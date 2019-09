La educación es fundamental para los negocios de la industria 4.0

El foro 'Alianza del Pacífico: Oportunidades empresariales para Colombia', realizado por la Universidad Ean y Diario Portafolio, dejó una importante conclusión para el país: la educación de los jóvenes y su movilidad a instituciones educativas de otros países es primordial para que puedan competir en mercados volcados a la digitalización y a los avances tecnológicos de la cuarta revolución industrial.

Frente a este tema, Enrique Muñoz, director de Relaciones Gubernamentales para América Latina de Grin Scooters, dijo que "la Alianza del Pacífico ofrece oportunidades enormes. Por ejemplo, compartir las experiencias que hay en negocios en los cuales tenemos que construir de manera conjunta: las empresas con las autoridades y con los usuarios. Eso requiere también aprender de las experiencias de otros países, y abrir nuevos espacios a nuevas oportunidades empresariales".



Mientras tanto, Julián Guzmán, gerente General de la empresa automotriz Ambacar, explicó con el caso de esta compañía los desafíos que se enfrentan las firmas que abarcan diferentes mercados: Ambacar tiene "vehículos de marca china, ensamblados en Ecuador, traídos y vendidos en Colombia. ¿Qué vemos como reto?: entender el mercado de cada uno de los países. Una cosa es el consumidor en China, otra el consumidor en Ecuador y otra cosa, el colombiano. Todos tienen unas expectativas sobre los productos diferentes. Esto nos pone otro reto a todos los empresarios y comercializadores de productos de saber qué quiere el cliente" según el mercado al que pertenezca.

Sin embargo, el tema de la industria 4.0 lo puso sobre la mesa el Embajador de Chile en Colombia, Ricardo Hernández Menéndez, quien aseguró que "los desafíos en la Alianza del Pacífico son inmensos, porque hoy [el mundo] ya no es lo que firmamos en Paraná, hoy tenemos el comercio digital, la sociedad de la información y el conocimiento, el cambio climático y el fenómeno de las migraciones, lo que nos demanda un esfuerzo adicional de creatividad y compromiso para seguir avanzando".



Este tema abrió en el foro una discusión en torno a la educación de los colombianos. En palabras de Juan Andrés Duarte, presidente de la Junta Directiva de la ANDI del Futuro, "el emprendimiento no tiene edad. (...) Hace rato entendimos que la educación tradicional ya no es relevante. Hay que hacerla relevante y pertinente, que pueda tener impacto: empezar desde pequeños en programación, idiomas, robótica, big data y dar herramientas para la economía 4.0 es fundamental. Todas las empresas que piensen quedarse tradicionales están condenadas a morir".

Durante el foro, representantes de los cuatro Estados Asociados de la Alianza del Pacífico hicieron presencia y compartieron escenario con la nueva rectora de la Universidad Ean, Brigitte Baptiste. Foto: Eduardo Lora / EL TIEMPO

Por su parte, Mario Estupiñán Alvarado, presidente de Fiduciaria de Occidente, explicó que "la educación, los educadores y los estudiantes nos debemos adaptar a los cambios y retos que nos presenta la nueva economía. Creo en la capacidad de los estudiantes de poder migrar hacia otras latitudes a estudiar. Esa transferencia de conocimiento, de culturas, el cambio en el 'mindset', salir un poco del ambiente normal en el que nos hemos desarrollado toda la vida y tener esa capacidad de sentarnos en una negociación, en un aula académica al otro lado del océano, es fundamental para que el día de mañana esos estudiantes puedan salir a desarrollar sus negocios y emprendimientos”.

El tema fue complementado por Lorena Piñeiro, decana de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la Universidad Ean, en su discurso de presentación del MBA presencial de esta institución, al comentar que "en la Universidad Ean estamos convencidos de que este exitoso proceso de integración [la Alianza del Pacífico] genera un reto para todos nuestros profesionales. Es por ello, que hoy estamos trabajando en una apuesta novedosa en la formación de empresarios y líderes, no solo en competencias blandas que son tan importantes y en competencias duras, sino en la consolidación de redes de contacto a escala regional y global. Ser competitivo requiere entender que el mañana es hoy y que el presente fue ayer".



