Análisis: Que paguen los pecadores

Tal parece que Colombia no es el único lugar del mundo donde por estos días se habla de reformas tributarias. Así quedó claro la semana pasada durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, en las cuales se debatió acerca del acelerado crecimiento de la deuda pública y la necesidad de contar con recursos adicionales para seguir haciéndole frente a la pandemia.



(Le puede interesar: 'El país tiene caja para unas seis o siete semanas': Minhacienda)

Si bien las perspectivas económicas son menos oscuras ahora, sobre todo en el hemisferio norte, la crisis sanitaria deja un enorme saldo en rojo en las cuentas estatales. El mensaje general de ambas entidades es que habrá que hacer esfuerzos con el objetivo no solo de disminuir los déficits fiscales, sino de tomar medidas para evitar que la mala distribución del ingreso empeore, pues en lo que atañe al bolsillo el impacto del covid-19 ha sido radicalmente distinto entre quienes conservaron su empleo y quienes no.



Corregir las inequidades pasa, entonces, por exigir un esfuerzo mayor de los que más tienen. El FMI habló de mayor progresividad, al igual que de impuestos a las sucesiones, los beneficios empresariales excesivos y el patrimonio, entre otras alternativas.



(Además: Duque dice que café, azúcar, sal y chocolate no tendrán IVA del 19 %)



También en Estados Unidos ha comenzado a subir de tono el debate, por cuenta de la más reciente propuesta de Joe Biden, inspirada en sus promesas de campaña.



A finales de marzo, el mandatario presentó un ambicioso plan de inversiones tasado en un par de billones de dólares y centrado en las inversiones en infraestructura.



Aunque esos propósitos ya habían sido esbozados, lo que realmente creó conmoción en algunos sectores fue la promesa del mandatario demócrata en el sentido de que su iniciativa será financiada con mayores gravámenes.



(Le recomendamos: Puntos de la reforma tributaria que ya desataron controversia)



En concreto, el nuevo inquilino de la Casa Blanca está en favor de elevarles las cargas a las empresas, al pasar la tarifa de renta del 21 al 28 por ciento, además de limitar una serie de deducciones. La idea es que las mayores contribuciones generarán a lo largo de década y media los recursos que demandará el paquete de gastos presentado.



La reacción del sector privado no se hizo esperar. Diferentes voceros señalaron que la idea haría menos competitivas a las corporaciones estadounidenses, debido a que en otros lugares los impuestos son más bajos, con lo cual los capitales se irían a donde menos se les castigue.



Sin embargo, Washington sacó de la manga una carta que podría cambiar de manera sustancial las reglas de juego en el mundo entero. Esta consiste en una fórmula que haría viable una tasa impositiva global mínima, según se discute en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), a la cual pertenece Colombia.



(Le puede interesar: Reforma: estas son las novedades sobre renta, IVA e Ingreso Solidario)

Todos en la cama

Si las discusiones siguen por buen camino, es altamente probable que para junio las naciones más poderosas se pongan de acuerdo en un mecanismo, al cual se sumaría la mayoría de la comunidad internacional. La razón es que responde a una vieja aspiración de ponerle tatequieto a una realidad que permite que los que ganen más paguen menos.



En pocas palabras, se habla de dos pilares. Uno consiste en que un puñado de grandes multinacionales tributarían según las ventas que tengan en cada país. El otro se basa en establecer una tarifa piso de renta que operaría en los cinco continentes y acabaría de plano con los paraísos fiscales que son usados para pagar menos impuestos. Biden habló del 21 por ciento, aunque es posible que el número final sea un poco más bajo.



Más allá de cuál sea el nivel acordado, el propósito de fondo es uno solo: evitar los abusos que llevan a que algunos de los nombres más conocidos del capitalismo aporten una proporción mucho menor de sus utilidades que un pequeño negocio. A pesar de que las maniobras son legales, el resultado es profundamente injusto.



(Le sugerimos: La explicación del presidente Duque a su reforma fiscal)



Los ejemplos abundan. La tarifa promedio cancelada por Alphabet –compañía matriz de Google– ha sido de 14 por ciento de sus ganancias a lo largo de los años pasados. Apple o Amazon también han estado en la mira por rebajar sus contribuciones fiscales a un mínimo.



Un reporte realizado por Itep, un instituto estadounidense que le sigue la pista al tema, sostuvo a comienzos de abril que 55 emporios –incluyendo a Nike o FedEx– no solo dejaron de pagar 8.500 millones de dólares sobre utilidades brutas cercanas a los 40.500 millones de dólares en 2020, sino que además recibieron 3.500 millones de dólares en compensaciones tributarias. El uso de varias figuras –algunas de ellas provenientes de la época de Donald Trump– permitieron que los mecanismos utilizados fueran válidos.



Ese abanico incluye –para hablar de un caso concreto– darle a una filial de papel localizada en lugares como las Bermudas o en la isla británica de Jersey el control de una patente por cuyo uso las demás sucursales de un mismo conglomerado pagan sumas exorbitantes, que deducen como gastos en cada país en el que operan. Otra práctica es jugar con los márgenes de ganancias a través de ventas y compras cruzadas, para concentrarlos en donde los gravámenes sean más bajos.



(En otras noticias: Estas son las empresas que deben reportar ante la Supersociedades)



Al final, la mayoría de las utilidades se quedan en el territorio en donde no hay impuesto sobre la renta, beneficiando a los accionistas que reciben mayores dividendos. El problema no es nuevo, pero la globalización y el surgimiento de los gigantes globales de la tecnología que ofrecen bienes intangibles lo han hecho más agudo.



En consecuencia, una cosa es que las normas lo permitan y otra es que hacer cero aportes sea ético. La frustración con las jugadas empleadas llevó a algunos gobiernos europeos a imponerles impuestos a grandes firmas que llegaron con la masificación de internet, muchas oriundas de Estados Unidos, lo cual amenazó con crear una guerra de sanciones a ambos lados del Atlántico.



Tales prácticas se verían restringidas en caso de que las negociaciones que involucran a 137 países lleguen a feliz término. De un lado, un gravamen sobre las ventas reflejaría el volumen de negocios que una multinacional tenga en un lugar determinado. Del otro, un nivel mínimo de impuesto sobre la renta haría menos tentadora la idea de ‘trastear’ las ganancias.



(Lea también: Con decreto, Gobierno ordena plan de austeridad)



Además, está el atractivo de los mayores ingresos públicos. Según la Ocde, las estrategias señaladas “aumentarían la recaudación global por el impuesto sobre sociedades entre 60.000 y 100.000 millones de dólares al año o hasta aproximadamente el 4 por ciento de la recaudación global” por ese concepto.

Lo que falta

Aun así, abundan los observadores que consideran que el avance sería muy pequeño. La razón fundamental es que el cambio en las normas afectaría a un número pequeño de compañías, que sería inferior a 200 en la propuesta estadounidense y a 2.300 en la original de la Ocde.



Es verdad que aquí estarían las corporaciones más conocidas, que operan en campos distintos: desde la comercialización de alimentos hasta la de software. No obstante, muchas de tamaño importante seguirían volando debajo del radar de las autoridades. Como si eso fuera poco, los mayores beneficiados serían los fiscos de las economías más poderosas, pues las casas matrices están en el mundo desarrollado.



Debido a ello, quienes saben de estas cosas señalan la magnitud del desafío a la hora de conseguir cambios fundamentales. El experto Nicholas Schaxson sostiene que los paraísos fiscales les cuestan a los gobiernos del planeta entre medio billón y 600.000 millones de dólares anuales en recaudos perdidos. De ese total, cerca de una tercera parte correspondería a naciones de ingreso medio y bajo.



El mismo analista cita fuentes según las cuales hay fortunas, que ascenderían hasta 36 billones de dólares, depositadas por individuos en lugares como Panamá, las islas Caimán, Suiza o los Emiratos Árabes, en donde la carga tributaria es nula y el secreto bancario es una garantía de privacidad. Aquí también se dejarían de pagar unos 200.000 millones de dólares en impuestos, una suma que supera lo que se gira anualmente en ayuda externa.



(En contexto: La reforma tributaria preocupa a los gremios)



En respuesta, los promotores de una tarifa impositiva global dicen que por algo se empieza. Dicho con claridad, un acuerdo en el seno de la Ocde sería apenas un primer paso de reformas que se sucederían en los próximos años, orientadas a limitar la evasión de impuestos.



Mientras llega ese momento, hay otros mensajes sobre los cuales vale la pena tomar nota. El primero es que en las principales capitales el péndulo está de vuelta respecto a la tributación de las sociedades.



Y es que a lo largo de las últimas décadas empezaron a bajar las tarifas de renta empresariales en los cinco continentes, con la teoría de que era necesario atraer la inversión a como diera lugar. Como consecuencia, el promedio mundial está cerca del 24 por ciento, unos ocho puntos porcentuales menos que a comienzos del siglo.



Ahora la visión es otra y consiste en subir la vara un poco, sin regresar todavía a los niveles de medio siglo atrás. Dicha visión no solo es impulsada por Joe Biden, sino por Gran Bretaña, que planea elevar su tarifa del 19 al 25 por ciento el año que viene.



El motivo central es recaudar fondos. No obstante, algunos de los líderes políticos más significativos reconocen que el capitalismo es insostenible en el largo plazo si los más ricos siguen aumentando sus fortunas y los demás ven un deterioro o un estancamiento en su calidad de vida. De ahí el llamado a la solidaridad, tanto por motivos morales como prácticos, para hacer viable el sistema.



(Además: Gobierno propone al ministro Carrasquilla como presidente de la CAF)



La misma preocupación es compartida en numerosas capitales a lo largo y ancho del planeta. Debido a ello, es previsible que más de uno copie la receta que los demócratas desean adoptar en Washington, a la cual se le sumará en unos meses la intención de gravar más a las personas de mayores ingresos.



Si llegará a seguirse en Colombia ese ejemplo o no, es algo que aún está por verse, justo cuando la administración Duque se apresta a destapar sus cartas en materia fiscal. Por ahora, es evidente que el Gobierno quisiera mantener parte de la ruta establecida respecto a las sociedades.



En la presentación que hizo la semana pasada en un seminario organizado por Anif, el ministro de Hacienda señaló que uno de los objetivos de la cartera a su cargo era preservar la competitividad del país. Según el funcionario, la tarifa máxima de 31 por ciento sobre la renta que estará vigente para 2022 bajaría un punto adicional en 2023, anotando que para las empresas más pequeñas esta comienza en 24 por ciento.

Al respecto, no faltará quien opine que la competitividad es un concepto dinámico. Y aunque es verdad que en este punto Colombia sigue por encima de la media regional, lo que pase en Estados Unidos influirá sobre el debate en el Congreso y la eventual distribución de las cargas.



Pero en un horizonte de más largo plazo, lo verdaderamente importante es que esta tendencia a cerrarles las puertas a los mecanismos globales que permiten hacerles esguinces al fisco empiecen a operar con prontitud. Solo así se podrá evitar que, como sucede en la actualidad, sean los justos los que paguen por los pecadores.



RICARDO ÁVILA PINTO

Especial para EL TIEMPO