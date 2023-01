La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, explicó su intervención en el foro económico de Davos y agregó el compromiso con la transición energética y la política de hidrocarburos del Gobierno colombiano.

De acuerdo con Vélez es claro que, "no hemos hablado de acabar con contratos de exploración y explotación de petróleo y gas, pero Colombia se encamina a la transición hacia producción de energías limpia", explicó.



Por medio de una publicación en Twitter, la ministra apuntó que la decisión de Colombia es aprovechar recursos disponibles hoy y respetar los contratos vigentes.



Además, en el plan de Colombia está el aumentar las reservas de hidrocarburos y respaldar la transición desde la autosuficiencia energética, potenciando contratos vigentes y destrabar los suspendidos. También de mejorar las técnicas como la de recobro mejorado.

De igual forma, la jefe de la cartera energética dijo que con la Agencia Nacional de Hidrocarburos se han revisado los contratos existentes y se determinó que garantizarían el abastecimiento nacional de gas hasta más allá del año 2037 e incluso puede haber recursos excedentes.



Sobre la transición energética apuntó que será progresiva y gradual, que se buscará acelerar penetración de renovables y se hará la democratización de la generación, además de que este fundamentada en el diálogo con todos los actores y sectores y que será intensiva.

