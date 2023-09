De acuerdo con la Real Academia, la palabra latina subsidium, quiere decir ‘ayuda, auxilio’. La misma entidad define el término ‘subsidio’ como “prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada”.

Pero para Efrén Fuentes, quien se gana la vida como conductor en la zona de Bosconia en el Cesar, lo único que realmente importa es cuánto podría recibir si la administración Petro vuelve realidad el compromiso hecho con los directivos del gremio de taxistas a finales de agosto.“Vamos a ver si esto nos arregla la vida”, dice.



La polémica generada en torno al bono de compensación que les llegaría a los dueños de los vehículos amarillos para paliar las alzas en la gasolina ha puesto sobre la mesa la discrecionalidad del Gobierno a la hora de beneficiar a grupos específicos de la población. Si bien el tema no es nuevo, la evidencia muestra que la combinación de prebendas, pagos directos o indirectos y costos asumidos por la chequera estatal se lleva una tajada cada vez más grande del presupuesto nacional.

Lo anterior no necesariamente se puede describir como malo. Todos los gobiernos del planeta, independientemente de su ideología, redistribuyen los excedentes que se generan en unos sectores para atender los déficits en bienes o capacidades que hay en otros.



En el caso de las democracias liberales más exitosas, como las del norte de Europa, lo que se cobra a través de impuestos acaba convirtiéndose en la columna vertebral del Estado de bienestar que se expresa en educación de buena calidad, salud, pensiones o apoyos a grupos vulnerables. Así se consigue una reducción sustancial en la inequidad, lo cual deriva en sociedades más pacíficas y prósperas, en donde las oportunidades están al alcance de la mayoría.

Para citar un ejemplo concreto, el índice de desigualdad de Finlandia cae a la mitad una vez se recaudan los diferentes tributos –que son elevados– y se hacen las transferencias del caso. Pero esa transformación lograda en el Viejo Continente opera muy poco en América Latina, siendo Uruguay la excepción más notable.



Colombia, en comparación, apenas logra mejoras modestas. Un estudio de Miguel Benítez y Luis Fernando Mejía, publicado en un libro reciente de Fedesarrollo, muestra que nuestro coeficiente de Gini –que es la forma universal más aceptada de medir la distribución del ingreso y entre más alto es peor–, apenas baja en 4,4 puntos básicos (de casi 0,57 a 0,52) cuando se hace el gasto gubernamental, mientras que para Irlanda la caída es de 25 puntos.

Como consecuencia, estamos muy por encima del promedio de los países que componen la Ocde y somos caracterizados como una de las naciones más desiguales del mundo. Hay razones adicionales que explican tan deshonroso lugar, pero uno de los elementos que salta a la vista es que la plata o los apoyos no le llegan en muchos casos a quien más los necesita.

Cuentas oscuras

Semejante diagnóstico no es nuevo. Sin ir muy lejos, la Comisión del Gasto que entregó su informe en diciembre de 2017 identificó el problema. Desde antes, incluso, se trató de poner algo de orden, pero un proyecto de ley presentado por la administración Santos acabaría naufragando ante la indiferencia del Congreso.



Dentro de las motivaciones que se dieron en aquella ocasión para reformar el statu quo es que no es claro cuánto destina el país a la entrega de subsidios. Un inventario de 2016 elaborado a partir de los registros de las entidades ejecutoras mostró discrepancias con las cifras de Planeación y el Ministerio de Hacienda.

Parte del problema es que en ocasiones hay una dación directa de recursos, respaldada con partidas individuales. Pero en otras oportunidades, el beneficio no es explícito, como cuando se interviene artificialmente el precio de un bien o un servicio.

Como si eso no fuera suficiente, el gasto se encuentra fragmentado en multitud de programas que van desde lo que entrega el ministerio de Ciencia y Tecnología con el fin de estimular la investigación científica, hasta los recursos que distribuye la cartera de Agricultura para solventar el almacenamiento de arroz, pasando por lo que reciben los deportistas de alto rendimiento o los emprendedores. Además, hay casos en los que se presentan duplicidades pues dos o más entidades intervienen en el mismo campo.

Aún sin necesidad de entrar a detallar lo que se hace, las grandes categorías incluyen vivienda, energía, acueducto y alcantarillado, comunicaciones y mitigación a la pobreza. A estas se deberían agregar atención a la primera infancia, educación, formación para el trabajo y educación.

No existen datos consolidados recientes, pero los de mediados de la década pasada dan una idea de la magnitud. En 2014, el gasto asociado con los subsidios a personas y hogares ascendió a 69 billones de pesos de la época, equivalentes al 34 por ciento del presupuesto nacional de ese entonces y a más del 9 por ciento del producto interno bruto.



Por su parte, para productores y empresas el monto se calculó en 5,3 billones de pesos. Y esa cantidad no incluye los créditos subsidiados o ciertas exenciones del IVA. Si bien hay que hacer el esfuerzo de dibujar el mapa completo para que, como lo señaló la Comisión, cualquier “intervención sea costoefectiva”, es posible enfocarse en un escenario más concreto. Y este tiene que ver con la pertinencia de ciertas partidas de gasto.



También en las cuentas hay que incluir las trampas o las injusticias. Para hablar con nombre propio, las facturas de los servicios públicos domiciliarios vienen ya sea con un recargo o un descuento, dependiendo del estrato de la vivienda, con lo cual hay subsidios cruzados desde los barrios más afluentes hacia los menos.

Aunque el sistema no es perfecto, en las capitales más grandes opera relativamente bien. Pero en las de menor tamaño o en las ciudades intermedias, la estratificación tiende a desaparecer con lo cual hasta los más ricos del lugar obtienen una ventaja que no les corresponde.

A dónde va la plata

A parte de esa mirada general, vale la pena detenerse en las transferencias monetarias que comenzaron con fuerza a comienzos de este siglo por cuenta del coletazo de una profunda crisis económica que elevó la tasa de desempleo a más del 20 por ciento. Tal como lo hicieron México o Brasil, Colombia les dio paso a los giros directos para las familias más vulnerables, condicionados a ciertos requisitos: niños en edad escolar que estuvieran estudiando o madres gestantes que acudieran a los servicios de salud.



Los análisis sobre los diferentes programas muestran que estos han servido para mejorar la realidad de millones de hogares. Tanto indicadores de nutrición como de acceso a servicios esenciales aumentaron gracias a estipendios relativamente bajos que fueron evolucionando con el tiempo.



No hay duda de que a los políticos el tema les interesó desde un comienzo. De manera más o menos explícita, diferentes líderes latinoamericanos quisieron poner en práctica el aforismo de que “nadie muerde la mano de quien le da de comer”.

Aun así, la visión sobre estas intervenciones es positiva, más allá de que lo que se hace es un complemento en cualquier estrategia de superación de la pobreza. Múltiples trabajos demuestran que la mejor manera de dejar atrás la marginalidad es que haya oportunidades de empleo, para lo cual se requiere el crecimiento económico.



No menos importante es que los dineros públicos, que siempre son escasos, deben llegar a donde toca. De vuelta al artículo de Benítez y Mejía, estos encontraron que la mitad de los subsidios entregados por el Estado colombiano en 2017 privilegiaron a hogares que no están en condición de pobreza. Y si a ese grupo se le agrega lo que sale para tapar el agujero pensional –ocasionado en parte por quienes reciben las mesadas más altas tanto en Colpensiones como en los regímenes especiales– la proporción se acerca al 60 por ciento.



¿Qué quiere decir eso? Tan solo en lo que atañe a transferencias monetarias directas, los académicos mencionados señalan que, en ese momento, un 63 por ciento de hogares pobres donde había niños menores de seis años no estaban en Familias en Acción o un 53 por ciento de los potenciales beneficiarios no estaba cubierto por Colombia Mayor.

Por tal motivo, hay un problema de focalización que viene de antes, al cual hay que prestarle mucha atención. El llamado es todavía más urgente a la luz del fuerte incremento que tuvieron los programas de transferencias monetarias con ocasión de la pandemia, y en especial la creación de Ingreso Solidario, en lo que se suponía era algo temporal y ahora apunta a ser permanente.



Una mirada a lo que muestra el Marco Fiscal de Mediano Plazo muestra que los recursos combinados de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, la compensación de IVA e Ingreso Solidario (este último a partir de 2020, ahora reemplazado por Renta Ciudadana) pasaron de 2,3 billones de pesos en 2018 a 3,5 en 2019 a 13,3 billones en 2021. Para 2022, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el monto ascendió a 13,4 billones.



Todo indica que para el próximo año se llegará a un nuevo récord. Cuando se suman las partidas propuestas para los sectores de igualdad y equidad, junto con las de inclusión social y reconciliación, el proyecto de presupuesto de 2024 pasa de algo menos de 19 billones de pesos este año a casi 26 billones el próximo. En esos subtotales hay renglones para iniciativas de otro corte, pero, a juzgar por los anuncios oficiales, las chequeras del Ministerio de la Igualdad y el Departamento de Prosperidad Social tendrán un tamaño sin precedentes.



Es importante anotar que los técnicos que trabajan en estos temas tienen un objetivo encomiable, orientado a limitar la dispersión actual. Planeación Nacional viene construyendo el Registro Social de Hogares, que podría describirse como una gran base de datos –pues suma 28 bases de datos nacionales y 1.832 territoriales– la cual comprende 55 millones de entradas correspondientes a 32,6 millones de personas e identifica quién recibió qué en materia de subsidios.



Sobre el papel este es un paso intermedio que debería conducir al Registro Universal de Ingresos, aprobado en el Plan de Desarrollo del presente gobierno. Si se prosigue con esta labor se podrán evitar los abusos de aquellos que obtienen dinero estatal sin merecerlo a lo hacen de diferentes fuentes. Eventualmente, esta llegaría a ser la gran herramienta de la Dian para controlar la evasión.



“Lo que se requiere con las transferencias es irlas unificando”, sostiene Jorge Iván González, director de Planeación. “Esa sería la manera de evitarnos un Sisbén V”, añade. No hay que olvidar que, según la entidad, hoy en día 3,5 millones de hogares en Colombia reciben subsidios sin ser considerados pobres o vulnerables.

Mientras llega ese momento, hay que evitar más distorsiones. El bono para los taxistas puede calmar a un segmento inconforme, pero aparte del mal ejemplo no es ni mucho menos una herramienta efectiva para combatir la pobreza, pues los propietarios de los vehículos, ni la mayoría de los usuarios, se encuentran en el segmento de menores ingresos.



Más cuestionamientos todavía recibe el programa Jóvenes de Paz, que le dará hasta un millón de pesos mensuales a 100.000 habitantes de zonas periféricas, un monto muy superior al de otras estrategias existentes. Presentado como una manera de evitar que los menores de 28 años se dediquen a la delincuencia, congresistas cercanos a la Casa de Nariño, como Daniel Racero, sostienen que sólo se dirigirá a quien trabaje o estudie.

Sea como sea, la polémica confirma que en materia de transferencias quedan muchos cabos por atar. “Estoy convencido de que actuar en este frente es una buena idea, en la medida en que se trate de ayudar a combatir la pobreza”, dice Mauricio Santamaría, presidente de Anif.



No obstante, el exministro subraya que cualquier intervención merece ser temporal y condicionada para evitar el parasitismo que se ha hecho evidente en otras sociedades. “Uno no puede remplazar la economía con subsidios y nunca lo va a lograr”, concluye. Entre otras, porque con las ayudas oficiales se sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan.

RICARDO ÁVILA

Analista Sénior

@Ravilapinto