Han pasado más de cuatro décadas desde cuando el británico Michael Reid comenzó a seguirle la pista de cerca a América Latina desde diversos medios de comunicación. Retirado recientemente de la prestigiosa revista The Economist, en donde aparte de escribir semanalmente sobre la región era el autor de la columna Bello, estuvo a finales de abril en Cartagena, con ocasión del Congreso de Asofondos. EL TIEMPO lo entrevistó:

Hace unos años escribió el libro ‘El continente olvidado’ el cual era un mensaje de esperanza sobre América Latina. ¿Cómo ve las cosas ahora?

​

En gracia de discusión, la segunda edición del libro, que salió en 2017, era menos optimista que la primera, aparecida diez años antes. ¿Qué pasó? Pienso que el fin del auge en los precios de las materias primas, sucedido a mediados de la década pasada, fue un golpe económico importante para los países de América del Sur. En su momento la bonanza vino acompañada de políticas sociales mejores y una reducción fuerte en la pobreza, aunque algo menor en la desigualdad. Pero esto resultó ser en parte un espejismo. Entre 2010 y 2019, por ejemplo, no aumentó la productividad y la inversión, que es lo que se necesita para seguir creciendo en circunstancias más desafiantes, no llegó en la magnitud esperada. Básicamente ha tenido lugar un estancamiento, con su consecuente frustración social frente al estrechamiento de oportunidades, que se ha convertido en un círculo vicioso. A eso se le agrega el descrédito de la democracia porque los políticos son vistos como corruptos y no han sido capaces de llegar a acuerdos necesarios para incrementar la productividad.

Y después de las muestras iniciales de descontento, llegó la pandemia…

​

La insatisfacción sigue siendo enorme, debido al círculo vicioso que menciono, y se ha expresado de tres maneras. Primero, los estallidos de las protestas populares, más allá de las particularidades que hay de país a país. Segundo, es el resurgimiento del populismo que incluye líderes nominalmente de derecha, como Bolsonaro en Brasil, o nominalmente de izquierda, como López Obrador en México. Y la tercera manifestación es la de votar por la oposición. Con excepción de lo que acabamos de ver en Paraguay, donde el mismo partido es el dominante desde hace años, en otras 15 elecciones libres ganaron los contradictores de quien estaba en el poder. Eso condujo a la que se llama la “marea rosa” de gobiernos de izquierda, pero que es más débil que la de comienzos del siglo y que no va a ser duradera.

(Puede interesarle: Viva Air: las razones que llevaron a la aerolínea a la crisis)

¿Hubo algún desenlace que le sorprendiera?

​

Varios, como el de Bolsonaro, porque se alejó de una tradición que era más consensual. También el colapso del centro moderado en Colombia durante las pasadas elecciones. Por el contrario, en Chile las señales eran claras, así nadie esperara que el estallido fuera tan violento. Sea el momento de decir que las posturas más extremas no representaban la realidad política de ese país, por lo cual hemos visto una especie de contrarrevolución, con los resultados a la vista. Bien puede ser que el próximo presidente que tengan sea de derecha.

Con excepción de lo que acabamos de ver en Paraguay, donde el mismo partido es el dominante desde hace años, en otras 15 elecciones libres ganaron los contradictores de quien estaba en el poder FACEBOOK

TWITTER

Una mirada a las encuestas de Latinobarómetro muestra que la gente lo que desea es un sistema de gobierno que le solucione los problemas, así no sea democrático…

​

El fenómeno de Bukele en El Salvador tiene todo que ver con eso. Había una necesidad urgente de seguridad y él respondió a esa demanda. La población no está preguntando por los detalles, incluyendo las violaciones de derechos humanos. Lo que ve es una caída estrepitosa en los asesinatos y la extorsión, con lo cual las personas sienten que pueden volver a salir a la calle. Para mí, Bukele es el fenómeno político de esta década: es un caudillo civil, un autócrata que para los salvadoreños ha implantado un modelo exitoso que puede llevar a que muchos traten de imitarlo en otros lugares. Aún así, a mediano plazo trae muchos riesgos, por la falta de mecanismos de rendición de cuentas y de contrapesos, con lo cual el país es presa de sus antojos.

Alguien que sigue muy arriba en las encuestas es Andrés Manuel López Obrador, quien también es un modelo en algunas capitales. ¿Por qué su alta favorabilidad?

​

Antes de contestar, señalo que los presidentes de República Dominicana y Costa Rica también tienen muy buenos números, sin necesidad de recurrir a prácticas que podrían describirse como antidemocráticas. De vuelta a México, AMLO se benefició mucho de los defectos de los gobiernos anteriores y sobre todo de las fallas de su predecesor, Enrique Peña Nieto, quien encabezó un gobierno corrupto en medio de un crecimiento bajo y con un deterioro fuerte de la seguridad. Entonces se benefició del contraste, algo que le ha durado a pesar de un desempeño mediocre en economía y seguridad. ¿Por qué? Porque tiene, y ese es otro factor muy importante en la política del siglo XXI en América Latina, un vínculo emocional muy fuerte con la población. Esa conexión con la masa, con la mayoría de los mexicanos –sobre todo los más pobres y menos blancos– la refuerza todos los días con una estrategia de comunicación polarizadora de dominio en las redes sociales. Puede sonar primitiva, pero hasta ahora le ha funcionado. Tanto que su partido probablemente ganará las próximas elecciones, aunque no será lo mismo sin él.

¿Cómo ve los casos aparentemente sin salida, como el de Argentina?

​

Muestra el agotamiento del populismo, porque practican la versión más populista del peronismo. Simplemente no tienen respuestas para la crisis económica que ellos crearon, no el Fondo Monetario. Lo normal sería que venga una victoria bastante fácil para la oposición del centro derecha, representada por Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde de Buenos Aires. Pero la frustración, el hastío es tanto, que lo normal tal vez no suceda. Por eso surge Javier Miley que, guardando las distancias, se asemeja a Bukele o Bolsonaro: alguien fuera del sistema que ofrece soluciones mágicas a los problemas, aunque tendría muy baja capacidad para resolverlos.

¿Venezuela?

​

Es muy difícil ver la posibilidad de un acuerdo que lleve a la democratización de Venezuela porque los incentivos para Maduro son muy bajos. Él ha logrado mantenerse en el poder a como dé lugar, gracias al apoyo en seguridad y represión de Cuba, además de Rusia, Irán, India o Turquía que le ayudaron a esquivar las sanciones. Tiene dominadas las Fuerzas Armadas y por lo tanto un monopolio de la represión. El hecho de que una cuarta parte de la población haya abandonado el país quizás en el pasado habría implicado un levantamiento con fin de régimen incluido, pero no ha sido así.

(Lectura sugerida: Tras el no de Avianca: ¿cuál es la salida que le queda a Viva Air para volver a operar?)

¿Cómo se diferencia el Lula modelo 2023 del de antes?

​

Habrá que ver, porque todavía es temprano. Hay señales mezcladas. Este Lula habla más de lo que debe, lo cual puede ser un problema. Este Lula también pasó por la cárcel, o al menos una celda en una comisaría, y eso deja marcas en el alma de una persona. Podría haber hecho una coalición más amplia, no solamente para tener mayoría en el Congreso, sino en la opinión, pero no fue así. Se ha empeñado en presentarse frente al mundo como un mediador posible en Ucrania, metiendo la pata. La forma en que lo hizo causó mucha molestia en Europa con la cual, de paso, quiere renegociar el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, lo cual a lo mejor significa la muerte definitiva de ese intento. Por otra parte, su partido nunca hizo autocrítica sobre la gestión de Dilma Rousseff ni sobre la corrupción ni su caso personal. Hay cosas positivas. Dice que lo más importante es el crecimiento, que es verdad. Igualmente, respalda las inversiones privadas en infraestructura y quiere proteger la Amazonía.

Es muy difícil ver la posibilidad de un acuerdo que lleve a la democratización de Venezuela porque los incentivos para Maduro son muy bajos FACEBOOK

TWITTER

¿Qué hay de Perú?

​

Lo sucedido es trágico y triste pues significa la disolución del sistema político en un país con 80 por ciento de informalidad. Creo que, de todas maneras, está menos mal que con Castillo en el poder, porque no solamente este era corrupto sino que nombró un montón de incompetentes y empezó a destruir lo poco que había de Estado. También representaba un proyecto de izquierda autoritaria y los actores que apoyaron las protestas, además de una población molesta por la situación y los muertos inaceptables, incluían igualmente a gente vinculada a Venezuela y Cuba, los restos de Sendero Luminoso, los simpatizantes de Evo Morales en Bolivia y los mineros ilegales, que son muy poderosos.

Pero el panorama no es claro…

​

Dina Boluarte sin duda es muy débil y no tiene mucha capacidad política. Su gobierno erró al no ordenar una investigación inmediata de las muertes que ocasionó la represión policial y militar. Entonces hay una calma chica. Necesitan nuevas elecciones, pero también reconstruir el sistema político y combatir la informalidad. Nada de eso es fácil.

¿Qué hay de Chile?

​

Lo miro con cierto optimismo. Hay la posibilidad de que se redacte lo que se necesita: una constitución moderna, más escueta, más centrada en un estado de bienestar moderno, que permita la gobernabilidad al igual que el desarrollo de la economía de mercado. Si es así, el país volvería a encontrar el camino del crecimiento, pero con más inclusión social, que es lo deseable, convirtiéndose de paso en un modelo para América Latina.

Por último, hay que hablar de Colombia…

​

Pienso que la elección de Gustavo Petro respondió a una demanda por cambios, por una sociedad con más inclusión. No soy nada original en decirlo, pero es notorio que hay dos Petros: uno utópico, revolucionario, que todavía está marcado por su experiencia en el M-19 y que quiere cambiar todo; otro que es un político democrático, pragmático, que juega dentro del sistema. Los cambios y pronunciamientos recientes sugieren que este último se frustró y el utópico se impuso, quedándose con los activistas en su gabinete. Yo no pienso que ellos representan una mayoría en Colombia y eso va a ser una dificultad, con lo cual terminaría siendo más débil.

Pienso que la elección de Gustavo Petro respondió a una demanda por cambios, por una sociedad con más inclusión FACEBOOK

TWITTER

¿Hay riesgo para la democracia y el sistema político?

​

Las instituciones pueden ser puestas a prueba, pero estas existen y tampoco está claro lo que Petro quiere hacer para cuestionarlas o si desea intentar una aventura.

(Además: Las señales que cambian a rojo en el semáforo de la economía)

Después de 2010 apareció el término subpresidentes para describir a mandatarios débiles que no podían hacer mucho. ¿Seguirá siendo ese el futuro de América Latina?

​

La verdad es que gobernar era mucho más fácil cuando había los recursos de la bonanza de las materias primas. Ahora con recursos limitados el desafío de prestar mejores servicios, que es lo que la población quiere, es algo casi inalcanzable. Entonces la opción son las reformas, que también son difíciles de lograr debido a la fragmentación del sistema político. Ese es un fenómeno global, producto en parte de la polarización y los enfrentamientos que las redes sociales promocionan.

¿Qué hay de la geopolítica cambiante y la manera en que afecta a la región?

​

Hace que el costo internacional de salidas no democráticas sea más bajo, porque a China, Rusia o incluso a la India eso no le importa. Además, el clima actual lleva a que el crecimiento global sea más bajo. Con razón, América Latina no quiere escoger lados entre las potencias. Dicho eso, no debe confundir sus valores con ese cálculo material, instrumental y transaccional.

¿Ve luces al final del túnel en el que parece estar la región?

​

Va a ser un desafío no estar peor en términos políticos, porque hay riesgos de más bukeles o más bolsonaros. Personas con esas características no hacen reformas económicas difíciles o las hacen poco. Sigo creyendo en la necesidad de construir un centro amplio, democrático, moderado y reformista. Eso depende de estas generaciones jóvenes que son más educadas que la de sus padres. Entonces la clave está en cómo lograr desmontar los discursos utópicos y populistas que en el fondo no solucionan los problemas que conocemos.

RICARDO ÁVILA

Especial para EL TIEMPO

Más noticias A Fondo

Más aranceles propuestos por Petro aumentarían los precios a los colombianos: AmCham

La ponencia de reforma laboral está lista para radicarse

Así se prepara Colombia para no quedarse sin energía con el Fenómeno de El Niño