La evolución del precio de las 'criptomonedas' en los últimos años

El precio de la criptomoneda bitcóin sufrió un revés en la última semana. La aparente estabilidad que vivía desde hace algunos meses entorno a los 6.400 dólares, se terminó bruscamente. Las pérdidas son de aproximadamente un 30 por ciento.



Este martes, su precio llegó a caer un 16 por ciento hasta situarse en los 4.200,22 dólares la unidad. Incluso, desde comienzo de este año el precio total de la criptomoneda ha badajo un 65 por ciento.

Los analistas atribuyen la caída del valor a una investigación que adelanta la Comisión de Valores sobre el fraude en ese sector, lo que ha dado lugar a multas por ofertas iniciales de criptomonedas que no se ajustaban a la regulación.



Según un artículo publicado en el diario Portafolio, el bitcóin mueve casi 83.000 millones de dólares y recuerda que esa moneda valía apenas cinco centavos de dólar en 2010 y 430 dólares a mediados de 2016.



Sin embargo, esta no es la única criptomoneda que está a la baja. El ethereum y el litecoin también han experimentado este fenómeno.



Así ha sido la evolución de algunas criptomonedas en el último año:

Bitcóin

Evolución del precio del bitcóin. APP Foto: Archivo particular

Ethereum

Evolución del precio del ethereum. APP Foto: Archivo particular

Litecoin

Evolución del precio del litecoin. APP Foto: Archivo particular

Las fluctuaciones de las criptomonedas:

No es la primera vez que se presenta ese fenómeno de altibajos en los precios de estas monedas, especialmente con el bitcóin. “El actual movimiento de ventas es debido una vez más a las presiones regulatorias”, le dijo Naem Aslam, analista de Think markets, a la agencia AFP.



Su declaración se relaciona con la decisión de la Security and Exchange Commission (el regulador de la bolsa estadounidense) en contra de dos ‘start- ups’ que recaudaron fondos en criptomonedas sin respetar la reglamentación, en tanto que las obligó a reembolsar a los suscriptores sin pagar multas.



Si la tendencia bajista contrasta con la disparada de hace un año, cuando el bitcóin ganó casi 370% entre principios de octubre de 2017 y su máximo de 19.500 dólares a mediados de diciembre, resulta arriesgado hacer previsiones.



Esta no es la primera vez que la moneda cae de forma estrepitosa. A finales de 2013, el bitcóin había superado por primera vez los 1.000 dólares, antes de caer hasta unos 160 dólares a principios de 2015.



ELTIEMPO.COM - APP

*Con información de agencias y Portafolio