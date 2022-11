Cuando el martes de la semana que termina el Dane entregó su reporte con respecto al comportamiento de la economía durante el tercer trimestre de 2022, las reacciones positivas no se hicieron esperar. El motivo es que la expansión de 7 por ciento en el Producto Interno Bruto, en relación con el nivel de un año atrás, superó con creces las apuestas de los especialistas.



(Lea también: Tributaria: estos son los nuevos impuestos de los colombianos para el 2023)

Así las cosas, el crecimiento acumulado en los primeros nueve meses del calendario quedó en 9,4 por ciento, una de las tasas más altas del mundo. Según las previsiones que hace la revista The Economist, tan solo Arabia Saudita o Filipinas mostrarán al cierre de diciembre un ritmo superior o equivalente al de Colombia, dentro del grupo de las naciones de mayor peso relativo en el planeta.



Quizás en otras circunstancias, semejante logro habría sido celebrado con bombos y platillos. Pero en esta ocasión nada de eso sucedió, pues ciertos datos mostraron que el frenazo anunciado ya comenzó. De hecho, los especialistas resaltaron que la demanda de los hogares —que había sido el gran protagonista del auge— mostró una reducción de 1,7 por ciento en términos reales frente a los registros del trimestre anterior. Tanto el aumento en la inflación que ha golpeado el poder adquisitivo de las familias, como el alza en las tasas de interés, explican en buena parte lo ocurrido. Si a lo anterior se le suma lo sucedido con el dólar, es fácil entender por qué muchos comerciantes ven con aprehensión la próxima temporada navideña.



(Le puede interesar, además: Bienes y servicios ya no subirían de precio con aumento de salario mínimo)



Ante tales campanazos de alerta las miradas están puestas en lo que viene a continuación. Y no se trata tan solo de los técnicos. El índice de expectativas del consumidor que elabora Fedesarrollo mostró un deterioro notable en octubre, ante la percepción mayoritaria de que los próximos 12 buenos no van a ser buenos ya sea en lo individual o en lo colectivo.



Dicha impresión es compartida por los expertos. Basta recordar que el Banco de la República habla de una expansión de 0,7 por ciento en 2023, mientras que el Fondo Monetario pronostica 2,2 por ciento. Sea cual sea el número, la sensación será equivalente a la que experimenta el pasajero de un vehículo que va a 80 kilómetros por hora y pasa a circular a 20: la de un fuerte frenazo.



Semejante perspectiva llevaría a esperar que el Gobierno busque cómo evitar ese desenlace. A fin de cuentas, una ralentización cuya magnitud resulte como la señalada no solo se traducirá en mayor insatisfacción social y menos generación de empleo, sino que amenaza con crear tensiones políticas y círculos viciosos que pueden acabarse extendiendo a los años siguientes.

Fórmulas disponibles

Las incógnitas no son fáciles de resolver y menos en un contexto internacional particularmente desafiante. Sin embargo, existen propuestas sobre la mesa a las cuales valdría la pena darles una mirada.



Tal es el caso del informe anual que presentó el Consejo Privado de Competitividad el 17 de noviembre, el cual examina en profundidad los obstáculos que enfrenta el país para crecer con mayor rapidez y hacerlo de manera incluyente y sostenible.

Muchos de los diagnósticos son conocidos desde hace tiempo. A manera de resumen en una frase, el reporte señala que “en Colombia los mercados de trabajo, de capital, de tierras y de productos funcionan deficientemente”.



Lo anterior está relacionado con una baja eficiencia del Estado tanto en gastos, como en calidad del empleo público y actividad regulatoria, todo lo cual afecta la gestión y genera fenómenos de corrupción. Ejemplos como la asignación regresiva de subsidios, la proliferación de contratos por prestación de servicios o el clientelismo permiten entender por qué las instituciones se desempeñan mal.



(Continúe leyendo, además: ¿Cuál es la solución al fin de los contratos por prestación de servicios?)



Corregir aquello que no funciona pasa por consolidar el Registro Social de Hogares como un sistema integral de información para saber quién recibe qué. Igualmente es indispensable sincerar la nómina oficial o mejorar el sistema de compras, tan proclive a la venalidad. La cantidad de recomendaciones específicas asciende a 24 y todas entrañan un alto grado de complejidad que exige determinación y liderazgo político para concretarlas.



Sin cumplir esa condición necesaria será difícil conseguir progresos contundentes en múltiples áreas como justicia y seguridad; infraestructura, transporte y logística; energía; educación y salud; seguridad social, o productividad agropecuaria. Adelantar un buen proceso de internacionalización, lograr el crecimiento verde o promover una cultura que estimule la innovación forman parte de los objetivos deseables para que el país prospere. Y claro, un marco tributario que amplíe la base impositiva o limite las exenciones también forma parte de lo deseable.



Contra lo que podría pensarse, muchos de los remedios propuestos no exigen dinero adicional. Para usar la conocida figura, no se trata de ampliar el tamaño de la maquinaria estatal sino lograr que opere correctamente y le allane el camino a la actividad empresarial para que esta se desarrolle bajo reglas de juego justas y controles adecuados.



Mención aparte merece lo que sucede en el mercado laboral. Como señala Ana Fernanda Maiguashca, quien encabeza el Consejo Privado de Competitividad, “ninguna otra preocupación en el ámbito nacional debería ser más grande que la presencia de niveles de informalidad cercanos al 60 por ciento”.



Debido a esa circunstancia. Colombia está dividida en dos, tanto en lo que atañe a personas como empresas. El primer grupo es el mayoritario y vive por fuera del conjunto de normas definidas debido, entre otros, a que las barreras para entrar al segundo son elevadas e incluyen el cumplimiento de varios requisitos de registro, pago de prestaciones a empleados o contribuciones al fisco.



Resignarse a que las cosas siempre han sido así, no es la respuesta correcta. Múltiples trabajos académicos comprueban que el hecho de que la mayoría de la población se encuentre en la precariedad prolonga las trampas de pobreza y las desigualdades.

Es válida la advertencia de que “no toda economía popular está en la informalidad y no toda la informalidad es economía popular”, según afirma el trabajo entregado el jueves. Este sostiene, además, que “conviene señalar la confusión que existe entre las políticas sociales y las políticas productivas, lastimosamente en detrimento de ambas” En último término la conclusión es que “la agenda de competitividad va de la mano de la agenda de inclusión”, algo que debería resonar en la administración de Gustavo Petro.

Una visión distinta

Para comenzar, es conocido que el actual presidente de la República llegó al poder apoyado en una serie de propuestas orientadas a introducir cambios fundamentales en la sociedad colombiana. La expresión más concreta de lo que ello significa se encuentra plasmada en las bases del Plan de Desarrollo que fueron presentadas la semana pasada, a partir de las cuales comienza un proceso de debate que terminará hacia mayo próximo cuando el Congreso expida una ley que lo acoge.



Tal como lo señala en su introducción el documento que presenta la estrategia “Colombia potencia mundial de la vida”, esta “busca que hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y ancianos sientan la protección de la sociedad en su conjunto y experimenten la posibilidad de ampliar los márgenes de libertad para decidir su vida, en medio del respeto por los derechos de todos los demás, y en la conciencia de sus obligaciones para con la sociedad y la tierra que los acoge y que los cuida”.



Dado que se trata de un primer borrador, como lo advirtió el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, es de esperar que el trabajo que viene incorpore elementos adicionales para que el planteamiento sea más completo. Por ejemplo, la versión inicial se concentra mucho más en el propósito de cerrar brechas en las zonas marginadas que en el de atender las demandas de quienes habitan en las áreas urbanas, que son la gran mayoría de los colombianos.



Tampoco hay un gran énfasis en lo que corresponde al crecimiento, que es fundamental para que no solo se redistribuya la torta, sino para que cada porción pueda ser de un tamaño más grande. A raíz de los vientos en contra que soplan con fuerza, buscar otros motores para que impulsen el consumo y atraigan la inversión es una obligación, más que una opción.



Puesto de manera simplista, las bases del plan se concentran más en el qué que en el cómo y son poco generosas a la hora de reconocer los esfuerzos de administraciones previas. Por más crítico que se quiera ser con respecto a lo hecho en el pasado, hay logros innegables sobre los cuales vale la pena seguir construyendo.



Darle un giro a la política pública, pero sobre todo a la nave del Estado, es mucho más complejo de lo que parecía desde las tribunas de la oposición. Así lo vienen descubriendo un buen número de funcionarios que se encuentran con rigideces, obstáculos y restricciones presupuestales que dificultan los avances.



De ahí que lo primero que se requiere son buenos gerentes que estén dispuestos a aprender de la experiencia de sus predecesores, para así lograr que los engranajes del aparato estatal se muevan con mayor rapidez. Lamentablemente lo que se observa hasta ahora, con unas cuantas excepciones, es que en los nombramientos ha primado más la cercanía ideológica que la capacidad o el conocimiento de los temas.



Y ello sucede especialmente en niveles de la administración que están por debajo del radar de la opinión. Algunos ministros pueden resultar polémicos, pero hace mucho más daño quien esté a cargo de una institución importante sin saber del oficio, para no hablar de quien llega en pago de un favor político, como comenzó a pasar ya en varias entidades tras la aprobación de la reforma tributaria.



En conclusión, aportes como el hecho por el Informe de Competitividad no deberían ser relegados a un segundo plano, sino formar parte de la hoja de ruta del futuro. Propósitos gubernamentales como reindustrialización, diversificación de las actividades productivas o impulso a la economía popular serían más fáciles de conseguir si se adoptan recomendaciones que parten de lo que puede funcionar, más que de una postura de izquierda o derecha.



Un viejo dicho afirma que en Colombia hay muchos más expertos en identificar la problemática que en adoptar la “solucionática”. Y esta última usualmente es más efectiva cuando se arregla lo que no funciona y se corrige el rumbo, que cuando se cae en el adanismo, definido como la “tendencia a comenzar una actividad sin tener en cuenta los progresos que se hayan hecho anteriormente”.



Dos casos puntuales muestran los peligros de hacer borrón y cuenta nueva. Aceptando que los sistemas de pensiones y de salud requieren mejoras urgentes, el riesgo de arrasar con lo que existe a través de las reformas anunciadas es enorme pues daría lugar a otras crisis, muy probablemente peores que las actuales.



Por tal razón, hay que insistirle al Gobierno que escuche y baje la guardia frente a ideas que le pueden servir para “romper con los mecanismos tradicionales que convierten a la pobreza en condena”, como dicen las bases del Plan de Desarrollo. Ello comienza por dialogar con quienes pueden tener otras visiones y demostrar que aquello de la inclusión comienza por casa. Más que todo, por la Casa de Nariño.



RICARDO ÁVILA

Analista Sénior

Especial para EL TIEMPO​