Si las cosas hubieran vuelto a ser como antes, por estos días los poderosos del planeta estarían preparándose para viajar a Suiza con el fin de asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. Qué llevar para protegerse del frío en los Alpes o cómo organizar una intensa agenda que usualmente incluye conferencias, reuniones privadas, cocteles y cenas habría estado dentro de las preocupaciones de lo que se describe como la élite global.



Pero esta vez las inquietudes son otras. Para comenzar, la cita volvió a ser pospuesta. El pasado 20 de diciembre, un comunicado emitido en Ginebra informó que el evento quedaba aplazado y sucedería a comienzos del verano europeo. La entrada en escena de la variante ómicron, con su número récord de contagios, fue la causa que determinó la decisión.

Aunque todavía se conserva un intenso programa de charlas, todas serán virtuales. Así vuelve a comprobarse que la presencia del covid-19 descarrila cualquier intento de retornar a una plena normalidad.



Esa es la razón principal e inmediata de que la incertidumbre sea la norma y no la excepción en las más diversas latitudes. Pero la verdad es que las dudas sobre lo que puede suceder hacia adelante con los más diversos temas están a la orden del día.

Como señaló el reporte de riesgos dado a conocer por el Foro la semana pasada, “la inequidad en las vacunas y la desigual recuperación económica agravan las fracturas sociales y las tensiones geopolíticas”. Tales divergencias –agrega el informe– “crearán tensiones, dentro y a través de las fronteras, que amenazan con empeorar los impactos en cascada de la pandemia y complicar la coordinación necesaria para enfrentar obstáculos comunes”.

La fuente de semejante diagnóstico parte de dos encuestas aplicadas a un millar de líderes y expertos internacionales nacionales, junto con 12.000 dirigentes en 124 países. Y a pesar de que la visión sobre la coyuntura está influenciada por el coronavirus, la mirada a más largo término es igualmente pesimista.

Bajo la nube

En primer lugar está el pronóstico para los próximos tres años. “Consistentemente volátil con múltiples sorpresas” es lo que piensan 42 por ciento de quienes contestaron el sondeo. Un 37 por ciento adicional se inclina por “trayectorias fracturadas, separando ganadores de perdedores relativos”. Tan solo 11 por ciento ve una recuperación que se va a acelerar. De hecho, una proporción muy similar habla de “desenlaces catastróficos que se incrementan”.



A la luz de esas respuestas, no es ninguna sorpresa que 84 por ciento se declare preocupado o angustiado sobre el porvenir del planeta. Dicha actitud no es buena. Como expresa el reporte, “la falta de optimismo podría crear un círculo vicioso de desilusión y de turbulencia social”.

Más llamativa aún es la percepción a lo largo de los diez años que vienen. El renglón de enfermedades infecciosas cae al sexto lugar en la lista, mientras que los primeros tres están ocupados por inquietudes relacionadas con el medioambiente: calentamiento global, climas extremos y pérdida de biodiversidad.



Los dos siguientes puestos son la erosión de la cohesión social y el sustento de las personas. En otras palabras, lo que se percibe es una agitación mucho mayor, acentuada por deterioros que comprometen el acceso a alimentos. Fenómenos de rabia y de resentimiento apuntan a ser más frecuentes, sobre todo por cuenta de una mayor disparidad en los ingresos.



Es verdad que los dolores de cabeza de tipo más tradicional aparecen todavía en los sondeos. En lo que atañe a la economía, la sostenibilidad de la deuda se ubica de novena en la lista de riesgos, mientras que en materia de diplomacia la confrontación geopolítica está de décima.

Al respecto, no faltaron los comentaristas que insisten en que hay peligros más inminentes que otros. Con una tasa de inflación en Estados Unidos del 7 por ciento en 2021 –la más elevada desde 1982–, un fuerte apretón en tasas de interés es inevitable, con lo cual los costos financieros se elevarán considerablemente.



Ahora la probabilidad de una caída en los precios de ciertos activos como las acciones o la finca raíz parece ser más elevada que antes. Los traumatismos que dejaría semejante eventualidad complicarían todo mucho más.



Del otro lado, vale la pena recordar que la frialdad entre Washington y Pekín persiste, mientras Rusia se consolida como un factor de desestabilización en el Viejo Continente. El ataque cibernético sufrido por Ucrania en los últimos días confirma que Moscú ignora las advertencias que le hacen desde Occidente, ante lo cual la presión aumenta.

Sin embargo, más allá de lo que puede venir primero o después, el mensaje central es que la élite global está asustada. Parte de la explicación recae en que colectivamente estamos recorriendo un terreno relativamente desconocido, pues las recetas de antes no necesariamente sirven ahora, con lo cual muchos líderes no saben cómo reaccionar ante las dificultades.



Los más cínicos dirán que, en todo caso, los poderosos no tienen ninguna bola de cristal. En la reunión de Davos de 2008, nadie vio venir la crisis financiera internacional que sucedería ocho meses después, mientras que en la de 2020 las noticias sobre un virus aparecido en China tampoco ocasionaron alarma alguna.



Aun así, el campanazo de alerta se debería escuchar. Según lo escribió Gillian Tett en el diario Financial Times, “defectuoso o no, sería tonto que los inversionistas ignoren el tono de este reporte”.

Por acá no escampa

Dicha afirmación también tiene aplicación en Colombia. La razón es que aquello que los especialistas conocen como el “riesgo país” viene mostrando una clara tendencia al alza.



A diferencia del trabajo del Foro Económico Mundial, la base de esa afirmación no son las encuestas sino los mercados que le exigen mayor rentabilidad a los papeles de una nación que ven en más dificultades que otras de América Latina. Implícitamente, un par de indicadores muestran la percepción de que un emisor de títulos de deuda no pueda cumplir con sus obligaciones.

De un lado está un derivado financiero que se traduce como permuta de incumplimiento crediticio (en inglés, credit default swaps), una especie de prima de aseguramiento contra una eventual moratoria. Del otro se encuentra el Embi, acrónimo de índice de bonos de mercados emergentes (en inglés, emerging markets bonds index), que mide la diferencia que hay en la rentabilidad ofrecida por los títulos de las economías en desarrollo frente a los bonos del tesoro estadounidense, considerados los más seguros del mundo.



Hasta comienzos del año pasado, el margen de los títulos públicos de Colombia se ubicaba dentro de lo que podría describirse como moderado. A nivel regional, estábamos por encima de Chile y Perú, que por su bajo nivel relativo de endeudamiento son los más apetecidos, con un comportamiento muy similar al de México.

Sin embargo, a partir de esa fecha las curvas comenzaron a apartarse. Tanto, que hoy en día estamos a la altura de Brasil –cuyas cuentas muestran un enorme desajuste– y muy cerca del promedio global. En términos prácticos, el margen de riesgo más que se duplicó en un lapso breve.



¿Cuál es la explicación? Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, “a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, Colombia continúa en una difícil situación fiscal”. El experto subraya que “la deuda pública cerró en 2021 en niveles cercanos al 65 por ciento del producto interno bruto, con un déficit fiscal que por tercer año consecutivo estará por encima del 7 por ciento del PIB”.

Por su parte, el exministro Mauricio Cárdenas afirma que “la prima de riesgo país muestra algo incontrovertible que, al mismo tiempo, es preocupante y está relacionado con el aumento desmedido del gasto público, sin tener sustento en ingresos y mucho más allá de lo que el factor covid pudiera justificar”. Agrega que “los anuncios de ajuste son para el próximo gobierno y los mercados anticipan que eso no será nada fácil”.



Desde Nueva York, Ben Ramsey, del banco JP Morgan, dice que el país también muestra un elevado saldo en rojo en sus cuentas externas. Ante el alza prevista en los intereses y una menor liquidez, cerrar la brecha de financiamiento será más complejo y costoso. “La tendencia de la tasa de la FED es un desafío cada vez más tangible para un país como Colombia”, anota.



Hay algunos elementos a favor, como la cotización de los hidrocarburos. Ramsey sostiene que “aunque un precio más alto del petróleo sin duda beneficia a los ingresos en divisas, por la caída en los volúmenes de producción de crudo el país no está aprovechando tanto esa realidad como ha sido el caso en el pasado”.

La prueba de fuego

Quizás el asunto no tendría tanta importancia si su valor fuera despreciable. Lamentablemente, ya se nota un encarecimiento en las operaciones de deuda, mientras que la tasa de cambio refleja el empeoramiento de las percepciones. Si bien la semana pasada el dólar volvió a ubicarse por debajo de los 4.000 pesos tras haber arrancado enero por encima, el contraste con el sol peruano, que se fortaleció notoriamente frente al billete verde, resultó evidente.



¿A cuánto asciende ese sobreprecio? Luis Fernando Mejía recuerda que, “de acuerdo con cálculos del propio Ministerio de Hacienda, un aumento de un punto porcentual en el margen de la deuda externa abre un hueco en el déficit primario de 0,1 por ciento del PIB por año, y un aumento de un punto en la depreciación del peso lo hace en 0,3 por ciento del PIB por año”.



Como si lo anterior no fuera suficiente, las inquietudes por lo que pueda suceder en el terreno político están a la orden del día. Hasta tanto no pasen las elecciones, la incertidumbre sobre quién será el sucesor de Iván Duque se sentirá sobre los mercados de deuda y cambiarios.

Así se demostró con la reciente colocación de bonos TES a 20 años de plazo, cuya tasa acabó siendo del 9,19 por ciento anual, algo que no se veía hace rato en nuevas emisiones de deuda. En cifras gruesas, el alza es de tres puntos porcentuales en comparación con los datos de 12 meses atrás.



No hay duda de que, en parte, el incremento frente al pasado reciente refleja un escenario internacional distinto, que nace de los mayores intereses que ya se ven en Estados Unidos. Los que saben del tema sostienen que 40 por ciento del costo adicional es atribuible a esta causa, pero el 60 por ciento restante no.

Sobre este punto, César Arias, director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, opina que “el incremento en tasas de interés y la volatilidad financiera son desafíos globales que afectan a economías avanzadas y emergentes”. Además, añade que “el desarrollo del mercado de deuda pública colombiano nos ha ayudado a ser resilientes, como muestra la sólida demanda que atrajo la reciente emisión del primer bono a 20 años en moneda local”.

El planteamiento de que el país cuenta con acceso a recursos es válido, pero no hay duda de que cualquier persona que se ponga la banda presidencial el próximo 7 de agosto tendrá una difícil tarea. La razón es que deberá desempeñar su labor con un margen de maniobra reducido por cuenta de las circunstancias externas e internas.

Eso quiere decir que el riesgo, que forma parte de la vida de todos, comienza a escribirse en letras mayúsculas. Y quien lo menosprecie, comenzando por los países, acabará pagando las consecuencias. Pero la salida no es la parálisis, sino la capacidad de reacción. En eso consiste el dilema que enfrenta Colombia.

RICARDO ÁVILA PINTO

Para EL TIEMPO

@Ravilapinto