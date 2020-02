La epidemia de covid-19 golpea la industria de la moda mundial

Con la propagación del coronavirus las industrias de la moda y el lujo también se han visto afectadas, y las consecuencias se empiezan a evidenciar con pérdidas económicas. La cadena de suministro global de la moda está siendo interrumpida, teniendo en cuenta que China produce un tercio de la indumentaria global, y adicionalmente los chinos son los consumidores más grandes de moda en el mundo.

Desde el 2012 han impulsado el 70 por ciento del crecimiento en el segmento de lujo.

Según el portal Business of Fa-shion, la industria del lujo reporta 43.400 millones de dólares de pérdidas a medida que el pánico por el coronavirus se vuelve global. Un reporte reciente del comité italiano de marcas de lujo Altagamma, Boston Consulting Group y la firma de inversión Bernstein predice que incluso las marcas más ágiles podrían tener una disminución de 10.000 millones de euros y la industria podría perder entre 30.000 y 40.000 millones de euros en ventas este año.



“Cuanto más dure el brote, más problemático y más tiempo tomará para que las marcas se recuperen”, dijo Mario Ortelli, socio gerente de los asesores de lujo Ortelli & Co., en el artículo publicado por Business of Fashion. “El primer trimestre de 2020 será uno de los peores de la industria del lujo en años, aunque algunas marcas estarán más expuestas a los riesgos que otras”.



Como resultado, los puntos de venta en aeropuertos y lugares turísticos están experimentando una desaceleración, mientras que otras firmas como L’Oréal impulsan sus ventas online tras el cierre de establecimientos físicos.

Aunque no se prevé un crecimiento de este sector, según un informe del grupo de banca de inversión Goldman Sachs, el beneficio caerá un 11 por ciento en total, mientras que para el 2021 el panorama será más positivo con un incremento entre el 6 y el 8 por ciento. “En tiempos de incertidumbre, el consumidor de artículos de lujo pospone sus compras, creando un estímulo adicional para el crecimiento en la recuperación”, asegura el estudio.



Las semanas de la moda

Tras el anuncio de la cancelación de la Semana de la Moda de Shanghái (China), que estaba programada del 26 de marzo al 2 de abril, y la incógnita sobre qué pasará con la de Pekín, las cuatro semanas de la moda más importantes –Nueva York, Londres, Milán y París– ya empezaban a sentir los efectos del coronavirus.



En ese orden, las fashion weeks de la Gran Manzana y la capital británica fueron las primeras afectadas debido a la ausencia de varios diseñadores y compradores asiáticos, así como de medios de comunicación.



En Londres, por ejemplo, se tomaron medidas de precaución como limpiezas profundas en el lugar principal de los desfiles, y los tapabocas y antibacteriales se convirtieron en un accesorio más.



En Milán, las consecuencias fueron mayores. En plena mitad de la Semana de la Moda se reportaron varios casos de contagiados en Italia, y se prendieron las alertas. Una de las primeras firmas en tomar acciones fue Moncler, al cancelar la exhibición pública Moncler Genious, que se iniciaba el 23 de febrero.



Después, faltando menos de 24 horas para la pasarela, Giorgio Armani comunicó por redes sociales que su desfile sería a puerta cerrada como medida preventiva. El día siguiente la firma anunció el cierre durante una semana de sus oficinas centrales y los centros de producción en Lombardía, Emilia Romaña, Véneto, Trentino y Piamonte. También se hizo viral una foto del diseñador italiano usando tapabocas en el momento en que llegaba al evento.



Sin embargo, el mismo día y casi simultáneamente se llevaron a cabo otras pasarelas con total normalidad, una de ellas, incluso, con aproximadamente 600 invitados. Pero también se notó la ausencia de público asiático en los eventos.



Según un reporte de CNN, cerca de 1.000 periodistas y compradores chinos se ausentaron en esta temporada y la Cámara Nacional de la Moda Italiana tomó la decisión de cancelar las pasarelas que se llevaban a cabo el día lunes 24 de febrero, día en que finalizaba la edición de otoño-invierno 2020 de la Semana de la Moda de Milán. Continuando con el calendario, llegó el turno de París, y seis firmas chinas de la programación oficial cancelaron su participación en la Semana de la Moda.



“Los creadores Masha Ma, Shiatzy Chen, Uma Wang, Jarel Zhan, Calvin Luo y Maison Mai no podrán presentar sus colecciones en París durante la próxima Semana de la Moda”, explicó un vocero de la Federación de Alta Costura y Moda.



Por su parte, Uma Wang, otra de las firmas, cambió el formato de pasarela por presentación. En cambio, firmas como Dior, Saint Laurent y Kenzo realizaron sus pasarelas de manera habitual.



Por otro lado, ante la incertidumbre, Chanel y Prada, que iban a presentar nuevas colecciones en mayo en Pekín y Japón respectivamente, también anunciaron que no llevarán a cabo dichos eventos.



“Esta decisión se ha tomado como una medida de precaución y como un acto de responsabilidad y respeto hacia todas las personas que trabajan y que planeaban asistir a nuestro desfile Resort 2021”, le explicó Prada a la revista WWD.



A pesar de la crisis en las semanas de la moda, los diseñadores y las marcas encontraron un aliado en la tecnología. Varios eventos fueron transmitidos en línea y así mismo están “apostando por dar una visibilidad especial en sus perfiles en redes sociales y páginas digitales para aquellos diseñadores que no puedan mostrar sus colecciones tal y como estaba previsto”, según el vocero de la Federación de Alta Costura y Moda de París.

Firmas muestran solidaridad

Antes de iniciarse la Semana de la Moda de Milán, la Cámara Nacional de la Moda Italiana lanzó la campaña China, We Are With You (‘China, estamos contigo’) para mostrar su apoyo y solidaridad y en la cual se unieron personalidades de la industria como Irina Shayk y Chiara Ferragni.



Así mismo, por medio de esta campaña, la organización italiana también se comprometió a producir una gran cantidad de contenido en chino, tales como desfiles de moda, entrevistas e imágenes de backstage para las personas que no pudieron asistir a los eventos.



Durante las semanas de la moda, varios diseñadores también expresaron su apoyo a través de mensajes en sus prendas o con actos sorpresas como el del final de la pasarela de Giorgio Armani. Doce modelos chinas salieron vestidas con qipao all’Armani, unos looks inspirados en la tierra del dragón.



Por su parte, Dolce & Gabbana está apostando por la investigación y realizó una donación a la universidad italiana Humanitas University, con el fin de apoyar un estudio con el cual se busca “aclarar las respuestas del sistema inmune al coronavirus y sentar las bases para desarrollar las intervenciones, los diagnósticos y las terapias que sean necesarios para acabar con el virus”, aseguró la firma en un comunicado.

Otros sectores afectados

La feria de relojería y joyería más importante del mundo, Baselworld, en Suiza y que se llevaría a cabo del 30 de abril al 5 de mayo del 2020, anunció que aplazará su próxima edición para enero del 2021 “por razones de seguridad sanitaria”, según indicaron los organizadores. Se espera que el espectáculo se lleve a cabo desde el 28 de enero hasta el 2 de febrero del 2021.

CAMILA VILLAMIL NAVARRO

PARA EL TIEMPO