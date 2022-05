El mayor impacto de la de digitalización de Colombia lo han tenido las empresas del país –sean privadas o públicas–, las conexiones de las personas también han tenido un incremento, pues en 2018 había cerca de 32 millones de conexiones, y el Gobierno se había puesto como meta cerrar su cuatrienio con 45 millones de conexiones.



Esa base de conectividad –que, de acuerdo con el último boletín trimestral de las TIC, fue superada al final del 2021 cuando se lograron 46,4 millones de conexiones, de las cuales 8,44 millones fueron accesos fijos y 38 millones fueron accesos móviles– permitió que crecieran las compañías, emprendimientos y el desarrollo del comercio en línea..

El impacto, según el Dane,en 2021 del sector TIC ascendió a 40,2 billones de pesos presentando un crecimiento de 10,1 por ciento con respecto a 2020; mientras que ese año fue de 36,5 billones de pesos, con un crecimiento de 2,5 por ciento con respecto a 2019.



El objetivo de la digitalización de las empresas sirve para dominio .Co y para que empresarios y emprendedores pudieran acceder a una página web que les ayudara a promocionar sus productos. En 2021 lideraron dos convocatorias con un kit gratuito con herramientas digitales para consolidar sus negocios y de esta manera se les apoyara en su proceso de reactivación económica.



Así, 18.246 empresarios y emprendedores de todos los departamentos del país fueron beneficiados con la entrega de dominios gratuitos a través de las convocatorias Nación Emprendedora y Soy .CO.



En el marco de Colombia 4.0, la ministra de las TIC, Carmen Ligia Valderrama, apuntó que Colombia está superando los 145 millones de dólares en ventas de video-juegos.

“El país se ha posicionado como un escenario de tecnología, innovación y han confluido muchos elementos que nos han posicionado como el Silicon Valley de la región, el conocimiento y el ecosistema de emprendimiento están liderando. Esto quiere decir que se está moviendo la innovación y es producto de los esfuerzos de muchos actores, privados y gubernamentales”, manifestó.



De acuerdo con el presidente Iván Duque, Colombia se ha venido posicionando como un referente de la industria TIC. Por ejemplo, según datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, para el 2019 existían más de 10.264 empresas registradas en el sector de las Industrias Creativas y de Contenidos, con alrededor de 48.000 empleos generados.



“Estamos formando 100.000 programadores, desarrollando un ecosistema donde las empresas, los startups tecnológicos no pagan impuesto de renta durante los primeros años, siempre y cuando haya un mínimo de inversión y empleos; hemos logrado que la inversión extranjera no minero-energética crezca 196 por ciento, no solamente como espacio para la tecnología, sino como el país líder en la SosTECnibilidad, donde la agenda ambiental y la cuarta revolución industrial van de la mano”, resaltó Duque.



Durante la inauguración de Colombia 4.0, Steve Wozniak, cofundador de Apple, afirmó que Colombia podría convertirse en el próximo Silicon Valley de América Latina, gracias al desarrollo tecnológico.



“Colombia es uno de los primeros lugares que visité fuera de Estados Unidos para hablar de emprendimiento y de innovación y de tecnología, y creo que hay mucho potencial en el país, los emprendedores deben mostrarle al mundo sus ideas al punto de producir algo, eso significa que no temen lograr el éxito, hay que confiar en la disrupción del sector e impulsar las ideas que más dinero pueden dar”, dijo Wozniak

