"La intervención a Sanitas iba a pasar, este es el libreto del Gobierno": Jaime Arias

el exministro, exdirector del seguro social y expresidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, Jaime Arias, alertó sobre el panorama del sector salud y del futuro de las EPS, tras la intervención a la EPS Sanitas.

De acuerdo con el exfuncionario, en la historia del país nunca se ha evidenciado que tomar el control de una EPS haya sido una estrategia exitosa, pero "el actuar del Gobierno responde a la consigna de ir liquidando y derrumbando el sistema".

Jaime Arias, exrector de Universidad Central Crédito: Universidad Central Foto:Universidad Central Compartir

“Lo que paso con la intervención de Sanitas, es muy significativo, es un golpe durísimo, pero predecible, se sabía que iba a pasar. Es algo que estaba anunciado desde hace rato. Es un libreto que tiene el Gobierno y que no lo había utilizado porque tenía la idea de hacer pasar la reforma a la Salud por el congreso, pero ahora que se dio cuenta que está muy difícil de ser aprobada optó abiertamente desde hace un rato de entrar plan de tomarse las EPS", dijo Arias.

De acuerdo con el exministro, ese proceso ha sumando varias intervenciones de EPS, "inicia con Nueva EPS que es la gran receptora, por su tamaño. Al final del año pasado también había sucedido con Famisanar y ahora vienen por Sanitas, una de las más grandes EPS privadas y que es una de la más simbólicas porque fue de las primeras en formarse y que se crea como una opción alternativa a la prepagada y que cuenta con un capital español que ha tenido un buen despliegue en el país y el mundo", recordó.

Para el exdirectivo, Sanitas funcionaba muy bien, "era un ejemplo y creo que sigue siendo un ejemplo. Pero el superintendente que tienen ahora, lo mismo que el anterior, que son muy cercanos a las tendencias de la exministra Corcho, vienen con esa consigna de ir liquidando EPS e ir derrumbando el sistema".

Arias dijo además que hay algo en medio que no se puede ignorar," parece que es algo personal entre el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y Sanitas, porque el ministro viene desde hace meses atacando directamente a la EPS. Ahora está pasando como las otras, por un momento muy difícil y se volvió la excusa para tener un argumento para tomar estas medidas de intervención administrativa inicialmente, pero que puede terminar en un control para liquidarla",

Fachada de una de las sedes de EPS Sanitas en Tunja (Boyacá). Foto:Bernardo Toloza Compartir

'Este es el momento más duro que han tenido las EPS en Colombia'

Arias dice que además hay un contexto innegable en el sector salud y es "que este es el momento más duro que han tenido las EPS en Colombia, porque no tienen recursos suficientes. Esto no es nuevo, es un problema aplazado,las EPS vienen desfinanciadas hace varios años, pero los gobiernos habían tomado medidas a su favor, como sucedió con la Ley de punto final que les inyecto 6 billones de pesos. El problema es que el panorama no es alentador, porque acá no hay ayuda para ellas".

El tema puede ser 'drámatico', según apunta el jefe de la cartera de salud, "primero por que nunca en la historia de la Supersalud ha habido una intervención que sea exitosa. Excepto las intervenciones que se hacen en hospitales, que son muy sencillas, pero intervenir una EPS es algo muy complejo", agregó.

Y además, por que "las medidas que ha tomado el Gobierno no van a ayudarles a sobrevivir a las EPS. Pasada la pademia, vino un momento de relativa tranquilidad, pero en los dos últimos años, los estados financieros están muy golpeados tanto en el patrimonio como en sus reservas técnicas y ese ha sido el argumento junto con la deuda alta con las IPS y las quejas de los usuarios para tomar la decisión de intervenirlas".

Arias apunta a que este puede ser el golpe más duro que ha dado en Gobierno, por ser Sanitas, "al tratarse de una EPS grande, con prestigio, con historia, con capital y privada, reúne todas las condiciones para que el gobierno haga lo que hizo. El pronóstico no es bueno y la administración de una EPS es tremendamente complejo, no creo que el control de otra organización sea igual, si conseguir un gerente o un buen presidente para una EPS es una tarea bien difícil en lo privado, en lo público más, y la Supersalud no tiene estas personas. Así es más fácil fracasar y eso hace parte del libreto, se busca fracasar y que se liquide".

El otro punto a tener en cuenta es que ya que el mismo presidente de la Nueva EPS ha dicho que no tienen los recursos suficientes, para Arias es una irresponsabilidad trasladar a los más de 5 millones de usuarios de Sanitas a Nueva.

"En los primeros cuatro meses de la intervención no va a pasar nada, se va a deteriorar la atención y las relaciones con las IPS, luego viene la segunda etapa incluye la liquidación que es lo que se ha hecho con las otras EPS y se sigue dañando al sector porque esas deudas grandes siguen y no se pueden pagar. Ese camino que sigue es escabroso, pero es el que el Gobierno se ha trazado para destruir el sistema actual", puntalizó.

Más noticias