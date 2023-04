En su columna semanal 'Cuentas Claras', Mauricio Galindo, editor económico de EL TIEMPO, ofrece las cifras alrededor de las noticias que sucedieron en los últimos 7 días. En esta ocasión, los techos que ya alcanzó la Inflación, las sumas y restas con el dólar y el petróleo; además, el efecto de nueve años en los precios y los países con el mínimo máximo y el mínimo mínimo.

Los techos que ya alcanzó la Inflación

La inflación en Colombia completó 23 meses al alza desde que tuvo su nivel mínimo, de 1,51 % anual, en marzo del 2021, y nada que llega a un techo. En marzo fue de 13,34 %. En otros países de la Ocde, ya encontró su pico: en Italia, el 11,8 % de noviembre; en EE. UU., el 9,1 % de junio. En el conjunto de la Ocde, el 10,7 % en octubre. En cambio, en el Reino Unido no da señales de bajar y está en 9,2 %.



(Puede interesarle: Primer ‘round’ de gremios, Hacienda y expertos por impacto de reforma pensional)

El mínimo máximo y el mínimo mínimo

El salario mínimo de Colombia es casi 4 veces el de Nigeria, pero la novena parte del de Luxemburgo. Un análisis de Visualcapitalist.com, con datos de Picodi, entre 67 países, muestra que el más alto es el de Luxemburgo, equivalente a US$ 2.140 en el momento del cálculo. El más bajo, el de Nigeria, con US$ 68. El de Colombia es de US$ 249, y similares son los de Perú (233), Brasil (232), Sudáfrica (226) o Rusia (224).

Facebook Twitter Linkedin

. Foto: Cenabastos de Cúcuta

Nueve años por los precios de uno

Con la parálisis de la economía que significó la pandemia y los confinamientos, Colombia llegó a tener una inflación muy baja, que en marzo de 2021 fue de 1,51 % anual. A ese ritmo de alzas de los precios al consumidor, se habrían necesitado que pasaran 9 años para acumular un encarecimiento de la canasta familiar como el que se está viendo ahora, de 13,34 % en los últimos 12 meses.



(Otra columna: Gente que dejó de buscar permitió que desempleo bajara)

Sumas y restas con el dólar y el petróleo

Como es usual cuando hay un salto en los precios del petróleo, el dólar baja en Colombia ante la expectativa de que entren más divisas por las exportaciones del crudo. Por ejemplo, en la semana que pasó el petróleo subió hasta el miércoles, último día hábil en el país, 6,5 %. En el mismo lapso, el dólar bajó 1,6 %. Lo importante es que el dólar baje menos de lo que sube el crudo para que crezcan los ingresos en pesos.

Más noticias