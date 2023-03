En su columna semanal Cuentas Claras, Mauricio Galindo, editor económico de EL TIEMPO, ofrece los curiosos datos alrededor de las noticias que sucedieron en los últimos 7 días

En esta ocasión,el termómetro de Colombia en la OCDE, los puestos más buscados y los mayores salarios, los cambios en los fletes marítimos y las menores tasa de desempleo del milenio, entre otros.

Colombia frente al termómetro de la Ocde

Frente al promedio de los otros países de la Ocde, Colombia aún muestra un crecimiento superior, pero rezago en empleo e inflación. El desempleo en Colombia, ajustando los efectos estacionales, era de 11,5 % en enero, y en la Ocde, de 4,1 %. La inflación en Colombia en febrero fue de 13,3 %, y en la Ocde, de 9,2 % en enero. Pero el crecimiento del PIB en 2022 fue de 7,5 % en Colombia, y de 4,1 % en la Ocde

Los mayores sueldos de cargos más buscados

Dentro de los cargos más demandados en el mercado laboral en Colombia, el que tiene mayor sueldo es el de director financiero para el que se ofrecen sueldos hasta de $ 60 millones. Según un informe de la firma de reclutamiento Pagegroup, siguen los gerentes comerciales y gerentes de mercadeo en los sectores de consumo masivo y de comercio al por menor, a los que se les ofrece hasta $ 45 millones.

Crisis de contenedores parece ya ser historia

El costo de los fletes marítimos, que se comenzó a disparar hacia mayo del 2020, con la crisis de los contenedores por la pandemia, se ha devuelto a niveles de hace tres años. De acuerdo con un análisis de Analdex, el flete de un contenedor de 40 pies arrancó el 2020 costando menos de US$ 2.000. Tras la escalada, alcanzó un pico de US$ 10.377, hacia agosto de 2021. Desde ahí, bajan 83 %, hasta US$ 1.806.

Las menores tasas de desempleo del milenio

Desde el 2001 hasta la actualidad, la tasa de desempleo que ha tenido Colombia fue el 8,5 % registrado en noviembre del 2015. En la actualidad, 31 de los 38 países de la Ocde tienen niveles de desocupación inferiores a ese mínimo de Colombia. En ese periodo, el menor desempleo registrado fue el 1,7 % de febrero de 2019 en República Checa. En EE. UU., el menor nivel es el 3,4 % observado hace dos meses.

