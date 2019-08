Economía mundial, ¿rehén de guerra entre China y EE. UU.?

Los vientos de guerra comercial entre China y EE. UU. están más fuertes que nunca y su coletazo se sintió esta semana, con una disparada del dólar, que en Colombia sobrepasó la barrera de los 3.400 pesos, en medio de la amenaza latente de una guerra de divisas, toda vez que el Gobierno chino tomó la decisión de devaluar su moneda, el yuan, hasta debilitarla más allá de las 7 unidades por dólar.



El sacudón en los mercados financieros no se hizo esperar, evidenciando así que la economía global es una barca al vaivén de la ola que provoque el presidente Donald Trump y la manera como le responda su homólogo en China Xi Jinping, como sucedió esta semana.

El presidente Trump anunció nuevos aranceles del 10 por ciento sobre los 300.000 millones de dólares restantes de las importaciones chinas, a partir del 1.º de septiembre.



En medio del ‘da que te vienen dando’, China ordenó suspender las importaciones de productos agrícolas de Estados Unidos, y el temblor económico en el resto del mundo se sintió en alto grado.

Más vulnerables

Algunos expertos destacan que una de las monedas que más se devaluó fue el peso colombiano, que también venía afectada por los términos en los que se dio la decisión de la Reserva Federal (Fed), de bajar las tasas de interés en Estados Unidos, lo que demuestra que nuestra economía y la economía global son prisioneras, tanto de la guerra comercial como de los demás movimientos que haga Estados Unidos.



“Colombia ha sido tan afectada, la moneda se ha depreciado más que cualquier otra porque en momentos de volatilidad e incertidumbre salen a flote las vulnerabilidades. Nosotros tenemos una: un déficit en la balanza de pagos muy elevado. Esto sale a relucir cuando los mercados están inestables y los inversionistas están actuando con nerviosismo”, expresó el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Incertidumbre total

La puja entre la Fed y el propio presidente Trump es otro fenómeno que le está causando remezones constantes a la economía global. En el caso de las tasas de interés, la presión que ejerce Trump sobre la banca central para que se relaje más está causando una incertidumbre comercial, mientras que “los mercados esperan subidas en septiembre y diciembre”, indicó Esty Dwek, directora de Estrategia Global de Dynamic Solutions.



Ese choque de trenes con la política monetaria se estaría promoviendo para que sea esta (la política monetaria) la que mitigue los riesgos económicos con nuevos recortes en las tasas de interés. “Esto añade una protección a su disputa comercial”, analizó Dwek, quien además advirtió que, “hasta que no haya un costo político serio con un crecimiento mucho más débil en EE.UU. o una venta significativa del mercado, Trump mantendrá su postura actual”.

Volatilidad seguirá

Durante la semana, en Colombia, el propio ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se refirió al dólar como un fenómeno que podría tener efecto fiscal si se mantiene, por la deuda que el país tiene en dólares (US$ 133.988 millones a mayo). Por ello, el gran interrogante para el mercado es cuál es el nivel adecuado de la divisa y hasta cuándo seguirá teniendo presa a la economía global.



Al respecto, analistas como Juan David Ballén, de Casa de Bolsa, advierten que sobre esta divisa no se puede hablar de un nivel máximo favorable. “Más que un nivel óptimo de dólar, es que se mueva con poca volatilidad; los movimientos en gran magnitud y en corto tiempo no son benéficos para nadie. La fortaleza del dólar suele generar más perjuicios que beneficios, y más aún bajo la coyuntura actual, al estar acompañada de la debilidad de la economía a nivel global”.

El peligro para Colombia

Para los analistas, el peligro que advierten todas las naciones está presente también en Colombia. “Bajo la desaceleración económica actual, un dólar fuerte no es bueno para importadores ni exportadores debido a que la demanda mundial está débil”, indicó Ballén.



Otro punto de quiebre en el país es el deterioro del déficit de la cuenta corriente, que “se espera que este año aumente hasta 4,4 por ciento desde el mínimo de 3,3 registrado en 2017”.



Todo esto podría dificultar la recuperación económica que tiene el país, pues “hasta que el ciclo económico a nivel mundial no toque fondo, el dólar, al ser sin duda el activo refugio por excelencia, continuaría al alza y va a dificultar la recuperación económica actual del país”, agregó.



Para Javier Díaz, presidente de Analdex, gremio exportador, tampoco se puede hablar de un nivel adecuado de la tasa de cambio. “Lo que hay es una tasa real de equilibrio, que de todas maneras es subjetiva, pues responde a lo que se quiere de la economía. Hoy por hoy, la tasa de equilibrio debería estar alrededor de 3.300 pesos”. Esto, para Cárdenas, sería lo ideal, pues “una tasa de cambio alta empieza a generar efectos negativos; el más natural, la presión inflacionaria, pero también una tasa de cambio alta hace que el valor de nuestra economía, medido en dólares, disminuya”.

Vaivén del dólar no es muy positivo para Colombia

Para Diego Camacho, director de investigaciones económicas de la firma Ultraserfinco, no es mucho lo positivo que hay en medio de esta guerra comercial y la volatilidad del dólar. “Se esgrime que la devaluación protege a la industria nacional, lo que resulta falso, pues lo que Colombia importa es porque no se produce en el país. Por el contrario, la devaluación encarece tanto la compra de bienes de capital como la compra de insumos y bienes intermedios, lo que a la postre se traduce en inflación al productor, al consumidor y menor demanda de bienes”.



El experto agregó que “la volatilidad reciente afecta la confianza tanto de productores como de consumidores, y en conjunto todo esto afecta la demanda interna y, por lo tanto, el registro de la actividad económica”.



