción de la Isla de Providencia tras el paso del Huracán Iota en noviembre de 2020. Dijo que el total es de 1,6 billones de pesos y, solo en viviendas, desde la entidad se han destinado 646.000 millones de pesos. Además, fue enfático al reconocer costos adicionales en más del 40 por ciento en los distintos tipos de casas que se construyeron.



Findeter, la banca de desarrollo territorial, ha hecho 1.831 intervenciones, ha construido 1.785 nuevas viviendas y están por terminar 46, lo que representa un avance de 97 por ciento.



(Lea también: Muere turista en trágico accidente al ser alcanzada por una lancha en San Andrés)

De las más de 1.000 casas intervenidas, 765 fueron reparadas, ya sea con techos nuevos, muros, reforzamientos, puertas o ventanas. Igualmente, se construyeron 330 unidades tipo refugio.



Las entidad estuvo a cargo de 736 viviendas ajustadas al lote que tienen tamaños desde los 40 hasta los 200 metros cuadrados, y cada una tuvo un costo promedio de 337 millones de pesos.



Este tipo de vivienda costó un 41 por ciento adicional, que si se hubieran hecho en el territorio continental colombiano, es decir, que si se hubiesen construido en Bogotá o Cartagena, se estaría hablando de viviendas por 198.739 millones de pesos.



"¿Por qué costó tanto? Por los transportes y por mano de obra, por costos de su salario, transporte, alimentación o estadía. No se pueden hacer anuncios de reconstrucción en 100 días, cuando nos contratan a nosotros en el día 72.

Se subestimaron las necesidades de las personas, los costos y las navieras se dieron el gusto de cobrar mucho más", dijo el jefe de la entidad.



(Lea también: Reconstrucción de Providencia: hay hallazgos fiscales por $ 2.170 millones)



En el caso de las viviendas tipo Refugio, el costo adicional está entre el 45 y 46 por ciento. Hay dos tamaños, unas de 114 metros y 68 metros cuadrados, hechas por las constructoras Bolívar, Marvel y Amarilo, para hasta casi 20 personas.



"El costo de estas construcciones es de 702 millones de pesos para las de 114 metros cuadrados y 683 millones de pesos para las de 87 metros cuadrados, valor que está explicado por los costos agregados del proyecto. Vale la pena recordar que Providencia está ubicada a 713 kilómetros de Cartagena y todos los materiales debieron ser llevados desde la zona continental del país", agregó Bonilla.

​

El presidente de la entidad también explicó que se espera que en dos meses se terminen las entregas de las viviendas. Sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro de denuncias de corrupción, la entidad está entregando estos datos e información, evidenciando los costos, "pero será la Contraloría la que se encargue de resolver estas investigaciones". Findeter estima que en seis meses estaría completa la reconstrucción por su parte.



Frente a los pozos sépticos, explicó que tiene a cargo la intervención de 550, de los cuales, 298 se construyen en casas que no tenían, 160 no eran funcionales, 20 fueron demolidos y 72 están siendo complementados. Los pozos están diseñados con diferentes campos de infiltración que permiten que el agua residual pueda ser usada para el riego.



(Lea también: Lo que el alcalde de Providencia le dijo a Duque sobre reconstrucción de la isla)



En el caso de los demás proyectos, la entidad indicó que ya finalizó la reconstrucción de dos colegios, de siete escenarios deportivos, cuatro escenarios culturales, la nueva sede de la Fiscalía, el dragado del embalse de agua dulce, la construcción de dos tanques para el almacenamiento de agua, el módulo uno de la PTAP y la ampliación de la zona de parqueo en el aeropuerto.



Además, la banca de desarrollo tiene en ejecución la optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, la reconstrucción de la terminal aérea y está por iniciar la construcción de la torre de control.