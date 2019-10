Más viajeros, tabla salvadora de hoteles en su lucha con Airbnb

Entre enero y julio pasado, los ingresos reales –descontando la inflación– de los hoteles del país acumularon un aumento del 11,7 por ciento, mientras los niveles de ocupación en igual período se ubicaron en 55,8 por ciento (en agosto ya estaban en el 57 %), el mejor nivel para ese período de tiempo desde el 2005, según las estadísticas del Dane.



Si bien a primera vista podría considerarse como un buen desempeño ante la fuerte competencia desleal que sigue teniendo el sector, por parte principalmente de la plataforma Airbnb, detrás de dicho aumento la causa ha sido el importante número de viajeros –tanto nacionales como internacionales– que, según la Aeronáutica Civil, está en niveles del 10 por ciento.



En efecto, según Gustavo Toro, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), si esta y otras plataformas que existen estuvieran compitiendo bajo las mismas reglas de juego y la cancha estuviera equilibrada, los porcentajes de ocupación podrían estar fácilmente hoy en día en el 60 por ciento.

“No es que las plataformas no se sientan tanto, sino que la situación de la hotelería formal sería mucho mejor si las plataformas estuvieran controladas”, agrega el directivo.



Y es que, a juicio de Toro, al estar ligado al desempeño de la economía, que para este año se prevé un crecimiento entre el 3,2 por ciento y el 3,5 por ciento del PIB, eso indudablemente se está reflejando en el comportamiento de la ocupación hotelera.



Lo anterior porque en la medida en que las empresas tienen un mejor desempeño, por supuesto hay una dinámica importante de conferencias, eventos y viajes de los ejecutivos que ayudan a apalancar la ocupación de los hoteles.

Incluso, según Cotelco, dicho crecimiento del 10 por ciento en los viajeros movilizados por avión es el que ha permitido, en el caso de Bogotá, absorber la nueva oferta de complejos como el hotel Grand Hyatt o el Hilton de Corferias, que abrieron este año sus puertas al público.



“El mercado ha reaccionado bien. Ese crecimiento de pasajeros del 10 por ciento en vuelos nacionales e internacionales ha permitido que la oferta de Bogotá absorba un poco la demanda sin que se nos caiga demasiado la ocupación”, explica Toro.

Entre enero y agosto, Bogotá cerró con un aumento de 2,7 puntos porcentuales en la ocupación, al llegar al 61,25 por ciento este año. “Es interesante, a pesar del aumento de la oferta”, señala.

Por su parte, Alejandro Morales, vicepresidente ejecutivo de la cadena Germán Morales Hoteles, explica que Airbnb sigue creciendo, pero no con unidades nuevas sino con apartamentos existentes. “Indudablemente es una competencia importante, especialmente en los destinos turísticos, en las ciudades de la Costa, como Santa Marta o Cartagena. Airbnb es para un mercado más de turismo, no corporativo, como es el foco mayor de nuestros hoteles”, recalca.



Y agrega que pese a lo atractivo de las tarifas, aspectos como la certeza de las reservas y la seguridad los hace perder clientes.



“Los apartamentos de Airbnb tienen un nivel de riesgo alto; el producto puede salir bueno, regular o malo. La diferencia es que las quejas y reclamos en la hotelería tienen un conducto: el gremio, el Ministerio y la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿El cliente de Airbnb ante quién se queja?”, se pregunta el empresario.

Segmentos y destinos

Cotelco cree que en el mercado corporativo, que ha venido creciendo en los últimos años, el desempeño podría ser mejor, ya que el turismo de congresos, convenciones y eventos es muy importante en ciudades como Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali, pero su cuota en la ocupación total no supera los 10 puntos porcentuales.



Y es que hoy en día el segmento corporativo no vinculado a congresos o convenciones sigue siendo muy importante, ya que puede tener un nivel de ocupación entre el 40 y el 45 por ciento, mientras el turismo de ocio y vacaciones también sigue siendo otro de los baluartes de la industria hotelera, con una ocupación también entre el 40 y el 45 por ciento.



Sin embargo, este año, a pesar de mantenerse como el primer destino del país, San Andrés ha tenido un descenso importante en la ocupación hotelera.

Esta ciudad, que estaba en una ocupación del 82,36 por ciento, entre enero y agosto de este año se bajó al 69,2 por ciento, debido a factores como la devaluación que ha tenido Argentina, que junto a Chile son mercados muy importantes para la isla; y en el caso del turista local, el aumento del precio de la tarjeta de ingreso, que está en 120.000 pesos por persona.



“Estamos hablando que para una familia de cuatro personas eso es prácticamente medio millón de pesos de más para ingresar”, agrega el directivo como otro de los elementos que están jugando en contra de la entrada al archipiélago de turistas, aunque sigue siendo el destino con mejor ocupación hotelera del país.

Lo que juega para el cliente

Los hoteleros formales saben que si Airbnb es una competencia solo en el mercado turístico familia, las estrategias apuntan a fortalecer la oferta de valor para el mercado corporativo.



“En todos los segmentos debemos competir con tarifas, claro está; pero con buen servicio y producto, ofrecer al huésped seguridad en todo sentido, mantener altos estándares de aseo, conectividad, capacidad para satisfacer necesidades y estrategias para mantener nuestros índices de repetición”, dice Alejandro Morales, vicepresidente de la cadena Germán Morales Hoteles.



Gustavo Toro, de Cotelco, recalca que el turismo corporativo está enfocado más al tema hotelero, pues un ejecutivo no quiere llegar a un apartamento a tender la cama a o a lavar el baño. “Este segmento sigue siendo fiel a la hotelería tradicional, por los servicios que ofrece”. Agregó que el precio juega un papel clave en la decisión de compra, ya que una tarifa sin IVA o que no incluye, por ejemplo, capacitación de personal para el trabajo en alturas, como es el caso de Airbnb, no genera costos para la oferta por esta plataforma.



