La aprobación de la reforma tributaria en las comisiones terceras de Cámara y Senado, y las fórmulas del presidente Gustavo Petro para enfrentar la carestía récord, pusieron de presente, durante la semana, que la economía está tomándose el escenario de las discusiones y decisiones políticas del país.



El primer ámbito de estos acontecimientos de los últimos días está relacionado con los impuestos y el gasto del Gobierno, y el segundo está vinculado con la moneda, su poder de compra y la tasa de cambio.



La votación de la reforma fiscal en el Congreso así como los debates relacionados con las maneras de combatir las alzas de precios llaman la atención sobre dos cosas: el regreso al país de algo a lo que ya se había desacostumbrado, un mayor intervencionismo estatal en la dinámica de la economía. Y, segundo, cortos de comunicación dentro de las personas del Gobierno que involucran al mismo Presidente.



La mayor intervención estatal se asoma cuando el dato de la inflación más elevada de los últimos 23 años lleva a Petro a referirse a las alzas de las tasas de interés con las que el Banco de la República intenta contener los precios, que, según él, no sirven. Los mensajes fueron interpretados por diferentes voces como un ataque a la independencia de la entidad encargada de emitir el dinero en Colombia.

Luego vendría la operación del nuevo modelo de junta independiente para una entidad que es sui géneris: no es pública, pero tampoco es privada, que habría de adoptar una estrategia de inflación objetivo. Esta consiste en tomar decisiones que apunten a que las alzas de precios se ubiquen dentro de un rango meta, que en la actualidad está entre 2 y 4 por ciento anual.



Para el 2009, 18 años después de haber sido creada la junta, la inflación había bajado al 3 por ciento anual.

Durante la campaña por la Presidencia, a comienzos del presente año, Petro ya había mencionado la posibilidad de cambiar el modelo de la junta independiente por otro de conformación corporativista. En sus palabras, una junta que se conforme con representantes de las “organizaciones productivas”.



De esta forma, planteó la posibilidad de cambiar el actual perfil técnico por uno en el que los miembros representaran los intereses de los sectores que tengan la posibilidad de tener un asiento.





En su momento, el presidente del centro de estudios económicos Anif, Mauricio Santamaría, comentó que las “organizaciones productivas y otros actores obviamente buscarán proteger sus propios intereses, acabando de tajo con la imparcialidad que debe tener la junta. Imagínense a los gremios empresariales y a los sindicatos decidiendo la política monetaria. ¡Seguro desastre!”.



De la misma forma, las ideas que ha venido soltando el mandatario sobre la banca central han estado acompañadas de otras relacionadas con pensiones y salud, en donde se ha planteado regresar al papel que tuvo el Estado cuando manejaba estas dos esferas de la política social a través del Instituto de Seguros Sociales (ISS).



En cuanto a los aparentes cortos de comunicación entre los miembros del Gobierno, relacionados con la política económica, estos se insinúan en las reacciones de Petro ante la inflación récord.



En la mañana en que el Dane informó que el costo de la canasta familiar había aumentado 11,4 por ciento anual en septiembre, el Presidente expresó en su cuenta de Twitter dos ideas que dejan dudas sobre la coordinación dentro del Gobierno, en asuntos económicos: una relacionada con un posible control de capitales, y otra sobre el papel del representante del Gobierno en la Junta del Banco de la República.



En el primer aspecto, Petro dijo que si el Emisor subía las tasas para evitar la fuga de capitales, se podría usar mejor un impuesto a capitales golondrinas. Al día siguiente, el dólar subió hasta su precio máximo histórico, y expertos relacionaron la escalada a la posibilidad de cobrar impuestos a la salida de capitales.

En la noche, el ministro Ocampo dio una declaración contraria a la del primer mandatario al decir que el Gobierno no va a proponer un control de cambios. Con respecto al papel en el Emisor, el mandatario señaló que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien preside y vota en la junta de la entidad, se había opuesto al incremento de la tasa de interés. Sin embargo, todos los votos de la junta del 29 de septiembre fueron en favor de subir las tasas.



Respecto a la tributaria, esta se aprobó en primer debate en las comisiones terceras del Congreso por un monto de 21,5 billones de pesos, menor a los 25 billones de pesos planteados el pasado 8 de agosto. Sin embargo, esta sigue siendo la meta más ambiciosa en un proyecto de este tipo.



Varios congresistas dijeron que se había aprobado ‘a pupitrazo’, pues casi no tuvieron tiempo de revisar la ponencia que se radicó el martes en la noche y se discutió el jueves. Además, destaca que Cambio Radical tomó la decisión de salirse del recinto y no participó en la discusión.



En las próximas semanas avanzará el debate de la tributaria para llegar a discusión de plenarias a finales de mes. Entre tanto, los analistas están expectantes por si se mantendrá o no la volatilidad en el mercado colombiano, en especial, en la divisa estadounidense. Todo ello, en medio de una inflación galopante y de unas tasas de interés para controlarla que ya llegan al 10 por ciento.

