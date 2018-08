La Costa, con su economía en ascenso

28 de agosto 2017 , 08:17 a.m.

28 de agosto 2017 , 08:17 a.m.

La producción industrial de la Costa Caribe colombiana tuvo el mayor crecimiento del país en el último trimestre del 2016, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane. Con un ascenso de más del 5 por ciento, esta región se mantiene pionera en el desarrollo económico para Colombia, seguida por el Eje Cafetero.

Las ventas reales de la industria en este enclave del país aumentaron 2,8 por ciento durante el año pasado. Barranquilla, Malambo, Soledad, Cartagena y Santa Marta se han convertido en los centros de operaciones de esta gran bonanza.



La producción de bebidas que creció el año pasado 14,9 por ciento en manufacturas (9,3 por ciento), productos químicos (con 6 por ciento), minerales no metálicos con 2,7 por ciento, productos de plástico 2,3 por ciento y alimentos con el mismo porcentaje.

Estos fueron los productos encargados de “jalonar” el crecimiento que hoy lleva a la Costa a convertirse en una de las economías más estables del país. Este buen ambiente hace parte también de un plan de inversiones que la industria y el comercio han hecho en esta zona y que en los últimos dos años asciende a US$ 592 millones. La presencia de nuevas empresas y multinacionales y el buen comportamiento del dólar han sido parte esencial de este posicionamiento.

Colombia goza de una privilegiada ubicación geográfica que la convierte en un punto importante para el dinamismo y crecimiento del sector económico, especialmente para las operaciones de comercio exterior. Los puertos de Santa Marta y Barranquilla han jugado un papel especial en este auge de la zona, apalancando no solo la economía local, sino también la nacional.



En el caso de Santa Marta, la transformación ha sido notable. El puerto ha hecho importantes inversiones para convertirse en una terminal de cargue y descargue mucho más eficiente, siendo hoy el puerto más importante a nivel nacional en el manejo de productos perecederos como el banano, aguacate, uchuvas, y otros.



En Barranquilla las inversiones también han sido importantes, porque este punto está en el proceso de convertirse en la mejor plataforma logística del país. No en vano, en el 2016 se movilizaran 8’504.525 toneladas de carga, aumentando las cifras respecto a años anteriores. “Es un hecho que la industria portuaria del país trabaja arduamente para responder a los retos que impone el comercio mundial, esfuerzos que se concretarán en una mayor competitividad no solo de los terminales, sino de la oferta de servicios para atender a las líneas navieras y, por supuesto, a las empresas que buscan movilizar su carga bajo los más altos estándares operativos y de seguridad. El mayor reto para el desarrollo del sector portuario es lograr la modernización de la infraestructura y del equipamiento, en especial, en lo que corresponde a las vías de acceso a los terminales”, señaló Alberto Jiménez Rojas, presidente de Compas.



La costa Caribe es una de las zonas claves para facilitar la afluencia y despacho de mercancías, así como para la llegada de empresas al territorio colombiano; podría decirse que parte de su crecimiento se ha acelerado gracias a la puesta en marcha de los tratados de libre comercio y los beneficios arancelarios para la cadena logística.

Incluso, zonas francas como la de Bogotá han emprendido importantes alianzas que incluyen un megaproyecto propio que espera convertirse en un proyecto industrial de talla mundial. “Este clúster industrial es de gran importancia para nosotros por el valor agregado que nos genera, ya que nuestra visión en este momento está puesta en fortalecer nuestra presencia en la Costa, apostándole a su desarrollo con la implementación de dos grandes proyectos que abarcan Barranquilla y Cartagena”, afirmó Diego Gaitán, gerente general de Desarrolladora de Zonas Francas S.A de Bogotá.



Crecimiento empresarial

Según cifras de la Cámara de Comercio de Cartagena, el sector empresarial representó un incremento del 7,4 % en sus pymes respecto al mismo periodo del año pasado. Una de las iniciativas que más ha impulsado este desarrollo es Cartagena Emprende, un programa que cuenta con modalidades para crear microempresas en las zonas más vulnerables de la ciudad amurallada.



Proyectos como el que lideran el Ministerio de Comercio y Turismo, en asocio con Bancóldex, donde se vienen trabajando estrategias para el fortalecimiento de las apuestas productivas de Cartagena y Bolívar. En estos espacios se han diseñado estrategias y líneas de acción para los clústeres de turismo, cacao, astilleros, náutico, logística, con el fin de capacitarlos y orientarlos en la creación de negocios más rentables y sostenibles.

Megaproyecto Monsú

Esta nueva ciudad industrial y logística del Caribe está ubicada en el kilómetro 29 vía La Cordialidad, departamento de Bolívar, entre las ciudades de Cartagena y Barranquilla.



Arrancó su desarrollo en el 2016 y ya fueron arrendados un total de 5.000 metros cuadrados. Esta es la primera vez que se desarrolla un parque industrial y una zona franca simultáneamente en un terreno de 268 hectáreas.



Monsú brindará soluciones para empresas nacionales y extranjeras, aportando al desarrollo económico, fomentando la inversión extranjera en Colombia y articulando cinco proyectos en uno: zona franca, zona de actividad logística (ZAL), parque industrial, parque empresarial y zona de servicios, lo que promete convertirse en un megaproyecto industrial global por su ubicación y conectividad con los principales mercados del mundo, como la costa este de Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica.



Este nuevo parque industrial espera convertirse en la plataforma de comercio exterior más importante de Colombia, dirigida a operadores logísticos (3 PL), retailers, comercio, manufactura e industrias de alto impacto, para traer así diferentes beneficios y consolidar clústeres industriales y cadenas de valor.



Esto no solo aportará al aumento de importaciones y exportaciones en Colombia, sino que también favorecerá a la generación de nuevos empleos directos e indirectos en toda la región.