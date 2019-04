Pulso por aranceles a confecciones en el Plan de Desarrollo

La idea de ponerles un arancel del 37,9 por ciento a las importaciones de textiles y confecciones, incluida como artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, se discutía en la subcomisión legislativa que estudia temas de comercio, con miras a elaborar la ponencia para segundo debate, pero los textileros se levantaron este miércoles de una mesa en la que se buscaba acuerdo sobre el asunto.

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, dijo que, tras escuchar en detalle la posición de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCA), entidad que llevó la solicitud para que los congresistas la tramitaran, sigue firme en que no era esa la vía para introducir la norma. “Insistimos en la necesidad de preservar la institucionalidad para que ese tipo de decisiones surtan un trámite técnico en el Ejecutivo y no se den a través de una propuesta en el Plan de Desarrollo”.



Entre tanto, Bruce Mac Master, presidente del gremio de industriales (Andi), indicó que “El artículo es inconstitucional. Es imposible que se tramite por una vía que no sea el Ejecutivo; por lo tanto, es un engaño a los confeccionistas, un espejismo. Están dando una discusión falsa”.

A su vez, Guillermo Criado, presidente de la CCCA, que congrega a a 7.000 de las pequeñas y medianas empresas textiles, argumenta que están tratando de defender la industria nacional y, con ella, el empleo porque hay competencia desigual de los importadores, que pueden traer productos a menor costo, pues son fabricados en países con mano de obra muy barata.



Según Criado, el ministro de Comercio les propuso el miércoles un arancel del 18 por ciento, y la medida no sería tramitada en el Plan de Desarrollo, pero, tras escuchar la alternativa, los textileros se retiraron, no sin antes advertir que ese porcentaje no tendría ningún efecto, pues ahora es de 15 por ciento y así, el sector ha perdido más de 6.000 empleos. “La tendencia en países vecinos es un arancel del 32 o 35 %”.



Por ahora, el artículo sigue en el Plan de Desarrollo, con la presión de algunos congresistas, por lo que Mac Master expresa que, de aprobarse, la misma Andi, que también aboga por la industria, lo demandaría.



