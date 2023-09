Los 15 billones de pesos que el Gobierno prevé percibir en el 2024 por cuenta de la recuperación del recaudo que se encuentra en litigios con la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) han generado dudas en las últimas semanas entre algunos congresistas. Los legisladores creen que son unos recursos, de momento, inciertos, debido a la demora de los procesos, y que el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2024 podría estar desfinanciado.



En entrevista con EL TIEMPO, el director de la entidad, Luis Carlos Reyes, explica cuál es la estrategia para aumentar el recaudo, que pasa por una reforma del estatuto de arbitraje.

Para algunos congresistas son inciertos los 15 billones de pesos que esperan recaudar por el lado de los litigios y los 13 billones de pesos que saldrían de la evasión tributaria. ¿Sí piensa que los van a conseguir?

Todos los presupuestos se hacen con base en unas suposiciones. Nadie tiene una bola de cristal. Lo importante es que las proyecciones que están en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) son razonables y en general tienden hacia lo conservador. La discusión ya se tuvo en el Congreso y las comisiones económicas votaron a favor del Presupuesto del 2024 en primer debate. Los argumentos de Hacienda y la Dian fueron aceptados por la mayoría y ya vamos a movernos a la discusión de cómo se reparten esos ingresos.

¿Entonces afirma que el Presupuesto para el 2024 no está desfinanciado?

No, para nada.

Pero ¿cómo van a hacer para recaudar 15 billones de pesos en el 2024 por cuenta de la recuperación del recaudo que se encuentra en litigios con la Dian si en promedio estos procesos duran 8 años?

La Dian tiene recaudo por litigios todos los años y de una manera muy efectiva. Lo que se propone para que sea mucho más rápido, en el término de un año, es que se resuelvan a través de un mecanismo de arbitraje puesto que el proceso en los tribunales, en lo contencioso-administrativo y en el Consejo de Estado puede tomar hasta 8 años o incluso más. La propuesta que se esbozó en el MFMP es buscar las medidas legislativas para crear ese tipo de arbitraje.



¿Entonces se presentaría un proyecto de ley para crear esta nueva figura de arbitraje?

Sí, le corresponde al Ministerio de Justicia o al de Hacienda presentar este proyecto de ley, puesto que la Dian no tiene iniciativa legislativa.

¿Se alcanzaría a presentarlo de aquí a que acabe el año?

Esa pregunta la podría responder Hacienda o Justicia, pero, en efecto, en conversaciones con ellos sabemos que esto es algo que se está contemplando entendiendo la importancia del mecanismo.

La Dian reforzará su planta de personal para hacer una más efectiva gestión de cobro tributario, en especial a aquellos que se encuentran en mora con sus obligaciones tributarias. Foto: Cortesía Dian

¿Entonces dependen de este proyecto para agilizar los litigios y obtener ese recaudo?

Así es, depende de una reforma del estatuto de arbitraje.

Dada la urgencia, ¿no se presentaría en medio de la discusión del Presupuesto?

Son temas legislativos que maneja quien tiene la iniciativa, pero nosotros no.

¿Cuánto dinero estiman que hay en este momento en litigios tributarios y que se podrían recuperar?

Tenemos en litigios alrededor de 30 billones de pesos y como tenemos unos supuestos conservadores hemos previsto recaudar un monto menor. En el MFMP se establece que la Nación recibiría cerca de 15 billones de pesos en el 2024 (lo que representa 0,9 por ciento del PIB); y otros 0,6 y 0,3 por ciento del PIB en 2025 y 2026, respectivamente.

También hay dudas sobre otros 13 billones de pesos que se conseguirían por la lucha contra la evasión y elusión tributaria. ¿Tiene la Dian en estos momentos los suficientes dientes para recaudar estos recursos?

Claro, la Dian se ha fortalecido tanto legal como materialmente. De un lado, se fortaleció con los tipos penales que ahora castigan con cárcel por el impuesto de renta, y antes no era un delito que pudiera llevarlo a uno a prisión. Adicional a ello, está la ampliación de la planta de la entidad. Hemos conseguido que se amplíe a 10.207 funcionarios. Ya se han incorporado las primeras personas. Hace unos días se realizó un concurso que nos permitirá incorporar al resto, y entre finales de este año y principios del próximo estarán entrando todos los nuevos funcionarios.

Desde el 2019, la DIAN recibe alrededor de 5 millones de facturas diariamente y tienen unos tiempos de respuesta de menos de un segundo para las validaciones de cada factura. Foto: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

¿Cuántos empleados tendrá en total la entidad?

Va a tener poco más de 21.000 funcionarios.

A pesar de que en el proyecto de adición presupuestal la Dian pidió 300.000 millones de pesos para ampliar la planta, la entidad solo recibió 100.000 millones de pesos adicionales para este 2023. ¿Las cuentas sí les dieron?

Finalmente, el Ministerio de Hacienda hizo un traslado presupuestal de recursos de funcionamiento a la Dian, lo cual nos permitió seguir adelante con nuestros planes de ampliación de la planta de personal para mejorar la capacidad de recaudo.

¿Tienen calculado cuánto recauda la Dian año a año por evasión y elusión tributaria?

Una de las cosas que más estamos reformando es la manera de medir la evasión. Siempre se habla del recaudo por gestión, que es más o menos el recaudo a través de ejercicios de fiscalización, pero esa no es la mejor medida. En este momento, estamos empezando a medir lo que se conoce como la brecha tributaria, que es más cercana a lo que uno tiene en mente cuando se hace este tipo de preguntas. Es la diferencia entre lo que la gente debería pagar si cumpliera el 100 por ciento y lo que en realidad paga. Lo que hemos proyectado de recaudo adicional por lucha contra la evasión para el 2024 es nuestra estimación de cuánto le vamos a poder morder a la evasión el próximo año.

¿Y eso es más o menos frente a lo que han recaudado en años anteriores?

La Dian no venía manteniendo estas cifras de manera consistente, así que lo primero que llegamos a hacer es fortalecer el análisis estadístico para medir hacia atrás estas cifras y estamos construyendo una serie de tiempo. Respecto al 2022, las obligaciones tributarias todavía no se han vencido. De hecho, en este momento, se sigue pagando el impuesto de renta, así que no hay una cifra del año pasado porque todavía no sabemos cuál es el recaudo.

Este viernes la Dian declaró una contingencia. ¿A qué se debe y qué facilidades van a tener los contribuyentes?

Estamos acostumbrados a que la Dian declare contingencias cuando hay situaciones muy graves. Sin embargo, nosotros la declaramos porque durante el transcurso del día estuvimos cargando el nuevo sistema de presentación de declaración de renta de las personas naturales. Aunque el servicio estaba funcionando, vimos que en algunos momentos se presentaron ciertas dificultades técnicas y preferimos darles más plazo a los contribuyentes. Los que tenían plazo hasta el viernes 22 de septiembre para presentar su declaración podrán hacerlo hasta mañana. Como se dice popularmente, van a poder cacharrear la plataforma sin que haya un vencimiento inmediato.

¿De qué manera piensa que va a ayudar a los contribuyentes esta nueva plataforma que crearon?

Es muchísimo más rápida e intuitiva. Generalmente, muchas personas han venido pagando a otros para recuperar la contraseña o para que les hagan la firma electrónica. Ahora todo eso es más fácil, como cualquier página web. Una vez la persona entra a la plataforma lo primero que le muestra es la declaración de renta sugerida y cuánto debería pagar. Si el contribuyente está de acuerdo, puede firmar y pagar de inmediato a través de PSE o descargar un recibo de pago para llevarlo al banco. Si no está de acuerdo, puede editar la declaración sugerida de dos maneras: en el modo experto y en el no experto. Creo que lo más novedoso de la plataforma es la opción de no experto porque hace a los contribuyentes una serie de preguntas acerca de su realidad económica. No están en lenguaje tributario y contable, sino en términos del día a día que la persona puede entender mejor.

¿Cómo va el recaudo de renta este año y cuántos contribuyentes esperan que paguen?

Hay 4,8 millones de contribuyentes que están obligados a presentar la declaración de renta este año hasta el próximo 19 de octubre. De ese total, esperamos que alrededor de la mitad, unos 2,4 millones de personas, paguen realmente renta.

¿Cuántos morosos tiene identificados la Dian por este concepto y cuánto le deben a la entidad?

En este momento, tenemos identificados a unos 165.000 morosos de renta que deben 600.000 millones de pesos.



NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Subeditora de Economía y Negocios

En X: @noe_cig