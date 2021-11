Uno de los temas dentro de la agenda del Congreso Confecámaras ‘Empresarios y Sociedad’ se centró en la democracia y el papel del sector productivo y la sociedad en la preservación y el fortalecimiento de esta.



Para abordar este asunto, el gremio invitó a Cayetana Álvarez, política y periodista española de gran reconocimiento, quien, además, le respondió algunas inquietudes sobre esta problemática actual a EL TIEMPO.



La política española Cayetana Álvarez Foto: Confecámaras

Algunos analistas sostienen que Colombia tiene una de las democracias más sólidas de Latinoamérica, lo que la hace atractiva para la inversión extranjera, ¿comparte esa visión?

Sí. Colombia es hoy una flor en el páramo populista. Es el dique de contención del tsunami neocomunista que está arrasando buena parte de América Latina y más. En España también tenemos un Gobierno radical: el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha abdicado de su vocación socialdemócrata y se ha entregado a una agenda reaccionaria y de ruptura del orden constitucional español. Yo les pido a los colombianos que aprendan de los errores españoles, que abran los ojos y, sobre todo, no le abran la puerta al populismo neocomunista.



Hasta ahora, los colombianos han demostrado un admirable compromiso democrático. Han rechazado los proyectos radicales, han resistido los embates del terrorismo y la extrema izquierda; han mostrado una solidaridad conmovedora con millones de venezolanos, víctimas de las políticas neocomunistas. Pero insisto, ni Colombia, ni ningún otro país, tiene asegurada la democracia.



La democracia es un tesoro frágil y sus enemigos trabajan día y noche para destruirla. Lo hacen de forma organizada, articulada y muy bien financiada. Los colombianos deben saber que una alianza reaccionaria internacional ha puesto a su país en la mira.

Su gran desafío es impedir que Colombia caiga en las garras del neocomunismo, impedir que se convierta en una nueva Venezuela. Muchos colombianos pensarán: ‘¡Eso es imposible! ¡Nunca nos pasará a nosotros!’. Lo mismo pensaban los venezolanos. ‘Nunca seremos como Cuba’, decían. Y ahí están, sometidos hace ya dos décadas a una feroz narcodictadura, sobreviviendo a la miseria y la represión.



Pero ¿cómo se ven estas democracias desde el otro lado del Atlántico?



Lo decía antes: hace muchos años que el paisaje político de Latinoamérica no resultaba tan alarmante. Pero creo que debemos pasar del análisis apocalíptico a la acción política, debemos ser combativos y proactivos. Hay una palabra clave: alternativa. Los colombianos necesitan una alternativa clara, valiente, fuerte y reagrupada. Lo mismo pasa en Chile, Argentina, Perú, México, la propia Venezuela, España...



El principal aliado del neocomunismo es la división y el desistimiento de lo que yo llamo el ‘espacio de la razón’ de los demócratas. Personas que pueden tener algunas diferencias ideológicas, pero que están de acuerdo en lo sustancial: la defensa de los principios que hacen posible la vida próspera y civilizada, la libertad del individuo, el imperio de la ley, la seguridad jurídica, el libre mercado…Colombia tiene muchos y excelentes líderes políticos. Lo que necesita es que dejen de lado sus diferencias y trabajen unidos para impedir que el populismo y la ultraizquierda lleguen al poder.

Hace falta generosidad y visión de Estado. Un verdadero patriotismo democrático.



¿Qué tanto la corrupción, la pobreza, la desigualdad social, entre otros, ponen en riesgo la democracia?



Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con Yuval Noah Harari para un evento organizado por el Grupo Sura. Y hablamos de esta cuestión, tan delicada e importante. Sobre la corrupción hay poco que decir, es un mal que debe ser erradicado de raíz, con el código penal y una justicia independiente y eficaz.



Mucho más complejo de abordar es el problema de la desigualdad, agravada por la pandemia. A esto se añade el impacto de la inteligencia artificial, que está creando, en todo el mundo, lo que Harari llama “una nueva clase superflua”, personas cuyas profesiones están desapareciendo por el avance tecnológico y cuyas perspectivas de futuro son casi nulas.



Esa gente vive con incertidumbre, con miedo. Sus trabajos son precarios y su angustia, enorme. Son carne de cañón para movimientos populistas y autoritarios. Muchos jóvenes incluso empiezan a mirar a China como un modelo no tan malo por seguir. Empiezan a desconfiar de la democracia liberal. Tenemos que evitar que esta desesperación y desconfianza cuaje en falsas soluciones antidemocráticas.



Para eso debemos dirigirnos a los ciudadanos como a adultos. Tenemos que decirles la verdad sobre los costos de la salida de la crisis provocada por la pandemia y dibujar un plan de acción que sea a la vez ambicioso y realista. Vuelvo a lo de antes: lo que más necesita un país amenazado por el populismo —y Colombia lo está— es una nítida alternativa de libertad.



Desarrollo económico y democracia van muy de la mano, pero ¿a qué cree que se deba que Colombia, con una estabilidad democrática histórica, no haya logrado avanzar tanto en su desarrollo económico?



Colombia ha dado un vuelco espectacular y es de justicia resaltarlo. Durante años estuvo sometida a la presión brutal de dos enemigos implacables: el narcotráfico y el terrorismo. Fueron políticos valientes con proyectos claros los que consiguieron revertir esta situación y hacer de Colombia la gran democracia que hoy, con todos sus problemas, sin duda es. Lo que hace falta ahora es perseverancia en los principios y en las políticas de libertad. Hay que evitar que los efectos de la pandemia sirvan de pretexto para revertir los logros democráticos y hay que aprovechar la fortaleza democrática para avanzar en lo económico.



¿Cuál es el rol de los empresarios en ese fortalecimiento de la democracia?



Las élites tienen una responsabilidad central en la defensa de la democracia. Entre las élites, los primeros responsables son –somos– los políticos. Hacen falta líderes con convicciones, coraje y capacidad de desafío. La razón necesita representación a ambos lados del Atlántico.



Pero es verdad que los medios de comunicación y los empresarios también tienen una grave responsabilidad en el devenir de un país y que no siempre la han ejercido.



España es, una vez más, un buen ejemplo. Si la decadencia española ha llegado tan lejos, es porque muchos empresarios antepusieron sus intereses particulares a la defensa del orden constitucional. Mantuvieron durante años una actitud burocrática, funcionarial, como si la democracia fuera una oposición, que una vez ganada se conserva para toda la vida.



La democracia no es un objetivo que se consigue y punto. Es un horizonte, al que hay que caminar todos los días, sin descanso. Eso significa compromiso y, sí, también financiación. Los empresarios deben invertir en la defensa de la democracia.



¿Y de qué forma la sociedad también puede hacerlo?



Uno de los problemas de la democracia nace precisamente de que los políticos tratan a los ciudadanos como clientes, que siempre tienen la razón. Su obsesión es la ‘empatía’. Quieren quedar bien a toda costa. Le dicen a la gente lo que creen que la gente quiere escuchar. Apelan a sus emociones en lugar de a sus razones. Lo he dicho antes: yo creo que hay que tratar a los ciudadanos como adultos. Y creo también que, para rescatar la política del populismo, debemos combatir dos de los flagelos contemporáneos: la exaltación de las emociones y el culto a las identidades. De ambos se alimentan los nuevos comunistas para romper la base democrática y llegar al poder. Las emociones son el caldo de cultivo del populismo. Y las políticas identitarias son el nuevo ropaje del viejo comunismo: el feminismo radical, el indigenismo, el revanchismo racial, el separatismo…



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

