Después de dos años en los que la inflación en Colombia se mantuvo al alza, comienza a ceder. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que cayó por segundo mes consecutivo (en mayo registró el 12,36 por ciento), luego de haber llegado en marzo al pico de 13,34 por ciento.



Francisco Joaquín Cortés, profesor de Finanzas de la Facultad de Empresa y Comunicación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), explica los efectos del comportamiento de la inflación, así como las previsiones frente al panorama económico de Colombia.

¿Qué horizonte se divisa para la economía de la sociedad colombiana?

Se espera un horizonte para el bienio 2023-2024 de cierto estancamiento de la economía colombiana, unido a unas tasas de inflación elevadas. La reducción de las perturbaciones internacionales, asociadas a la inflación de oferta, probablemente permitan sentar las bases para un crecimiento algo mayor a partir de 2025.



Para 2023 se prevé que la economía crecerá por debajo del 1 por ciento y para 2024, que lo hará por debajo del 2 por ciento. Cifras que se alejan claramente de los crecimientos del 11 por ciento en 2021 y superiores al 7 por ciento en 2022.

Se espera cierto estancamiento en la economía del país. Foto: iStock

¿Qué índices y parámetros nos pueden mostrar lo que sucedería en materia inflacionaria en lo que queda del año?

Todo apunta a la contracción de la economía colombiana en 2023 que se pone de manifiesto en la ralentización del consumo privado; por lo que, consecuentemente, la contención inflacionaria que se ha producido en los últimos meses probablemente continúe en los próximos.



No obstante, la inflación sigue siendo muy alta en comparación con los índices prepandémicos, como consecuencia de una economía sobrecalentada que supuso un crecimiento del 7,5 por ciento en 2022 y del entorno del 11 por ciento en 2021. Si en 2019 la inflación se situaba por debajo del 4 por ciento, y llegó a caer por debajo del 2 por ciento en los años centrales de la pandemia, el último dato interanual proporcionado por el Dane, correspondiente al mes de mayo de 2023, sitúa el crecimiento interanual de precios en el 12,36 por ciento, todavía muy por encima del 9,07 por ciento de variación interanual de mayo de 2022.



La inflación sin alimentos se situaba en el 11,59 por ciento. No obstante, en los dos últimos meses se aprecia una ralentización de los precios que probablemente se acuse aún más a lo largo de 2023 por el enfriamiento de la economía.



De hecho, la inflación interanual de abril se situaba en el 12,8 por ciento. Habrá que esperar a los próximos meses para ver si se consolida esta tendencia con algo más de rotundidad como consecuencia de la desaceleración de la economía, que espera cerrar 2023, y probablemente 2024, con un moderado crecimiento del PIB claramente por debajo del 1 por ciento y por debajo del 2 por ciento respectivamente. No obstante, se espera que la inflación cierre al año 2023 en el entorno del 9 por ciento para volver a niveles prepandémicos en 2024, donde las previsiones se centran en el 5 por ciento.

Se estima que el crecimiento del PIB será de 1 por ciento al cerrar 2023 Foto: iStock

¿La inflación en Colombia es de tipo monetario o se debe a una baja oferta de productos en el mercado?

Las altas tasas de inflación de Colombia, que comenzaron su escalada a partir de 2021, se deben a dos razones fundamentales: una de demanda y otra de oferta. Por un lado, la reactivación del consumo y de la economía, y su probable sobrecalentamiento, después de la pandemia. Por otro lado, desde la oferta, tenemos la guerra de Rusia y Ucrania y sus consecuencias en los precios agrícola y de la energía.



Si bien los elementos perturbadores de la oferta están reduciendo su impacto, los elementos de demanda siguen mostrando fortaleza. Podemos decir, en consecuencia, que la inflación de oferta está cediendo a la inflación de demanda, por lo que el problema no es esencialmente monetario.

¿Qué efectos concretos sobre la economía tiene la devaluación en Colombia?

Las devaluaciones tienen efectos claros a corto plazo, en términos de posición competitiva nominal de las empresas frente al exterior, pero las consecuencias en términos de inflación e inestabilidad financiera son claras. En la actualidad, el cierto fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar, en parte alimentado por la situación bancaria en Estados Unidos, está ayudando probablemente al control de la inflación.

El fortalecimiento del peso colombiano frente al dólar podría estar ayudando al control de la inflación. Foto: iStock

¿Los anuncios de varias reformas del presidente Gustavo Petro están afectando el comportamiento económico en Colombia?

El escenario de la economía colombiana requiere de reformas estructurales para que la actividad recupere el crecimiento “sano”. El FMI ha apoyado las reformas del presidente Petro en términos fiscales, el plan financiero y la subida de tipos de interés. Esperemos que tengan efecto a medio y largo plazo, pues las circunstancias y la coyuntura económica actuales no apuntan a que se vean resultados positivos a corto plazo.

¿Cómo se ve desde el exterior la situación económica de Colombia?

Desde el exterior se observa en Colombia un comportamiento similar al de otras áreas económicas. La amenaza del estancamiento secular con elevadas tasas de inflación, que nos podría recordar mutatis mutandis a los años setenta, sigue estando presente.



El Banco de la República, al igual que otros bancos centrales de otras áreas económicas, parece estar en su fase final del ciclo alcista de tasas de interés. Dichas tasas se mantendrán a lo largo de 2023 y probablemente tengan su efecto sobre el control de la inflación. A partir de ahí, podría relajarse la política monetaria para volver a crecimientos más positivos.

JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL EL TIEMPO

MADRID

