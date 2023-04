Como ha pasado desde octubre de 2022, se espera que el Gobierno nacional anuncie mañana los nuevos precios de la gasolina que regirán en el país a partir del primero de mayo.



Hace siete meses el precio promedio del galón era de 9.180 pesos y ahora está en 11.167 pesos, es decir que se ha incrementado 1.987 pesos durante este tiempo. Para abril, el incremento fue de 401 pesos y se espera que para mayo el alza sea similar.



El recién nombrado ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el costo de la gasolina seguirá subiendo hasta que esté a la par del precio internacional. En los próximos tres años llegaría a aproximadamente 16.000 pesos por galón.



Con estas alzas se busca disminuir el hueco fiscal (26,3 billones de pesos a diciembre de 2022) que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), ya que su operación permitió que por muchos meses los colombianos no pagaran un precio tan alto.

De acuerdo con el 'Latam Consumer and Shopper Update' realizado por Bain & Company, el 63 por ciento de los consumidores de Colombia no estaría dispuesto a pagar un precio mayor por la gasolina, si esto también se hace para desincentivar su consumo y proteger el medio ambiente, a pesar de que el 78,6 por ciento de la población está preocupada por las consecuencias del cambio climático.



"En Colombia podemos observar un comportamiento muy particular, pues a pesar de declarar que están más inquietos por el calentamiento global, existe una fuerte oposición hacia medidas económicas que tengan como finalidad reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", indicó Diego Santamaria, socio de Bain & Company.



Sin embargo, esta realidad no es exclusiva del mercado colombiano, pues al revisar las cifras en toda América Latina el porcentaje de rechazo al aumento en los precios sube hasta un 72 por ciento, lo que configura un panorama desafiante para el continente a la hora de cumplir sus metas asociadas a la disminución de la huella de carbono derivadas del uso de combustible.



En consecuencia, los expertos de Bain & Company señalan que es indispensable que, tanto desde el sector público como privado, se adopten medidas consensuadas con la comunidad para la consolidación de una mayor resiliencia ambiental.



Todo esto con el fin de construir acciones que a mediano y largo plazo posibiliten la reducción progresiva de emisiones de sustancias nocivas hacia la atmósfera, sin impactar directamente en la economía de los hogares que se han visto afectados por la inflación a nivel mundial.

