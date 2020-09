Lanzan nueva plataforma de vivienda para los deportistas

Los atletas colombianos son ejemplo de esfuerzo y perseverancia, a lo largo del tiempo sus logros han dejado en alto el nombre de todo un país. Por esto, el gobierno del presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Deporte, creó la plataforma ViYa Deportiva (Vivienda Ya para deportistas) que le permitirá a estos campeones recibir atención especializada y acceder a un canal exclusivo si están interesados en comprar vivienda.



(Le puede interesar: En América Latina los subsidios van hasta los ricos, advierte el BID)

En el sitio, de uso exclusivo para los deportistas colombianos, se publicará información en línea y en tiempo real, sobre las posibilidades de acceso a los programas de vivienda del Gobierno Nacional, cuál se acomoda mejor a su perfil de ingresos y qué pasos deben seguir para acceder a los mismos.



“Nuestros atletas encontrarán en esta ViYa un sistema de información intuitivo y amigable que les permitirá saber según sus ingresos, cuál es el tope económico del subsidio al que pueden acceder, qué oferta hay en la ciudad que están escogiendo y si no tienen ninguna inhabilidad, entre otras consultas”, precisó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda. Así mismo, Ernesto Lucena, ministro del Deporte, señaló que “mejorar las condiciones de su familia es uno de los propósitos de los deportistas colombianos, de esos que engrandecen la Colombia Tierra de Atletas.



(Lea además: Estos son los precios de la gasolina que regirán en septiembre)



Y ese esfuerzo será reconocido por el Gobierno Nacional con esta iniciativa, que les ofrecerá una atención personalizada VIP para que cumplan el sueño de tener casa propia. Este es un impulso para que materialicen su sueño”. Dentro de las opciones que ofrece el Gobierno Nacional están los programas ‘Semillero de Propietarios’ y ‘Mi Casa Ya’. Al primero, se podrán postular quienes tengan ingresos inferiores a 1.755.606 pesos (es decir, 2 salarios mínimos) y al segundo, quienes certifiquen ingresos totales menores a 3.511.212 pesos (4 salarios mínimos).



Adicionalmente, los deportistas también podrán aplicar a los 100 mil subsidios para compra de vivienda No VIS que estarán disponibles para hogares de cualquier nivel de ingreso que deseen adquirir viviendas cuyo valor no supere los 439 millones de pesos.



Los deportistas harán el primer acercamiento a través de la página web del Ministerio del Deporte www.mindeporte.gov.co. Allí se les solicitará diligenciar el formulario disponible y se dará inicio a la fase de acompañamiento y asesoría. Finalmente, se remitirán los interesados al Ministerio de Vivienda para que continúen el proceso.



(Además lea: Gobierno dispondrá de un presupuesto de $ 314 billones en el 2021)



La ViYa Deportiva es un estímulo más por la resiliencia con que encaran a diario la vida, la empatía que ofrecen a un país que los ve como referentes, el trabajo en equipo que los lleva lejos y el optimismo que le transmiten a un país por medio de sus éxitos.



Ellos lo han dado todo y hoy, Mindeporte y Minvivienda hacen posible que este reto de vida valga la pena.

METROCUADRADO.COM