La megapensión que enfrenta a Colpensiones con un exmagistrado

Mientras en el país se calienta la polémica por una próxima reforma pensional en la que el tema del uso de los subsidios está en la mira, porque gran parte de ellos se va en financiar las mesadas más altas, continúan los intentos por luchar megapensiones por encima del tope permitido por las normas, que es de 25 salarios mínimos.

Un caso de estos tiene enfrentados a Colpensiones con Óscar Giraldo Jiménez, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien llegó a su cargo en en el 2010 representación de los partidos Polo Democrático y Alas equipo Colombia.



Giraldo adelanta un pleito con el Estado por una megapensión. La puja viene de tiempo atrás y aún no termina, puesto que, aunque en la más reciente decisión, proferida por el Consejo de Estado, se tutelaron los derechos a favor del magistrado, la entidad que maneja las pensiones que se pagan con recursos públicos sigue intentando defender lo que representaría un pago retroactivo de 400 millones de pesos y un impacto de 2.500 millones de pesos con cargo al fisco.



Como se trata de un fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, el cual benefició al magistrado, y Colpensiones llevó el caso a la Corte Constitucional, en donde aún está pendiente de ser seleccionado para su revisión.

El proceso viene de tiempo atrás, luego de que la Corte Constitucional, en el 2013 (Sentencia C 258 del 7 de mayo de 2013), estableciera que no se podían pagar pensiones superiores a los 25 salarios mínimos. La aplicación a la mesada pensional que ya venía disfrutando el magistrado se hizo de manera automática.



Sin embargo, el exfuncionario entabló una tutela para reclamar los derechos adquiridos, los cuales, a juicio de los argumentos expuestos por Colpensiones, no cobijarían al demandante (la prestación económica la empezó a recibir desde el 1° de septiembre del 2014, después del mandato de la Corte de poner tope a las megapensiones).

Partidas ganadas

Uno de los hechos que motiva a Colpensiones a seguir insistiendo en la petición a la Corte, de "morigerar" la decisión del Consejo de Estado, además de la defensa de los recursos públicos, es el vínculo del beneficiario con la rama judicial, lo que, a juicio de la entidad, le ha ayudado a conseguir decisiones a su favor en varios tribunales de justicia. Según el documento, el demandante duró 35 años en el sector público, 16 de los cuales los trabajó en la Rama Judicial.



Según alega el magistrado en el documento judicial, su pensión fue reconocida a través de una resolución del 2010, emitida por el ISS (entonces Instituto de Seguros Sociales), por un valor de 17,7 millones de pesos. Hay que recordar que en ese año, el salario mínimo era de 515.000 pesos, es decir, si en ese momento ya estuviera en vigencia el tope de la pensión máxima en 25 salarios mínimos, no hubiera podido soprepasar los 12,8 millones de pesos.



Los valores actuales son mucho mayores y, proyectados a futuro, darían alrededor de 2.500 millones de pesos.



El año pasado, la Corte Constitucional tumbó 11 tutelas en las que el Consejo de Estado autorizaba el reconocimiento de jubilaciones por arriba del tope permitido.



