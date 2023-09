En miles de oficinas y laboratorios alrededor del mundo, académicos y científicos diseccionan unidades pequeñas del universo: observan datos para encontrar relaciones, construyen teoría sobre piezas minúsculas de la realidad. Sus contribuciones hiper especializadas forman la trama del conocimiento científico. Y ese conocimiento es cada vez más hiperespecializado.

En una oficina en la Universidad de Brown, en Providence, Estados Unidos, un científico renacentista realiza el gesto contrario: Oded Galor busca explicar toda la historia de la humanidad. Busca crear un modelo, una teoría, que explique la trayectoria desde el estancamiento –ese 99,9 por ciento de la historia en la que las condiciones de vida se mantuvieron a un nivel más o menos constante– hacia el crecimiento repentino y explosivo que se produjo hace unos 200 años.



¿Por qué se produjo ese cambio? ¿Qué hizo que saliéramos de lo que él llama “la trampa de la pobreza”, que hacía que a cada aumento de la productividad le siguiera un crecimiento poblacional proporcional, que generaba un contrapeso a ese crecimiento inicial? ¿Y por qué, a pesar del salto que dimos hace dos siglos, no todas las regiones del mundo no convergieron a la misma velocidad hacia el desarrollo?



Entrevista con Galor, autor de El viaje de la humanidad. El big bang de las civilizaciones: el misterio del crecimiento y la desigualdad.

Las innovaciones tecnológicas y el aumento del conocimiento tienen un lugar importante en su teoría del crecimiento...

​

La creación de conocimiento es muy importante en el proceso de desarrollo. Lo que definí en el libro como ‘el misterio del crecimiento económico’ es el hecho de que las sociedades pasaron el 99,9 por ciento de la historia humana en un estado de estancamiento y luego, en los últimos 200 años, vemos esta metamorfosis dramática en los niveles de vida. Esto es un subproducto de la formación del conocimiento. Durante ese 99,9 % de la existencia humana, la formación de conocimiento y el progreso tecnológico se tradujeron en más cantidad de personas, pero no en más prosperidad para las personas. Porque cuando la tecnología avanza y los recursos se expanden, gran parte de estos recursos se utilizan para mantener a más niños y más niños sobreviven. Como resultado de ello, el tamaño de la población humana se expande. Y con el tiempo, a pesar del progreso tecnológico, ese aumento en el tamaño de la población devuelve el ingreso per cápita a donde solía estar. En consecuencia, durante este período de 300.000 años, las sociedades se encuentran en lo que definimos como una trampa malthusiana o de pobreza, sin apenas cambios en los niveles de vida.



Para Galor, el desafío medioambiental “es quizá el desafío más importante al que se ha enfrentado la humanidad”, pero cree que estamos preparados para superarlo. Foto: Peter Goldberg

¿Qué es lo que cambió hace dos siglos para que ese salto en los niveles de vida se produjera?

​

Más cantidad de personas implica más innovadores potenciales, más demanda de innovaciones y, en consecuencia, más progreso tecnológico. Inicialmente esto gira muy lentamente. Pero poco a poco van ganando impulso y luego, en cierto punto, el progreso tecnológico se vuelve tan rápido que las personas deben comenzar a invertir en la educación de sus hijos para equiparlos con herramientas para navegar este entorno tecnológico que cambia rápidamente. Pero los padres son demasiado pobres para pagar esta educación sin economizar en algún otro elemento. No pueden economizar en su propio consumo porque ya está muy cerca del nivel de subsistencia y, como resultado de ello, reducen el número de hijos. Cuando las sociedades llegan al siglo XIX en Europa Occidental, el progreso tecnológico se acelera. La demanda de capital humano aumenta, los padres comienzan a invertir en la educación de sus hijos y la fecundidad cae. El incremento de productividad de la tecnología deja de ser compensado por el aumento de la población. Y en consecuencia empezamos a ver un crecimiento sostenido de la renta per cápita. Cuando alcanzamos este punto crítico es que empezamos a ver esta dramática mejora en los niveles de vida que el mundo experimentó en los últimos 200 años.

En la manera en la que aprendemos la historia, la Revolución Industrial es muchas veces la explicación a ese crecimiento en los niveles de vida...

​

En gran medida, la revolución industrial es una pista falsa. No es la fuente del cambio. Es la aceleración tecnológica la que provocó la demanda de capital humano, la disminución de la fertilidad y la transición al crecimiento moderno. Pero eso no está necesariamente asociado con la tecnología industrial. Si miramos las sociedades contemporáneas, las regiones que se industrializaron primero no son necesariamente las más prósperas de sus países. ¿Por qué? Porque la industrialización condujo a la especialización en la producción de bienes intensivos de baja calificación. Inicialmente, generaron cierta demanda de capital humano, pero a la larga, tuvieron una difusión tecnológica limitada y una demanda limitada de capital humano. El catalizador del crecimiento económico son industrias muy intensivas en educación, en capital humano, en derrame tecnológico. Esa es la era que provocó esta transición del estancamiento al crecimiento, no la industrialización per se.



Con respecto a las raíces de la desigualdad, el libro desarrolla un abanico de variables para explicarla. En el caso de A. Latina, ¿qué variables tienen más peso?

​

Mi mirada sobre la desigualdad en el mundo en su conjunto es holística. Creo que todos los factores son importantes. Las instituciones, las fuerzas culturales, la geografía, la diversidad humana... Pero cuando me concentro en América Latina, creo que hay ciertas fuerzas que parecen mucho más importantes que en otros lugares. Un elemento tiene que ver con la geografía del lugar, que llevó en gran medida a una concentración relativamente grande de plantaciones y propiedad de tierras, y en última instancia, a la creación de instituciones que inicialmente fueron diseñadas para sostener la desigualdad y mantener el statu quo. Así, se formó un legado que permitió que la desigualdad se mantuviera. Naturalmente, los propietarios de tierras tienen un incentivo limitado para invertir en la educación de los trabajadores, porque la educación es un vehículo que permite pasar del sector agrícola al sector industrial, donde se demanda más educación. El otro factor son las instituciones en sí mismas, que persistieron con el tiempo y llevaron a la situación actual en la que la corrupción es prevalente y hay una falta de confianza en los gobiernos, lo cual perjudica el desarrollo económico en su conjunto.

Otro elemento clave en su teoría son las revoluciones tecnológicas. ¿Clasificaría la explosión de la inteligencia artificial que estamos viendo como una revolución tecnológica? Y, ¿puede aumentar la productividad exponencialmente?

​

Creo que la inteligencia artificial representa un cambio tecnológico potencialmente transformador en lugar de incremental. Será un cambio importante que requerirá grandes ajustes y un período de transición. Desplazará a una gran cantidad de trabajadores de ocupaciones tradicionales. Sin embargo, a largo plazo, las personas que se adapten gradualmente desarrollarán habilidades que puedan complementar estas tecnologías. Esto implicaría que las sociedades deberán invertir más en garantizar la igualdad de oportunidades, para que cada individuo tenga la posibilidad de invertir plenamente en sí mismo y poder disfrutar de esta lotería tecnológica. Además, las sociedades deberán estar abiertas a la posibilidad de crear redes de contención para aquellos individuos que serán desplazados a corto plazo por estas nuevas tecnologías. Dicho esto, creo que sí podemos dar otro gran salto adelante, pero quizás en una dimensión ligeramente diferente al que vivimos hace 200 años. Por ejemplo, actualmente, la semana laboral es de aproximadamente 35 o 40 horas. No me sorprendería que, especialmente con las tecnologías de inteligencia artificial, podamos realizar nuestras tareas en un período mucho más corto, lo que resultará en una gran mejora en nuestra calidad de vida al permitirnos dedicar mucho más tiempo al ocio que antes. Sin embargo, no descarto tampoco la posibilidad de que haya un despegue tremendo en la prosperidad económica en todo el mundo. Podríamos presenciar algo tan fenomenal como lo que ocurrió durante la industrialización. Este es un período transformador.



Sobre el cambio climático plantea esta pregunta: ‘¿esta crisis nos va a destruir? ¿O, debido al conocimiento y al declive en la fertilidad, vamos a encontrar las innovaciones tecnológicas necesarias para hacer la transición?’ Da la impresión de que tiende a inclinarse hacia la segunda opción.

​

Tiendo a ser un poco más optimista que la mayoría sobre el futuro de la humanidad en el contexto del desafío medioambiental, que es quizás el desafío más importante y significativo al que se ha enfrentado la humanidad. Creo que afrontamos este desafío estando preparados en muchas dimensiones. Cuando pensamos en el cambio climático y las emisiones de carbono, el comienzo del proceso se remonta a la Revolución Industrial. Pero la Revolución Industrial está asociada con tres tendencias adicionales. Y en gran medida, contienen la solución al problema del cambio climático. Una de ellas es el aumento de la educación. La segunda es el enorme incremento en la capacidad de las personas para innovar. Y la tercera es la transición demográfica, el declive en la fertilidad. Cada una de ellas es muy importante para la reversión del cambio climático.



Existe esta idea, aunque quizás ya superada, de que la historia había ‘terminado’, pero ahora parece que la historia volvió. Tenemos guerras como la de Ucrania, vivimos una pandemia, está el reto del cambio... ¿Cree que en este contexto hay un crecimiento en el interés del público por un mayor conocimiento sobre la historia de la humanidad?

​

Sí, así lo creo. Los episodios que estamos viviendo actualmente, con el conflicto de Ucrania, el COVID-19 y la crisis climática, nos obligan a mirar hacia atrás y ver cómo hemos logrado superar catástrofes similares en el pasado. Y el pasado de la humanidad es simplemente notable. Si revisamos el viaje de la humanidad en los últimos 300.000 años, es muy claro que ha habido ataques devastadores a la humanidad a lo largo de la historia, pero la humanidad se ha recuperado de cada una de ellas con mayor determinación y fuerza. Y, de hecho, la humanidad no se desvía de esta trayectoria de largo plazo debido a estas catástrofes. Hace 12.000 años la humanidad comenzó a poblar el mundo. Y en un momento dado todos los ecosistemas fueron ocupados por humanos hasta un punto en el que la humanidad estuvo casi al borde de la extinción, en el sentido de que las personas ya no podían continuar vagando y esperando encontrar animales salvajes y plantas que se pudieran cazar y recolectar porque otras tribus aparecían ahí antes que ellos. Esto llevó a la innovación asociada con la revolución agrícola, porque obligó a las personas a pensar en cómo domesticar plantas y animales y, en última instancia, a generar cien veces más recursos que antes por cada hectárea de tierra. Y eso produjo una enorme expansión de la población humana en lugar de una extinción masiva. Y a mediados del siglo XIV, la Peste Negra mató al 40 por ciento de la población europea. Una tragedia inimaginable. La población humana fue diezmada, pero en un período de 300 años volvió exactamente a la misma posición. El comienzo de la primera mitad del siglo XX estuvo asociado con atrocidades increíbles, catástrofes, guerras. Pero la trayectoria de la humanidad persistió. Cuando estamos enfrentando crisis y cuestionando si la humanidad sobrevivirá, mirar hacia atrás nos permite entender que la humanidad tiene un gran poder para avanzar y no desviarse, incluso ante grandes catástrofes.

LUCILA PINTO

PARA LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA

